Fonte: 123RF Sospensione patente, tante cose da sapere tra misura immediata e ordinanza prefettizia

Nel panorama delle sanzioni previste dal Codice della Strada, la sospensione della patente è uno degli strumenti più incisivi per contrastare comportamenti pericolosi alla guida. Non tutte le sospensioni sono uguali: ci sono infatti due misure distinte, la mini sospensione e la sospensione ordinaria, che si differenziano per modalità applicativa, tempistiche, autorità competenti e impatto sul conducente.

Mini sospensione della patente, cos’è e quando scatta

La mini sospensione della patente è una misura introdotta con la riforma del Codice della Strada per offrire una risposta immediata a condotte trasgressive poste in essere da automobilisti già sanzionati in passato. Viene applicata sul momento da parte degli agenti accertatori, senza passaggi burocratici successivi.

È pensata come un intervento shock che interviene su comportamenti a rischio in modo fulmineo, scoraggiando la recidiva e costituendo un campanello d’allarme per chi tende a sottovalutare le regole. La sua applicazione è legata non solo all’infrazione commessa, ma anche al saldo punti residuo sulla patente. In pratica è una misura personalizzata e mirata.

Durata e condizioni legate al saldo punti

L’elemento discriminante per determinare la durata della mini sospensione è proprio il numero di punti rimasti sulla patente. Se il conducente ha tra 10 e 19 punti, la sospensione dura 7 giorni. Se invece il punteggio scende sotto la soglia dei 10, la durata raddoppia a 15 giorni. Questa logica premia i conducenti virtuosi e colpisce in modo coloro che già hanno dimostrato scarso rispetto per le norme stradali.

In caso di incidente la sanzione raddoppia

Un aspetto della mini sospensione è che può essere inasprita se l’infrazione è accompagnata da un incidente, anche se non ci sono altri veicoli coinvolti. Basti pensare al caso in cui un automobilista perda il controllo del mezzo e finisca fuori strada: anche senza coinvolgere terzi è sufficiente per raddoppiare la durata della sospensione. Si tratta di un meccanismo deterrente che enfatizza quanto anche le uscite autonome di strada siano un sintomo di pericolosità, molte volte sottovalutato dagli automobilisti stessi.

Quali infrazioni portano alla mini sospensione

Non tutte le violazioni stradali possono determinare l’applicazione della mini sospensione. Solo alcune, ritenute sintomatiche di disattenzione o imprudenza abituale, possono attivare questo provvedimento. Tra queste rientrano comportamenti come circolare contromano, non rispettare la precedenza, passare con il rosso, oppure utilizzare il cellulare alla guida, ormai tra le cause principali di distrazione. La logica della norma è punire in modo immediato e mirato chi, pur già sanzionato, continua a mettere a rischio la sicurezza stradale. La mini sospensione non colpisce tutti in modo uniforme, ma è calibrata sulla storia di ciascun conducente.

La sospensione ordinaria, cos’è e come funziona

La sospensione ordinaria è la misura prevista dal Codice della Strada per le violazioni più gravi. In questo caso, l’intervento non è immediato. Dopo aver contestato l’infrazione, gli agenti trasmettono il verbale alla prefettura, che, dopo aver valutato la documentazione, emette un provvedimento formale di sospensione. Questo iter burocratico può richiedere giorni o settimane, e durante tale lasso di tempo il conducente può teoricamente continuare a guidare, salvo ritiri immediati legati alla gravità del fatto.

Violazioni gravi e durata della sospensione

I casi in cui può scattare la sospensione ordinaria sono sempre legati a comportamenti ad alto rischio. Tra questi la guida in stato di ebbrezza, l’uso di stupefacenti, il superamento di oltre 40 km/h del limite di velocità, la fuga dopo incidente e la mancata precedenza a pedoni. La durata è variabile: può partire da 15 giorni, ma in casi gravi può raggiungere anche i due anni, come previsto per recidive in presenza di alcol. La decisione spetta al prefetto, che tiene conto anche di eventuali aggravanti o precedenti del conducente.

Procedura e possibilità di guida fino alla notifica

Fino a che non viene notificata l’ordinanza prefettizia, la patente rimane formalmente valida. Significa che il conducente può continuare a circolare, a meno che non gli venga contestualmente ritirato il documento per motivi urgenti. In ogni caso è responsabilità del guidatore restare aggiornato sull’evoluzione del proprio procedimento. La notifica della sospensione può avvenire anche a distanza di settimane.

Mini e ordinaria: misure che non si escludono

Non c’è una sovrapposizione tra mini sospensione e sospensione ordinaria: i due strumenti sono complementari e rispondono a logiche differenti. La prima è istantanea e leggera, pensata per intervenire a caldo mentre la seconda è strutturata e profonda, pensata per affrontare i casi più critici. In teoria un conducente può trovarsi soggetto a entrambe se in momenti diversi commette infrazioni che rientrano nei rispettivi ambiti di applicazione.

La mini sospensione è stata pensata per avere un impatto educativo: agisce come una sorta di ammonizione severa che ferma il conducente per pochi giorni ma lo invita a riflettere sul proprio comportamento. È quindi uno strumento di prevenzione, destinato a evitare peggioramenti. All’opposto, la sospensione ordinaria ha una funzione sanzionatoria piena, talvolta anche punitiva, che mira a impedire che persone pericolose continuino a guidare, anche a rischio della sicurezza altrui.

In buona sostanza, la mini sospensione e la sospensione ordinaria non sono in competizione, ma rispondono a logiche diverse del sistema sanzionatorio. La prima serve a correggere in tempo reale piccoli ma segnali di negligenza, la seconda entra in campo quando la situazione è ormai grave o si è già consumata una violazione conclamata della sicurezza.

Diritto alla difesa, cosa cambia nei due casi

Nel caso della mini sospensione, l’immediatezza della misura rende impossibile un ricorso preventivo. Il conducente ha sempre diritto a contestare l’infrazione originaria, agendo secondo le modalità previste per i verbali. Per la sospensione ordinaria, il cittadino può invece presentare memorie difensive al prefetto entro cinque giorni dalla notifica del verbale o fare ricorso al giudice di pace entro i tempi previsti dalla legge.

La restituzione della patente, automatica o con visita

Dopo la mini sospensione, la patente viene restituita automaticamente allo scadere del periodo indicato, senza la necessità di altri controlli o visite. La situazione è diversa in caso di sospensione ordinaria: il ritorno alla guida può essere subordinato a una visita medica di idoneità psicofisica, spesso da parte della Commissione medica locale, soprattutto se la sanzione è legata a uso di alcol o sostanze. Possono essere previsti esami clinici e colloqui che determinano la possibilità di riprendere la guida in sicurezza.