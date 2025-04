Scopri come interpretare le sigle sul fianco delle gomme per riconoscere i pneumatici estivi senza sbagliare

Fonte: iStock Le marcature sul fianco sono fondamentali, l'assenza dei simboli invernali (M+S e 3PMSF) identifica una gomma estiva

La scelta dei pneumatici adeguati alle condizioni climatiche è un fattore determinante per la sicurezza attiva del veicolo e l’ottimizzazione delle sue prestazioni su strada. Con l’alternarsi delle stagioni, diventa fondamentale saper distinguere le diverse tipologie di battistrada. Questo approfondimento tecnico si concentra sull’identificazione di specifiche marcature presenti sulla spalla del pneumatico, chiarendo dubbi comuni e fornendo gli strumenti necessari per un riconoscimento corretto, spesso basato sull’assenza di simboli specifici piuttosto che sulla loro presenza effettiva.

Come riconoscere le gomme estive

A differenza di quanto si potrebbe pensare, non esiste un simbolo unico e dedicato per le gomme estive. L’identificazione avviene principalmente controllando cosa non è presente sul fianco. In pratica, un pneumatico è considerato estivo se mancano specifiche marcature invernali o all-season. Ecco i punti principali da verificare per riconoscere un pneumatico estivo:

assenza della marcatura M+S : la sigla “ Mud and Snow ” (o varianti come MS, M/S) non deve essere presente, sebbene a volte possa trovarsi su alcune tipologie di gomme. Ad esempio gli estivi per SUV/4×4 o modelli datati;

: la sigla “ ” (o varianti come MS, M/S) non deve essere presente, sebbene a volte possa trovarsi su alcune tipologie di gomme. Ad esempio gli estivi per SUV/4×4 o modelli datati; assenza categorica del simbolo 3PMSF : il simbolo della montagna a tre cime con fiocco di neve (Three Peak Mountain Snowflake) non deve assolutamente comparire. Questo simbolo certifica le prestazioni invernali e non è mai presente su pneumatici puramente estivi;

: il simbolo della montagna a tre cime con fiocco di neve (Three Peak Mountain Snowflake) non deve assolutamente comparire. Questo simbolo certifica le prestazioni invernali e non è mai presente su pneumatici puramente estivi; disegno del battistrada meno complesso: gli estivi presentano generalmente tasselli del battistrada più grandi e massicci rispetto a quelli invernali, questo massimizza l’area di contatto con l’asfalto asciutto, migliorando grip e stabilità;

scanalature longitudinali evidenti: spesso sono presenti ampie scanalature circonferenziali che corrono lungo tutta la gomma, la loro funzione principale è evacuare rapidamente l’acqua in caso di pioggia, riducendo il rischio di aquaplaning;

evidenti: spesso sono presenti ampie scanalature circonferenziali che corrono lungo tutta la gomma, la loro funzione principale è evacuare rapidamente l’acqua in caso di pioggia, riducendo il rischio di aquaplaning; assenza di lamelle fitte: a differenza degli pneumatici invernali, che sono caratterizzati da una fitta rete di sottili intagli (lamelle) sui tasselli per “aggrapparsi” a neve e ghiaccio, le gomme estive ne hanno poche o nessuna. La presenza limitata di eventuali intagli serve più per il grip sul bagnato che per la neve.

Quindi, combinando l’assenza delle marcature invernali sul fianco (soprattutto 3PMSF) con l’osservazione di un battistrada dai tasselli pieni, poche lamelle e ampie scanalature longitudinali, si può identificare con buona sicurezza uno pneumatico estivo, progettato per offrire le migliori prestazioni con temperature superiori ai 7°C.

Misura della gomma

Il lato del pneumatico riporta una serie di marcature standardizzate che forniscono informazioni tecniche fondamentali. Prima di focalizzarci sugli indicatori stagionali, vediamo quali sono le sigle principali da conoscere. Prendiamo come esempio la sigla 205/55R16 91V:

dimensioni: indicano la larghezza nominale (es. 205 ), il rapporto d’aspetto tra altezza e larghezza (es. 55), la struttura (quasi sempre “R” per Radiale) e il diametro del cerchio in pollici (es. 16);

indice di carico: un codice numerico, in questo caso (91) esprime la massima massa ammessa per singolo pneumatico;

indice di velocità: la lettera (in questo caso, “V” = 240 km/h) che corrisponde alla velocità massima alla quale la gomma può operare in sicurezza.

La corretta interpretazione di queste marcature è basilare per montare gomme compatibili con il veicolo, ma non basta per capirne la stagionalità. Per questo, occorre analizzare altri simboli.

Il simbolo M+S

La marcatura M+S (Mud and Snow) richiede una spiegazione in quanto può generare confusione. È importante capire cosa significa e, soprattutto, cosa non significa. Si tratta di un’autodichiarazione del costruttore che indica un disegno del battistrada con migliori capacità su fango e neve rispetto a un estivo standard. I suoi limiti principali sono:

nessuna garanzia di test specifici: la presenza di M+S non implica che il pneumatico abbia superato prove omologate su neve secondo le normative europee;

prestazioni invernali non certificate: non offre la stessa sicurezza e aderenza su neve o ghiaccio di uno pneumatico con 3PMSF;

possibile presenza su estivi: occasionalmente si trova su gomme estive (specie per SUV/4×4 o datate), pur non alterandone la natura di un pneumatico ottimizzato per le stagioni calde.

Pur essendo legalmente sufficiente in Italia per le ordinanze invernali, non è un indicatore affidabile di prestazioni invernali. La sua assenza è un elemento utile per identificare le gomme estive.

Il simbolo 3PMSF

Il simbolo 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake) è l’unico marchio che garantisce le prestazioni invernali certificate. Rappresenta infatti la certezza che il pneumatico ha superato specifici test europei. Le sue caratteristiche distintive sono:

test standardizzati: certifica che la gomma ha soddisfatto requisiti minimi di aderenza e trazione su neve (Regolamento UNECE);

indicatore per il freddo: è il simbolo da cercare per essere sicuri che un pneumatico sia adatto a condizioni invernali severe;

mai presente su pneumatici estivi: la sua presenza esclude categoricamente che si tratti di una gomma estiva pura.

Quindi, cercare questa sigla è il metodo più diretto per distinguere le gomme invernali/all-season certificate da quelle estive.

Altre marcature tecniche rilevanti

Oltre agli indicatori stagionali e dimensionali, sul fianco della gomma sono riportate altre informazioni utili. Tra le più importanti troviamo:

marcatura DOT : un codice numerico contrassegnato da quattro cifre indicanti la settimana e l’anno di produzione (es. 0524 = 5ª settimana del 2024), essenziale per verificarne l’età del pneumatico;

: un codice numerico contrassegnato da quattro cifre indicanti la (es. 0524 = 5ª settimana del 2024), essenziale per verificarne l’età del pneumatico; indicazione “ Tubeless “: specifica che la ruota non necessita di camera d’aria (praticamente lo standard oggi);

“: specifica che la ruota non necessita di camera d’aria (praticamente lo standard oggi); marcature di carico rinforzato: sigle come “ Reinforced “, “ XL ” o “ Extra Load ” indicano una capacità di carico superiore allo standard per quella misura;

“, “ ” o “ ” indicano una capacità di carico superiore allo standard per quella misura; omologazioni specifiche del costruttore: a volte presenti simboli o codici (es. * per BMW, AO per Audi, N per Porsche) che indicano un’omologazione specifica per una determinata casa automobilistica.

Conoscere queste sigle aggiuntive aiuta a comprendere meglio le caratteristiche e l’applicazione corretta del pneumatico.

L’importanza tecnica della corrispondenza stagionale

Utilizzare pneumatici specifici per la stagione e conoscere esattamente i termini del cambio gomme da invernale a estivo è fondamentale per evitare sanzioni ma soprattutto per la sicurezza dell’auto. Vediamo le differenze principali tra le varie tipologie:

pneumatici estivi : la mescola è ottimizzata per temperature superiori a 7°C; garantisce rigidità, precisione, ottimo grip su asciutto/bagnato caldo e bassa resistenza al rotolamento. Sotto i 7°C, si indurisce e perde aderenza;

: la mescola è ottimizzata per temperature superiori a 7°C; garantisce rigidità, precisione, ottimo grip su asciutto/bagnato caldo e bassa resistenza al rotolamento. Sotto i 7°C, si indurisce e perde aderenza; pneumatici invernali : la mescola è più morbida e ricca di silice, rimanendo elastica anche a basse temperature; offre massimo grip su freddo, bagnato, neve e ghiaccio (riconoscibili dal 3PMSF). Nel periodo estivo, si usurano rapidamente, peggiorando frenata e stabilità;

: la mescola è più morbida e ricca di silice, rimanendo elastica anche a basse temperature; offre massimo grip su freddo, bagnato, neve e ghiaccio (riconoscibili dal 3PMSF). Nel periodo estivo, si usurano rapidamente, peggiorando frenata e stabilità; pneumatici quattro stagioni (all-season): rappresentano un compromesso progettato per funzionare in un ampio spettro di condizioni, dall’estate all’inverno mite; la loro mescola e il disegno del battistrada cercano un equilibrio, ma non raggiungono le prestazioni specifiche degli estivi in estate né degli invernali puri in condizioni severe. Generalmente riportano sia M+S sia il simbolo 3PMSF.

Montare le gomme stagionali giuste al momento giusto (o scegliere consapevolmente le all-season per climi e usi adatti) evita degrado precoce del battistrada, consumi eccessivi e, soprattutto, situazioni di pericolo dovute a scarsa aderenza in condizioni specifiche.