FIAT Panda, l’errore che molti fanno scegliendo le catene da neve

Quando arriva l’inverno e le strade si ricoprono di neve e ghiaccio, avere l’equipaggiamento giusto può fare la differenza tra viaggiare in sicurezza o rischiare incidenti e difficoltà. Per i proprietari di FIAT Panda, uno degli aspetti più importanti è sapere quali catene da neve usare e perché è fondamentale sceglierle in base alla misura degli pneumatici.