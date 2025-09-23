Il cric idraulico è l'accessorio indispensabile per le auto moderne. Scopri quale scegliere e come usarlo in sicurezza

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

L’evoluzione dell’automobile ha portato grandi innovazioni, ma anche qualche rinuncia in nome dell’efficienza. Una delle più significative è la scomparsa del cric e della ruota di scorta dalla dotazione di serie di molti veicoli nuovi. Questa scelta, fatta per nuove esigenze di riduzione di peso e costi, lascia però molti automobilisti impreparati di fronte a imprevisti che un semplice kit di gonfiaggio non può risolvere.

Kit di gonfiaggio, perché non sostituisce il cric

Prima di parlare di soluzioni, bisogna capire il problema reale che può presentarsi con le dotazioni di oggi. Il moderno kit di riparazione e gonfiaggio è sicuramente comodo, ma è una soluzione temporanea che si rivela del tutto inefficace in molti scenari comuni. Vediamo i casi in cui il sigillante risulta essere inefficace:

danni al pneumatico superiori a 5-6 millimetri;

squarci o tagli netti sul battistrada;

qualsiasi tipo di foratura sul fianco (o spalla) della gomma;

stallonamento, ovvero quando il pneumatico si stacca dal bordo del cerchione;

danni al cerchione stesso che impediscono la tenuta della pressione.

In tutti questi casi, le alternative si riducono a due, smontare e sostituire la ruota in autonomia, oppure affidarsi al soccorso stradale. La prima opzione, però, è impossibile senza un cric, mentre la seconda comporta quasi sempre lunghe attese e costi significativi. Possedere un cric diventa quindi l’unica scelta per garantirvi una vera autonomia.

Il consiglio del meccanico

Ora che abbiamo capito perché un cric è indispensabile, spesso mi chiedono quale scegliere. Per chi vuole un’attrezzatura affidabile per il proprio garage senza spendere una fortuna, il mio consiglio è puntare su un kit bilanciato, dove la sicurezza dei cavalletti è importante tanto quanto la potenza del cric. Per questo motivo, la mia raccomandazione per un acquisto intelligente si concentra su due prodotti specifici:

per il sollevamento, un cric idraulico a carrello : la prima caratteristica che guardo è la portata. Un sollevatore da 4 tonnellate vi permette di lavorare in totale sicurezza con la stragrande maggioranza delle auto, dai SUV alle utilitarie. Consiglio un modello a carrello per la sua grande stabilità e, se possibile, con un profilo ribassato, ideale per non avere problemi anche con le auto sportive;

: la prima caratteristica che guardo è la portata. Un sollevatore da 4 tonnellate vi permette di lavorare in totale sicurezza con la stragrande maggioranza delle auto, dai SUV alle utilitarie. Consiglio un modello a carrello per la sua grande stabilità e, se possibile, con un profilo ribassato, ideale per non avere problemi anche con le auto sportive; per la sicurezza, una coppia di cavalletti auto da 6 tonnellate: lo ripeto sempre, per nessuna ragione bisogna lavorare sotto un’auto sorretta solo dal cric. I cavalletti sono un acquisto obbligatorio per chi vuole cimentarsi nelle operazioni di manutenzione della propria auto fai da te. È fondamentale che abbiano una portata uguale o superiore a quella del cric.

Cric idraulico o cric di serie

Ora che abbiamo visto quale attrezzatura scegliere, voglio sottolineare perché un cric idraulico professionale è da preferire rispetto al vecchio cric meccanico a pantografo. Non è solo una questione di comodità, ma soprattutto di sicurezza. Le differenze fondamentali sono tre:

stabilità : la base d’appoggio di un sollevatore a carrello è larga e poggia su ruote, distribuendo il peso su un’area molto più ampia. Questo riduce notevolmente il rischio di scivolamenti o cedimenti, un pericolo sempre presente con la base stretta e instabile del cric di serie, specialmente su superfici non perfettamente piane;

: la base d’appoggio di un sollevatore a carrello è larga e poggia su ruote, distribuendo il peso su un’area molto più ampia. Questo riduce notevolmente il rischio di scivolamenti o cedimenti, un pericolo sempre presente con la base stretta e instabile del cric di serie, specialmente su superfici non perfettamente piane; sforzo e controllo: il modello a pantografo richiede un notevole sforzo fisico per girare la vite per sollevare l’auto. Quello idraulico invece sfrutta la pressione dell’olio per moltiplicare la forza, con leggeri movimenti della leva si alza l’auto senza fatica e con un controllo molto più preciso, sia in salita che in discesa;

e controllo: il modello a pantografo richiede un notevole sforzo fisico per girare la vite per sollevare l’auto. Quello idraulico invece sfrutta la pressione dell’olio per moltiplicare la forza, con leggeri movimenti della leva si alza l’auto senza fatica e con un controllo molto più preciso, sia in salita che in discesa; velocità ed efficienza: un sollevatore idraulico alza il veicolo molto più rapidamente. Questo non solo abbrevia l’intera operazione, ma minimizza anche la durata della fase di sollevamento, un momento critico per la stabilità e la sicurezza. È il motivo per cui in nessuna officina vedrete mai usare un cric meccanico.

Sollevare l’auto, la procedura corretta e sicura

Avere l’attrezzatura giusta è il primo passo, usarla correttamente è il secondo, ed entrambi sono fondamentali. Vediamo la procedura che io stesso seguo per lavorare in totale sicurezza utilizzando il cric idraulico per sostituire la gomma al posto del kit di riparazione pneumatici:

preparazione dell’area e del veicolo: la regola numero uno è operare sempre su una superficie piana, solida e stabile. Mai su terra, ghiaia o strade in pendenza. Prima di iniziare, bisogna mettere il veicolo in sicurezza inserendo il freno a mano e la prima marcia (o la posizione “P” nei cambi automatici); individuare i punti di sollevamento: ogni auto ha dei punti specifici del telaio più robusti, dove va posizionato il cric. Usare un punto sbagliato può piegare la lamiera o danneggiare la scocca. Questi punti sono sempre indicati nel libretto di uso e manutenzione e di solito sono identificabili da una piccola scanalatura, un triangolo o un tampone rotondo vicino alle ruote; sollevamento e posizionamento dei cavalletti: con l’auto ancora a terra, si allentano leggermente i bulloni della ruota da sostituire (basta mezzo giro). A questo punto, si posiziona il cric e si solleva l’auto fino a staccare la ruota da terra di qualche centimetro. Si posiziona quindi il cavalletto sotto un punto resistente del telaio e si abbassa lentamente il cric fino a far poggiare il peso dell’auto sul cavalletto. Solo dopo aver verificato che tutto sia stabile, si possono svitare del tutto i bulloni e rimuovere la ruota; rimessa a terra: una volta terminato il lavoro, si rimonta la ruota e si avvitano i bulloni finché non sono in battuta. Si solleva l’auto con il cric giusto quanto basta per sfilare il cavalletto, poi si abbassa il veicolo fino a terra. Il serraggio finale dei bulloni e il controllo della pressione vanno sempre fatti con l’auto a terra, mai quando è sollevata.

Manutenzione dell’attrezzatura

