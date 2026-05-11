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Oggi in questo articolo su Virgilio Motori rispondiamo alla mail del Signor Patrizio che ci scrive

Ho una MG3 Hybrid+ alimentata a benzina, nella quale sono stati inseriti circa 10 litri di diesel. Dopo il consiglio di un altro automobilista, è stata aggiunta anche benzina per diluire il carburante errato, percorrendo poi circa 3 km per tornare a casa. Quanto mi costa questo danno?

Fare rifornimento con il carburante sbagliato è uno degli errori più comuni tra gli automobilisti, soprattutto quando si cambia auto o si guida un modello ibrido poco conosciuto. E capita più spesso di quanto si pensi: basta una distrazione di pochi secondi alla pompa. Solitamente la pompa del rifornimento diesel non entra nel bocchettone benzina, ma in alcune modelli di auto questo accorgimento non è stato previsto ed il bocchettone è standard.

Diciamo subito la buona notizia: se l’auto è stata usata pochissimo e verrà portata subito in officina per lo svuotamento del serbatoio, nella maggior parte dei casi si evitano danni gravi.

Diesel in un’auto benzina: cosa rischia davvero il motore?

In un motore benzina moderno — soprattutto su un’ibrida — il diesel crea problemi di combustione. Il motore può iniziare a girare male, perdere potenza, fumare o spegnersi. Tuttavia, rispetto alla situazione opposta (benzina dentro un diesel), il rischio di danni irreversibili è generalmente inferiore.

Il fattore decisivo è quanto si è guidato con il carburante contaminato

Pochi chilometri → spesso basta svuotare e pulire

Utilizzo prolungato → possibile danno a pompa, iniettori e impianto di alimentazione

Nel caso specifico, aver percorso solo circa 3 km potrebbe aver limitato molto i danni.

Ha fatto bene Patrizio ad aggiungere benzina?

Molti automobilisti provano a “diluire” il diesel facendo il pieno di benzina. È una soluzione improvvisata che talvolta permette all’auto di continuare a funzionare per pochi chilometri, ma non elimina il problema.

La scelta corretta resta sempre

Fermare l’auto appena possibile

Evitare di riaccenderla inutilmente

Svuotare completamente il serbatoio

Controllare filtro e circuito carburante

Quanto costa svuotare il serbatoio?

Se il problema viene affrontato subito, senza danni meccanici importanti, molti meccanici per un semplice svuotamento con pulizia leggera chiedono tra 150 e 300 euro, soprattutto se il motore non ha manifestato sintomi gravi.

Se invece il diesel ha iniziato a compromettere pompa o iniettori, i costi possono salire rapidamente oltre i 1.000 euro.