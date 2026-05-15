La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock La pulizia dell'astina con un panno che non lasci pelucchi è il primo passo per una misurazione precisa del livello olio

Controllare l’olio non significa solo sfilare un’astina e vedere il livello, ma gestire un componente tecnico che protegge turbina e sensori. Vediamo come leggere correttamente i livelli manuali e digitali, quali specifiche scegliere per non intasare il DPF e i trucchi del mestiere per evitare rabbocchi errati che danneggiano il motore.

Come controllare il livello dell’olio

Molti automobilisti effettuano la verifica nel momento meno opportuno, basandosi su abitudini errate che portano inevitabilmente a letture falsate. Controllare l’olio a motore freddo, o peggio, pochi istanti dopo aver spento il quadro, è un errore che può portare a conseguenze serie. Vediamo il metodo corretto da seguire sia che tu abbia l’asta di misurazione manuale o elettronica.

Il metodo manuale (con l’astina)

Se la tua auto dispone ancora dell’astina fisica, segui questi passaggi per evitare di leggere un “falso dato”:

motore a temperatura: il controllo va fatto circa 5-10 minuti dopo aver spento l’auto. Questo tempo permette al lubrificante di defluire completamente nella coppa dell’olio. Se fai il controllo appena spegni la macchina, il livello sembrerà più basso del reale, portandoti a un rabbocco eccessivo;

il controllo va fatto circa 5-10 minuti dopo aver spento l’auto. Questo tempo permette al lubrificante di defluire completamente nella coppa dell’olio. Se fai il controllo appena spegni la macchina, il livello sembrerà più basso del reale, portandoti a un rabbocco eccessivo; superficie piana: assicurati che l’auto sia in piano. Anche una leggera pendenza può spostare il fluido nella coppa, falsando la lettura di diversi millimetri;

assicurati che l’auto sia in piano. Anche una leggera pendenza può spostare il fluido nella coppa, falsando la lettura di diversi millimetri; pulizia dell’asta: estrai l’astina e puliscila accuratamente con un panno o con della carta che non lasci pelucchi e altre particelle. Questo passaggio è fondamentale per eliminare i residui d’olio schizzati durante il funzionamento;

estrai l’astina e puliscila accuratamente con un panno o con della carta che non lasci pelucchi e altre particelle. Questo passaggio è fondamentale per eliminare i residui d’olio schizzati durante il funzionamento; misurazione: reinserisci l’asta a fondo corsa (fino a battuta) e attendi un istante. Estraila nuovamente e mantienila in posizione orizzontale per evitare che l’olio coli lungo l’asta;

reinserisci l’asta a fondo corsa (fino a battuta) e attendi un istante. Estraila nuovamente e mantienila in per evitare che l’olio coli lungo l’asta; min e max: il livello ideale deve trovarsi tra i due segni, preferibilmente verso il valore massimo. Se è sotto il minimo, sarà necessario rabboccare.

La misurazione digitale (senza astina)

Nelle auto di ultima generazione, la tradizionale astina metallica ha ceduto il posto a sofisticati sistemi di monitoraggio elettronico. Ecco come comportarsi con questa configurazione e come interpretare i messaggi:

navigazione nel menu: accedi al sistema di bordo tramite la voce “stato veicolo”, “manutenzione” o “service”. In genere la visualizzazione del livello olio è accessibile solo a veicolo fermo;

accedi al sistema di bordo tramite la voce “stato veicolo”, “manutenzione” o “service”. In genere la visualizzazione del livello olio è accessibile solo a veicolo fermo; visualizzazione del livello: il sistema restituisce solitamente una barra grafica. Questa barra rappresenta solo la finestra tra il minimo e il massimo (circa 1 litro di olio) e non la quantità totale presente nella coppa;

il sistema restituisce solitamente una barra grafica. Questa barra rappresenta solo la finestra tra il minimo e il massimo (circa 1 litro di olio) e non la quantità totale presente nella coppa; livello non disponibile: non indica un’anomalia. Il sistema inibisce la lettura finché l’olio non raggiunge la corretta fluidità (circa 70-80°C);

non indica un’anomalia. Il sistema inibisce la lettura finché l’olio non raggiunge la corretta fluidità (circa 70-80°C); misurazione in corso: il sensore sta elaborando una media ponderata. È necessario che l’auto sia ferma al minimo e soprattutto in piano;

il sensore sta elaborando una media ponderata. È necessario che l’auto sia ferma al minimo e soprattutto in piano; ciclo di guida richiesto: tipico dopo un rabbocco o l’apertura del cofano. Alcune vetture necessitano di un ciclo di guida (circa 15 km) per validare la nuova quantità.

Controllo da remoto Smartphone

L’integrazione dei sistemi di bordo con le architetture Cloud ha segnato una svolta. Tramite le app proprietarie dei costruttori, l’utente può interrogare lo stato di salute del motore a distanza:

sincronizzazione dei dati: l’applicazione visualizza l’ultimo dato inviato dal veicolo al server del costruttore, solitamente al momento dello spegnimento;

l’applicazione visualizza l’ultimo dato inviato dal veicolo al server del costruttore, solitamente al momento dello spegnimento; notifiche: la centralina motore (ECU), rilevando una soglia prossima al minimo, invia un segnale che genera una notifica sullo smartphone;

la centralina motore (ECU), rilevando una soglia prossima al minimo, invia un segnale che genera una notifica sullo smartphone; limiti del sistema: se effettui un rabbocco a motore spento, l’applicazione potrebbe continuare a segnalare “livello basso” finché l’auto non viene riavviata;

se effettui un rabbocco a motore spento, l’applicazione potrebbe continuare a segnalare “livello basso” finché l’auto non viene riavviata; vantaggio per le officine: l’officina può monitorare il degrado dell’olio dei propri clienti e suggerire un cambio preventivo in caso di uso severo o diluizione eccessiva.

Come effettuare il rabbocco

Aggiungere olio non è un’operazione banale, farlo nel modo sbagliato può mandare in tilt l’elettronica o causare rotture meccaniche:

quantità necessaria: tra il “min” e il “max” dell’astina, corrisponde a circa 1 litro d’olio (0,5 litri su vetture di piccola cilindrata);

tra il “min” e il “max” dell’astina, corrisponde a circa 1 litro d’olio (0,5 litri su vetture di piccola cilindrata); versamento graduale: non versare mai tutto il flacone in una volta. Procedi per piccoli step per monitorare la risalita del livello;

non versare mai tutto il flacone in una volta. Procedi per piccoli step per monitorare la risalita del livello; tempo di deflusso: dopo ogni versamento, attendi 2-3 minuti prima di controllare di nuovo. L’olio nuovo deve scendere lungo tutto il motore fino alla coppa;

dopo ogni versamento, attendi 2-3 minuti prima di controllare di nuovo. L’olio nuovo deve scendere lungo tutto il motore fino alla coppa; evita il “troppo pieno”: superare il valore massimo può causare lo sbattimento (creazione di schiuma) o l’autoaccensione nei motori Diesel (runaway), un fenomeno pericoloso che può portare alla rottura del propulsore;

superare il valore massimo può causare lo sbattimento (creazione di schiuma) o l’autoaccensione nei motori Diesel (runaway), un fenomeno pericoloso che può portare alla rottura del propulsore; sincronizzazione elettronica: se hai solo il display digitale, il sistema potrebbe impiegare diversi chilometri prima di aggiornare il valore. Non continuare ad aggiungere olio se non vedi la barra salire immediatamente.

Scelta dell’olio corretto

Dimentica la vecchia logica del “basta che sia un 5W30”. Per i motori attuali, la specifica del costruttore è l’unico dato tecnico che garantisce la conservazione dei componenti:

omologazioni e tecnologia Low-SAPS: sigle come VW 507.00 o MB 229.51 certificano che il lubrificante è formulato con bassissimi livelli di ceneri, vitale per non intasare il filtro antiparticolato (DPF/FAP);

sigle come VW 507.00 o MB 229.51 certificano che il lubrificante è formulato con bassissimi livelli di ceneri, vitale per non intasare il filtro antiparticolato (DPF/FAP); funzioni del fluido: nei propulsori moderni, l’olio agisce come un vero liquido idraulico. Una viscosità eccessiva impedisce il corretto azionamento dei variatori di fase;

nei propulsori moderni, l’olio agisce come un vero liquido idraulico. Una viscosità eccessiva impedisce il corretto azionamento dei variatori di fase; protezione e usura meccanica: impiegare una viscosità superiore (es. 10W-40 al posto di un 0W-20) è un errore. Un fluido troppo denso aumenta gli attriti e accelera l’allungamento della catena di distribuzione.

Quando effettuare il controllo

check mensile: un controllo visivo almeno una volta al mese per monitorare eventuali consumi fisiologici;

un controllo visivo almeno una volta al mese per monitorare eventuali consumi fisiologici; prima di lunghi viaggi: evita spiacevoli “spie rosse” durante il tragitto;

evita spiacevoli “spie rosse” durante il tragitto; post-rigenerazione (Diesel): se guidi prevalentemente nel traffico urbano, effettua un controlla ogni 1.000 km per scongiurare l’aumento del livello olio sopra il massimo consentito, dovuto alla diluizione da gasolio.

Indicatori di degrado dell’olio

colore nero e denso: se appare appiccicoso come il catrame, significa che è “cotto” e sta creando morchie (sludge) che possono tappare la lubrificazione della turbina;

se appare appiccicoso come il catrame, significa che è “cotto” e sta creando morchie (sludge) che possono tappare la lubrificazione della turbina; schiuma bianca sotto il tappo: indica che l’acqua o condensa si è mischiata al lubrificante (guarnizione della testata o scambiatore usurati);

sotto il tappo: indica che l’acqua o condensa si è mischiata al lubrificante (guarnizione della testata o scambiatore usurati); odore di bruciato: indica surriscaldamento o presenza di carburante (gasolio o benzina) che rende l’olio troppo fluido e incapace di proteggere le bronzine.

I consigli del meccanico

Cosa consiglio di fare ai clienti in officina: