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123RF Tagliando auto fuori rete, quando la garanzia resta valida

Effettuare il tagliando al di fuori della rete ufficiale della Casa costruttrice comporta la perdita della garanzia? La normativa europea in materia di concorrenza nel settore automobilistico ha introdotto il principio del diritto di scegliere dove effettuare la manutenzione del proprio veicolo, anche durante il periodo di garanzia, senza alcun vincolo con la rete ufficiale.

Questo intervento ha aperto il mercato e ha ridotto il controllo delle Case costruttrici sulle attività di manutenzione ordinaria.

Ecco allora che il punto su cui focalizzare l’attenzione non è più dove viene eseguito il tagliando, ma come viene effettuato. Questo spostamento di prospettiva aiuta a comprendere quando la garanzia resta valida e quando può essere contestata.

Il tagliando è il passaggio che garantisce efficienza, affidabilità e sicurezza dell’auto. Rivolgersi a un’officina indipendente consente di contenere i costi senza compromettere né la garanzia né la qualità dell’intervento, a patto che vengano rispettate le specifiche del costruttore. Rinunciare a questa possibilità o trascurare la manutenzione significa esporsi a rischi e sanzioni.

La riduzione del tagliando a un semplice cambio di olio e filtri è un errore diffuso. Queste operazioni fanno parte dell’intervento, ma sono solo una parte di un controllo molto più ampio. Durante il tagliando, il meccanico verifica le componenti soggette a usura tra cui la cinghia di distribuzione che in caso di rottura può causare danni gravi al motore.

Le condizioni per mantenere valida la garanzia

Affinché un tagliando eseguito fuori dalla rete ufficiale non comprometta la garanzia devono essere rispettate una serie di condizioni. La prima riguarda l’aderenza al piano di manutenzione previsto dalla Casa costruttrice, che stabilisce quali interventi vanno eseguiti, in quali tempi e con quali modalità.

Il rispetto delle scadenze è un elemento che fa la differenza, poiché un tagliando eseguito in ritardo può compromettere la validità della garanzia. Un’altra condizione riguarda i ricambi utilizzati durante la manutenzione. La normativa non impone l’uso di componenti originali, ma richiede che i ricambi siano equivalenti per qualità e caratteristiche tecniche. In pratica devono rispettare standard certificati e garantire prestazioni comparabili a quelle dei componenti originali senza compromettere il funzionamento del veicolo.

Accanto agli aspetti tecnici c’è poi il requisito della documentazione. Ogni intervento di manutenzione deve essere tracciato mediante la fattura che riporti i lavori eseguiti, i ricambi utilizzati e i dati del veicolo.

Qual è il riferimento normativo

Per essere più precisi, il riferimento normativo nasce dal quadro europeo sulla concorrenza nel settore automotive, definito dal Regolamento dell’Unione europea 461 del 2010, associato al cosiddetto decreto Monti.

Effettuare la manutenzione programmata, tra cui il primo tagliando, non obbliga più a rivolgersi alla rete ufficiale del costruttore e apre alla possibilità di scegliere officine indipendenti.

La garanzia del veicolo resta valida, ma l’officina deve operare seguendo le specifiche tecniche fornite dal costruttore, rispettare tutte le procedure previste per quel modello e utilizzare ricambi originali oppure equivalenti per qualità e caratteristiche. Allo stesso tempo, ogni intervento deve essere documentato così da poter dimostrare in qualsiasi momento che la manutenzione è stata eseguita nei modi giusti.

Resta poi un obbligo che riguarda l’automobilista, ovvero il rispetto delle scadenze indicate dal costruttore. Il tagliando deve essere effettuato entro i limiti temporali o chilometrici previsti, poiché eventuali ritardi o omissioni possono compromettere la validità della garanzia, indipendentemente dal luogo in cui viene eseguita la manutenzione.

Quando la garanzia può decadere

La possibilità di effettuare il tagliando fuori rete non significa che la garanzia sia sempre al sicuro. Ci sono situazioni in cui il costruttore può rifiutare l’intervento. Il primo caso riguarda la manutenzione eseguita in modo non conforme, ovvero quando le operazioni previste non vengono rispettate o sono eseguite in modo approssimativo.

Se un guasto è riconducibile a un errore nella manutenzione, il costruttore non è tenuto a coprirne i costi perché viene meno il presupposto della gestione del veicolo. Questo principio ha un valore soprattutto per componenti sensibili come il motore, il sistema di iniezione o la trasmissione dove anche una piccola deviazione può avere conseguenze.

Un altro elemento critico riguarda il nesso tra manutenzione e guasto. La Casa costruttrice non può negare la garanzia in modo arbitrario solo perché il tagliando è stato eseguito fuori rete, ma deve dimostrare che il problema è collegato a una manutenzione non conforme. Questo aspetto tutela il consumatore ma richiede che la manutenzione sia stata eseguita in modo impeccabile.

Il mancato rispetto delle scadenze è quindi un altro fattore di rischio perché non produce effetti immediati. Saltare un tagliando o rimandarlo oltre i limiti previsti può l’intero sistema di garanzia, in particolare se il guasto riguarda componenti che avrebbero dovuto essere controllati o sostituiti durante la manutenzione programmata.

Tra officine indipendenti e rete ufficiale

In questo contesto normativo e di attenzioni richieste anche al proprietario del veicolo, la rete ufficiale offre una serie di vantaggi legati al rapporto diretto con il costruttore, all’accesso agli aggiornamenti tecnici e alla disponibilità di strumenti tarati per la diagnosi e la manutenzione dei modelli sotto esame.

Dall’altra parte le officine indipendenti sono una realtà variegata che va da strutture specializzate e aggiornate a realtà meno attrezzate. Di certo una buona officina indipendente è perfettamente in grado di eseguire un tagliando conforme alle specifiche del costruttore.

Per comprendere fino in fondo le conseguenze della manutenzione fuori rete è allora utile distinguere tra garanzia legale e garanzia commerciale. La prima è prevista dalla normativa a tutela del consumatore, ha una durata minima di due anni e non può essere limitata dalla scelta dell’officina, a condizione che la manutenzione sia eseguita correttamente.

La garanzia commerciale è quella offerta dal costruttore e comprende estensioni, servizi aggiuntivi o condizioni particolari. In questo caso è possibile che vengano previste clausole relative alla manutenzione.

Qualsiasi comportamento scorretto da parte del costruttore o della rete di assistenza può essere contestato dal consumatore rivolgendosi all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. La segnalazione può essere presentata compilando il modulo disponibile sul sito dell’Autorità senza la necessità di farsi assistere da un avvocato.

Una volta ricevuta la denuncia, l’Antitrust procede con le opportune valutazioni e può avviare un’istruttoria. Al termine degli accertamenti, l’Autorità ha il potere di adottare provvedimenti amministrativi e di irrogare sanzioni economiche anche rilevanti. In presenza di elementi più gravi può segnalare eventuali profili di rilevanza penale e aprire la strada a un’azione davanti al Tribunale.