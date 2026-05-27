Lo shampoo ceramico che protegge l’auto per 90 giorni con un solo lavaggio

Il mondo del car detailing assiste a una costante evoluzione guidato dalla necessità di ottimizzare i tempi di manutenzione senza scendere a compromessi sulla resa estetica e protettiva. Il Ceramic Shampoo di MA-FRA rappresenta questa filosofia includendo i benefici della nanotecnologia ceramica direttamente nella fase di lavaggio manuale.

La caratteristica distintiva del Ceramic Shampoo risiede nella sua avanzata formula chimica arricchita con polimeri ceramici SiO2 (Biossido di Silicio) super-idrofobici. Non si tratta di un semplice detergente, bensì di una soluzione multifunzionale 3in1 ingegnerizzata per compiere tre azioni strutturali in un’unica operazione.

Oltre alle proprietà fisiche di protezione, l’impatto visivo post-lavaggio è eccezionale. Il Ceramic Shampoo dona alla vernice una lucentezza profonda e una saturazione del colore che storicamente si potevano ottenere soltanto dopo lunghe sessioni di stesura di una cera solida in barattolo.

Al tatto, la superficie risulta incredibilmente setosa, riducendo l’adesione della polvere e facilitando le successive operazioni di asciugatura.

MA-FRA prescrive un protocollo d’uso semplice ma rigoroso, studiato per attivare correttamente la matrice ceramica sulla carrozzeria

1. Diluizione: versare esattamente 4 tappi di Ceramic Shampoo all’interno di un secchio d’acqua pulita (preferibilmente tiepida per favorire l’attivazione dei tensioattivi)

2. Condizioni ambientali: operare rigorosamente all’ombra e su superfici fredde al tatto, per evitare che il prodotto si asciughi precocemente sulla vernice

3. Tecnica di lavaggio: applicare la soluzione partendo dal basso verso l’alto utilizzando un guanto o un panno in microfibra morbida, distribuendo il prodotto in modo uniforme

4. Finitura: risciacquare abbondantemente con acqua ad alta pressione e procedere all’asciugatura immediata con un panno in microfibra ultra-assorbente di alta qualità

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