La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

La spia "Service" sul cruscotto, spesso accompagnata dal simbolo di una chiave inglese, segnala che è tempo di effettuare il tagliando o la manutenzione programmata del veicolo. È un promemoria fondamentale per la salute e la sicurezza dell'auto

Vedere una spia accendersi sul cruscotto può generare subito preoccupazione, specialmente se non se ne conosce il significato. Fortunatamente, la “spia service” è una delle segnalazioni più comuni e non indica un problema grave o un guasto immediato. È un semplice, ma fondamentale, promemoria legato alla manutenzione programmata del veicolo. Capire il suo significato e agire di conseguenza è fondamenetale per la salute a lungo termine dell’auto e per la sicurezza.

La scritta “service”

Sui veicoli della ex FCA, la scritta “service” si illumina a volte pure con la chiave inglese, per indicare che è giunto il momento di effettuare la manutenzione periodica, comunemente chiamata “tagliando”. Questo avviso serve a ricordare che l’auto ha raggiunto uno dei seguenti limiti predefiniti dalla casa madre:

chilometraggio : generalmente, la spia si accende in un intervallo che varia tra i 15.000 e i 35.000 km percorsi dall’ultimo tagliando. Questo range dipende precisamente dalla motorizzazione del veicolo e dalle specifiche indicate nel libretto di uso e manutenzione. Alcuni modelli potrebbero indicare l’avvicinarsi del limite con messaggi come “Service tra 2000 km” per dare un preavviso;

: generalmente, la spia si accende in un intervallo che varia tra i 15.000 e i 35.000 km percorsi dall’ultimo tagliando. Questo range dipende precisamente dalla motorizzazione del veicolo e dalle specifiche indicate nel libretto di uso e manutenzione. Alcuni modelli potrebbero indicare l’avvicinarsi del limite con messaggi come “Service tra 2000 km” per dare un preavviso; tempo: in alternativa al chilometraggio, la spia può accendersi anche se non sono stati percorsi molti chilometri, ma sono trascorsi 1 o 2 anni dall’ultimo intervento di manutenzione. Questo perché alcuni componenti e liquidi, come l’olio motore o il liquido dei freni, si degradano anche con il tempo, indipendentemente dall’utilizzo del veicolo.

Questi intervalli sono fondamentali per garantire il corretto funzionamento dell’auto, la sua efficienza, la sicurezza e la durata nel tempo. Ignorare il tagliando per lunghi periodi non solo può comportare un’usura prematura dei componenti e potenziali guasti costosi, ma anche compromettere l’affidabilità e la sicurezza del veicolo nel tempo.

Spia olio e avaria motore

È fondamentale saper distinguere la spia che segnala il tagliando da altre segnalazioni che, pur potendo essere collegate a necessità di manutenzione o problematiche più serie, hanno significati e urgenze diverse. Confondere queste spie può portare azioni inappropriate e potenzialmente dannose per il veicolo.

Spia olio

Questa spia è raffigurata come un oliatore rosso e indica problemi più urgenti legati al sistema di lubrificazione, vitale per la salute del motore. Sui veicoli, può segnalare situazioni diverse:

spia rossa fissa : indica un problema grave al sistema di lubrificazione. Quando questa spia rimane accesa in modo fisso durante la marcia, è fondamentale spegnere il motore immediatamente per evitare danni seri e irreparabili. La prima cosa da fare è controllare il livello dell’olio motore, se insufficiente, un rabbocco immediato potrebbe farla spegnere. Tuttavia, se il livello è corretto o se la spia persiste dopo il rabbocco, è necessario contattare un’officina per un controllo approfondito;

: indica un problema grave al sistema di lubrificazione. Quando questa spia rimane accesa in modo fisso durante la marcia, è fondamentale spegnere il motore immediatamente per evitare danni seri e irreparabili. La prima cosa da fare è controllare il livello dell’olio motore, se insufficiente, un rabbocco immediato potrebbe farla spegnere. Tuttavia, se il livello è corretto o se la spia persiste dopo il rabbocco, è necessario contattare un’officina per un controllo approfondito; spia rossa lampeggiante: questa segnalazione è più comune sui motori diesel dotati di filtro antiparticolato (dpf). Indica la degradazione dell’olio motore, dovuta principalmente a cicli di rigenerazione del dpf interrotti o non completati. Quando il dpf cerca di pulirsi (rigenerazione), inietta del gasolio extra che, se il ciclo non termina, può finire nell’olio, diluendolo e riducendo le sue proprietà lubrificanti. In questo caso, è necessaria la sostituzione dell’olio motore al più presto. Ignorare questa spia può portare a un’usura accelerata dei componenti interni del motore.

Avaria motore o (“check engine”)

Questa spia è solitamente raffigurata come un motore stilizzato di colore giallo/arancione. Si accende in caso di malfunzionamenti al motore o ai sistemi di controllo delle emissioni. Le cause possono essere molteplici, in alcuni casi, se la manutenzione non viene effettuata nei tempi previsti o se l’olio si degrada eccessivamente (come nel caso della spia olio lampeggiante), è possibile che si verifichi anche l’accensione di questa spia, a volte con un eventuale depotenziamento dell’auto (modalità “recovery“) per prevenire ulteriori danni.

Cosa prevede la manutenzione

Il tagliando non è solo un cambio d’olio, ma un’operazione complessa che include una serie di interventi e controlli essenziali per prevenire problemi futuri e l’usura del veicolo. Ecco cosa comprende tipicamente:

sostituzione filtri: si cambiano il filtro olio , il filtro aria , il filtro carburante e il filtro abitacolo per garantire prestazioni ottimali e qualità dell’aria;

, il , il e il per garantire prestazioni ottimali e qualità dell’aria; sostituzione liquidi: si sostituiscono l’ olio motore e il liquido freni (solitamente ogni 2 anni o 60.000 km), e si controlla/rabbocca il liquido di raffreddamento, l’olio del cambio e dei differenziali (se presenti);

e il (solitamente ogni 2 anni o 60.000 km), e si controlla/rabbocca il liquido di raffreddamento, l’olio del cambio e dei differenziali (se presenti); controlli di usura e funzionalità: si verifica l’impianto frenante (pastiglie, dischi), lo stato e la pressione dei pneumatici, le cinghie servizi, sospensioni e ammortizzatori, l’impianto di scarico e tutte le luci. Si controllano anche i liquidi (es. tergicristallo, servosterzo), lo stato della batteria e l’efficienza del climatizzatore. Per i motori a benzina, si controllano o sostituiscono le candele a intervalli specifici;

verifica generale e diagnosi elettronica: si effettua un controllo finale completo per individuare eventuali perdite, giochi anomali, rumori sospetti o vibrazioni, e si verifica la presenza di codici errore tramite la strumentazione diagnostica elettronica per un’analisi approfondita del veicolo.

Cosa fare quando la spia si accende

Come spiegato in precedenza quando la spia “service” si illumina sul cruscotto, è un chiaro segnale che è il momento di intervenire:

non è un’emergenza immediata : a differenza della spia dell’olio (fissa) o dell’avaria motore, la spia “service” non richiede di fermare immediatamente il veicolo. È possibile continuare a guidare in sicurezza per qualche tempo per raggiungere la propria destinazione o l’officina. Tuttavia, è fondamentale non ignorarla a lungo, poiché il posticipare la manutenzione può portare a problemi più seri e costosi in futuro;

: a differenza della spia dell’olio (fissa) o dell’avaria motore, la spia “service” non richiede di fermare immediatamente il veicolo. È possibile continuare a guidare in sicurezza per qualche tempo per raggiungere la propria destinazione o l’officina. Tuttavia, è fondamentale non ignorarla a lungo, poiché il posticipare la manutenzione può portare a problemi più seri e costosi in futuro; rivolgersi a un meccanico : è possibile eseguire la manutenzione in completa autonomia se si ha dimestichezza nei lavori meccanici. Ma la scelta migliore e più sicura è contattare un’officina per prenotare il tagliando. Tentare di rimandare il tagliando per mesi può portare a guasti che la manutenzione preventiva avrebbe evitato;

: è possibile eseguire la manutenzione in completa autonomia se si ha dimestichezza nei lavori meccanici. Ma la scelta migliore e più sicura è contattare un’officina per prenotare il tagliando. Tentare di rimandare il tagliando per mesi può portare a guasti che la manutenzione preventiva avrebbe evitato; il reset della spia: solo dopo aver effettuato la manutenzione completa e aver verificato che tutto sia in ordine, si potrà resettare la spia “service” utilizzando la strumentazione diagnostica specifica collegata alla centralina dell’auto. Tentativi di reset “fai da te” con sequenze di pedali o procedure manuali sono spesso inefficaci sui modelli più recenti e rischiano di non resettare correttamente tutti i parametri dell’ecu, lasciando il veicolo in uno stato non ottimale.

Libretto e costo della manutenzione

Per ogni proprietario di un veicolo, il libretto di uso e manutenzione è fondamentale perché contiene il piano di manutenzione programmata specifico per la versione e motorizzazione del veicolo. Consultarlo aiuterà a capire esattamente quando è previsto il prossimo tagliando e quali operazioni sono necessarie. Parlando di costi, il tagliando di un veicolo può variare in base a diversi fattori:

motorizzazione: i tagliandi per le versioni diesel o gpl/metano tendono ad essere leggermente più costosi rispetto a quelli per i motori benzina o hybrid, a causa di filtri specifici o controlli aggiuntivi sull’impianto;

chilometraggio: i tagliandi a chilometraggi più elevati (es. 60.000 o 120.000 km), possono includere la sostituzione di componenti come la cinghia di distribuzione, la pompa dell’acqua o le candele, rendendo il costo significativamente più alto rispetto a un tagliando “ordinario” di cambio olio e filtri;

tipo di officina: i prezzi possono variare tra una concessionaria ufficiale del marchio e un’officina indipendente. Le concessionarie offrono la garanzia dei ricambi originali e la formazione specifica del personale, mentre le officine indipendenti potrebbero proporre prezzi più competitivi. È sempre consigliabile richiedere preventivi dettagliati per verificare eventuali lavorazioni aggiuntive;

condizioni del veicolo: se durante il tagliando emergono problemi aggiuntivi (es. usura eccessiva di freni, pastiglie, componenti delle sospensioni), il costo finale potrebbe aumentare.

In media, un tagliando ordinario per un veicolo a benzina può costare tra i 160€ e i 260€, mentre per un diesel si può arrivare a 250€-300€. I tagliandi maggiori, che includono la sostituzione della cinghia di distribuzione, possono superare i 400-600€. Nonostante il costo, la manutenzione regolare è un investimento che ripaga in termini di affidabilità, sicurezza e mantenimento del valore dell’auto nel tempo.