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Un metodo facile e veloce per pulire gli ugelli otturati e guidare con la piena visibilità

Tutte le componenti dell’auto, anche quelle più piccole, vanno tenute in ottimo stato e controllate regolarmente per un perfetto funzionamento. Quelle più piccole e utilizzate meno di frequente non fanno eccezione: il rischio, in caso vengano trascurate, è che al momento del bisogno possano non svolgere al meglio il loro compito, come può succedere per gli ugelli lavavetri dei tergicristalli.

L’otturazione può essere dovuta a diverse cause, come calcare o sporco, oppure possono essere presenti dei problemi tecnici che ne causano il malfunzionamento. Questo può penalizzare la visibilità di chi è alla guida, riducendo così la sicurezza al volante. Cosa fare in caso si verifichi questo fastidioso problema? Esistono dei piccoli trucchi per pulire gli ugelli, mantenerli in ordine e assicurare che siano pronti all’uso al momento del bisogno.

Dove si trovano gli ugelli e a cosa servono

Gli ugelli lavavetri dei tergicristalli sono dei piccoli dispositivi, in plastica o in metallo, che si trovano solitamente sul cofano dell’auto, oppure nascosti sotto il bordo posteriore della carrozzeria, posizionati alla base del parabrezza. Il loro compito è spruzzare del liquido detergente per aiutare il tergicristallo a rimuovere lo sporco dal parabrezza, migliorando così la pulizia del vetro e quindi la visibilità del guidatore. L’ugello è presente anche nel lunotto posteriore della vettura ed è posizionato vicino al tergicristallo.

Nelle auto più moderne, gli ugelli non sono più presenti sulla carrozzeria ma sono integrati direttamente nel braccio del tergicristallo, offrendo così una distribuzione del liquido più precisa e uniforme e la copertura dell’intera superficie del parabrezza.

La perfetta manutenzione degli ugelli contribuisce al buon funzionamento di tutto il sistema per la pulizia accurata del parabrezza, con la rimozione delle gocce di pioggia, dei fiocchi di neve e dello sporco. Il sistema è composto, oltre che dagli ugelli, dal tergicristallo con spazzola (da sostituire periodicamente), dal motore di azionamento del tergicristallo e dalla pompa lavavetri.

I diversi tipi di ugelli

Esistono diversi tipi di ugelli, che si sono evoluti nel tempo così come i tergicristalli, con differenti forme e caratteristiche, utili da conoscere anche in vista di una loro eventuale sostituzione.

I modelli più diffusi e tradizionali sono quelli a palla (o a sfera), dalla forma tondeggiante, molto robusti, con un getto concentrato che fuoriesce da un foro singolo.

Quelli più moderni, montati sui modelli recenti, sono gli ugelli a ventaglio, che distribuiscono il liquido con un getto più ampio e piatto, a ventaglio appunto, che permette di coprire una superficie maggiore.

Un’altra tipologia di ugelli, sempre presenti sulle auto più moderne, sono quelli a spray, che utilizzano un microgetto nebulizzato e assicurano una distribuzione ottimale del liquido lavavetri su tutta la superficie. Questa tipologia offre anche un risparmio notevole di liquido, grazie alla nebulizzazione del prodotto.

I modelli ancora più evoluti, come visto, vedono gli ugelli montati direttamente nei bracci dei tergicristalli: più comodi e più protetti dallo sporco ma, in caso di malfunzionamento, potrebbero comportare una spesa maggiore per la sostituzione di parti specifiche.

Perché si otturano: le cause più comuni

Ma a cosa può essere dovuta l’otturazione degli ugelli? Le cause possono essere molteplici e un controllo regolare potrebbe scongiurare eventuali problemi e malfunzionamenti. Vediamo i motivi principali che possono comprometterne le prestazioni:

il calcare , tra le cause principali: può ridurre anche il lavoro della pompa di erogazione del liquido;

, tra le cause principali: può ridurre anche il lavoro della pompa di erogazione del liquido; lo sporco derivante da polvere, sabbia o terra che si può accumulare se non si pulisce l’auto per diverso tempo;

derivante da polvere, sabbia o terra che si può accumulare se non si pulisce l’auto per diverso tempo; il ghiaccio, nel periodo invernale.

In maniera meno frequente, ma comunque da considerare, l’otturazione può anche derivare dalla presenza di qualche residuo causato dallo scioglimento incompleto delle pastiglie del detergente lavavetri. Per evitare questa possibilità è consigliabile utilizzare un prodotto liquido.

Tuttavia, il malfunzionamento degli ugelli può essere dovuto ad altre cause che potrebbero non comprendere l’otturazione. Prima di passare quindi ai metodi per la disostruzione, meglio procedere con alcuni controlli, verificando che il serbatoio del liquido lavavetri sia effettivamente pieno, che il liquido non sia bloccato, che la pompa lavavetri funzioni normalmente e che non si sia bruciato il fusibile che, in alcune delle auto più moderne, gestisce sia la pompa lavavetri che i tergicristalli.

Come pulire gli ugelli otturati

Dopo il controllo delle varie componenti interessate e dopo aver constatato che gli ugelli risultato effettivamente otturati, procediamo con i diversi metodi per pulirli e risolvere il problema.

Se possibile, per effettuare una pulizia ottimale, l’ideale sarebbe smontarli ma, in caso contrario, si può procedere anche con gli ugelli montati, dotandosi di un recipiente con dell’acqua, alcool etilico, batuffoli di ovatta, un ago, una pinza e un compressore ad aria. Come procedere:

pulizia esterna dell’ugello , tamponandolo con un batuffolo di cotone, imbevuto d’alcool, per rimuovere lo sporco esterno;

, tamponandolo con un batuffolo di cotone, imbevuto d’alcool, per rimuovere lo sporco esterno; si introduce lo spillo nel foro per liberarlo delle incrostazioni causate da sporco e calcare, procedendo con delicatezza ma decisione. Per evitare di farsi male, ci si può aiutare con una pinza per tenere lo spillo. Se invece abbiamo a disposizione dell’aria compressa, si può utilizzare comodamente soffiandola all’interno dell’ugello, facendo sempre attenzione;

per liberarlo delle incrostazioni causate da sporco e calcare, procedendo con delicatezza ma decisione. Per evitare di farsi male, ci si può aiutare con una pinza per tenere lo spillo. Se invece abbiamo a disposizione dell’aria compressa, si può utilizzare comodamente soffiandola all’interno dell’ugello, facendo sempre attenzione; pulizia del tubicino collegato agli ugelli, quello che trasporta il liquido lavavetri. Anche per questa operazione si può utilizzare l’aria compressa, soffiandola all’interno.

collegato agli ugelli, quello che trasporta il liquido lavavetri. Anche per questa operazione si può utilizzare l’aria compressa, soffiandola all’interno. completata l’operazione di pulizia, bisogna rimontare gli ugelli (se smontati) e procedere con il riempimento del serbatoio con il liquido tergicristalli. Raccomandiamo di usare acqua demineralizzata, per evitare che si riformi il calcare all’interno dell’ugello, e mescolarla con una piccola quantità di detergente lavavetri.

Consigli utili per la manutenzione

Oltre ai normali controlli sui tergicristalli, con il cambio della gomma (o lama) se invecchiata e indurita, è utile avere degli accorgimenti anche per la salvaguardia degli ugelli tergicristalli così da prevenire il loro otturamento.

Ecco alcuni consigli utili per evitare che si verifichi questo fastidioso problema:

non improvvisare miscele di prodotti con l’utilizzo di normale acqua del rubinetto e detergenti non specifici per il parabrezza;

mantenere l’auto in una buona condizione di pulizia generale , evitando che si accumulino sporco, terra e polvere sul cofano per lungo tempo;

, evitando che si accumulino sporco, terra e polvere sul cofano per lungo tempo; effettuare dei controlli regolari , specialmente in vista della stagione invernale, quando l’uso del tergicristallo è maggiore;

, specialmente in vista della stagione invernale, quando l’uso del tergicristallo è maggiore; in inverno, aggiungere al liquido lavavetri anche un prodotto antigelo che eviterà il congelamento dell’acqua negli ugelli o nel tubicino;

che eviterà il congelamento dell’acqua negli ugelli o nel tubicino; controllare il funzionamento degli ugelli prima e dopo viaggi molto lunghi su strade sterrate.

Infine, per un funzionamento ottimale, per alcuni modelli è possibile anche regolare gli ugelli secondo le proprie necessità. Fare una prova prima della partenza per trovare la posizione più adatta permetterà di guidare con un maggiore comfort e una perfetta visibilità della strada.

Per una soluzione più innovativa, che protegga il parabrezza nel tempo, si può anche valutare un trattamento nanotecnologico in grado di rende il vetro idrorepellente e resistente allo sporco. Per l’applicazione, ci si può rivolgere a un centro specializzato oppure esistono in commercio anche dei kit fai da te per svolgere il trattamento in autonomia.