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123RF Montaggio del seggiolino auto: i controlli prima di partire

Il seggiolino auto è un sistema di ritenuta, progettato per lavorare insieme alla struttura dell’auto, alla cintura di sicurezza, agli ancoraggi ISOFIX e, nei modelli che li prevedono, alla gamba di supporto o al Top Tether. Secondo la normativa in vigore, i bambini di statura inferiore a 1,50 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta omologato e adeguato. La regola dei 150 cm esiste perché la cintura dell’auto è progettata per il corpo di un adulto o di un ragazzo già abbastanza alto. Al di sotto di questa soglia, la fascia diagonale può finire sul collo e quella addominale può comprimere zone vulnerabili dell’addome.

Seggiolino auto, il riferimento della norma R129

Il primo controllo da fare prima di montare il seggiolino riguarda l’omologazione. Dal primo settembre 2024 nell’Unione europea non possono più essere immessi sul mercato seggiolini omologati solo secondo la vecchia norma ECE R44. I prodotti nuovi devono rispondere alla UNECE R129, conosciuta come i-Size. La Commissione europea raccomanda ai consumatori di acquistare prodotti messi in vendita dopo settembre 2024 perché conformi allo standard R129. Quest’ultima introduce requisiti più stretti per la protezione negli impatti laterali e impone il trasporto in senso contrario di marcia almeno fino ai 15 mesi, una scelta tecnica pensata per proteggere testa, collo e colonna vertebrale nei bambini più piccoli.

Il libretto del seggiolino spiega come installare quel modello mentre il manuale dell’auto indica dove sono gli attacchi Isofix, quali sedili sono compatibili, se esistono limitazioni per la gamba di supporto, come gestire l’airbag anteriore e dove passare le cinture. Una base Isofix può richiedere una specifica inclinazione, una gamba di supporto può non essere compatibile con vani portaoggetti nel pavimento, un Top Tether può dover essere fissato a un ancoraggio preciso e non a un generico punto del bagagliaio.

Il controllo preliminare riguarda anche la compatibilità del seggiolino con la vettura. Non tutti i dispositivi si adattano allo stesso modo a tutti i sedili, soprattutto quando si parla di auto compatte, sedute molto inclinate, panche posteriori sagomate o vetture con tre sedili separati.

Tra l’aggancio Isofix e l’installazione con cintura

Il sistema Isofix ha ridotto il rischio di errori di installazione perché vincola il seggiolino alla struttura dell’auto mediante punti di ancoraggio rigidi. Ecco allora che il primo controllo da fare è visivo e meccanico: gli indicatori degli agganci devono diventare verdi, se il modello li prevede, e il seggiolino non deve muoversi in modo evidente quando viene afferrato alla base. Non bisogna scuoterlo dalla parte alta dello schienale, dove una certa oscillazione può essere fisiologica. La verifica si fa vicino al punto di fissaggio, cioè alla base o in prossimità degli attacchi.

Quando il seggiolino usa una gamba di supporto, deve arrivare saldamente al pavimento e restare perpendicolare, senza comprimersi in modo anomalo e senza poggiare su coperchi di vani portaoggetti non idonei. Se è previsto il Top Tether, il nastro deve essere teso e agganciato al punto indicato dal costruttore dell’auto. Fissarlo a un anello qualsiasi è un errore perché in caso d’urto quel punto potrebbe non essere progettato per sostenere il carico.

Non tutti i seggiolini si installano con Isofix. Alcuni usano la cintura a tre punti dell’auto, altri prevedono entrambe le possibilità, altri ancora sono rialzi con schienale in cui il bambino viene trattenuto dalla cintura del veicolo. La cintura deve seguire il percorso indicato dalle guide colorate del seggiolino. Se passa fuori sede, se resta attorcigliata, se non viene messa in tensione o se blocca il seggiolino nel punto sbagliato, l’intero sistema perde efficacia. Dopo il montaggio, il seggiolino va spinto con decisione contro lo schienale dell’auto e la cintura va tirata fino a eliminare ogni allentamento.

Quale senso di marcia per il seggiolino auto

La R129 impone il rear-facing ovvero il trasporto in senso contrario di marcia almeno fino a 15 mesi, ma molti esperti raccomandano di prolungarlo finché il seggiolino lo consente e finché il bambino rientra nei limiti di altezza e peso indicati dal costruttore. Il motivo è biomeccanico: nei bambini piccoli la testa è proporzionalmente più pesante, mentre collo e colonna vertebrale sono ancora in sviluppo.

In un urto frontale, che resta una delle configurazioni più severe, un bambino rivolto in avanti subisce una forte proiezione del capo e del torace. Se invece viaggia contro marcia, il guscio del seggiolino distribuisce meglio le forze lungo schiena, collo e testa.

Il sedile anteriore non è vietato in assoluto, ma richiede attenzione. Il caso più delicato riguarda il seggiolino installato in senso contrario di marcia sul sedile passeggero anteriore. In questa configurazione, l’airbag frontale deve essere disattivato. L’articolo 172 del Codice della Strada vieta infatti il trasporto di bambini su un seggiolino rivolto all’indietro davanti a un airbag frontale attivo, salvo disattivazione adeguata. Un airbag che si apre contro il dorso di un ovetto o di un seggiolino rear-facing può generare una spinta violenta proprio verso il bambino. Quando invece il bambino viaggia fronte marcia sul sedile anteriore, cambia il quadro. In genere l’airbag può restare attivo, ma il sedile va arretrato il più possibile e bisogna verificare le indicazioni del costruttore dell’auto e del seggiolino.

Dove montarlo il seggiolino per i bambini

In linea generale il sedile posteriore è la scelta più prudente per montare il seggiolino auto. Il posto centrale posteriore offre un vantaggio perché è più lontano dalle portiere, ma solo se dispone di cintura a tre punti o di ancoraggi compatibili con il seggiolino. Se il posto centrale ha una seduta stretta, rialzata, instabile o una cintura non idonea, meglio scegliere un posto laterale attrezzato.

Il sedile posteriore lato marciapiede è una soluzione pratica e sicura perché consente di far salire e scendere il bambino dal lato protetto della strada. Il lato guida può essere comodo per il genitore, ma espone più spesso l’adulto a operazioni vicino al traffico. Sulle auto a sette posti, la terza fila va valutata con cautela: non sempre offre la stessa protezione strutturale e non sempre consente una gestione agevole di Isofix, cinture e accesso al bambino. In pratica il posto migliore è quello in cui il seggiolino può essere installato in modo stabile, compatibile e verificabile.

Un seggiolino montato correttamente può diventare inefficace se il bambino viene legato male. Le cinture interne a 5 punti devono aderire al corpo senza schiacciare, ma anche senza lasciare spazio eccessivo. La prova empirica più utile è quella del pizzicotto: se si riesce ad afferrare una piega evidente del nastro all’altezza della clavicola, l’imbracatura è troppo lenta.

Le bretelle devono partire dall’altezza giusta, secondo le indicazioni del seggiolino e la direzione di marcia. Il poggiatesta deve seguire la crescita del bambino perché una regolazione troppo bassa comprime le spalle e una troppo alta lascia la testa meno protetta. La fibbia deve essere chiusa completamente, le cinture non devono essere attorcigliate e nessun elemento deve passare sul collo.

In inverno molti bambini vengono allacciati con indumenti voluminosi. In caso d’urto l’imbottitura si comprime e lascia spazio tra corpo e cinture: meglio togliere il giubbotto, allacciare bene il bambino e poi coprirlo con una coperta o con il cappotto appoggiato sopra.

La gestione di rialzi e schienale

Quando il bambino cresce, molti genitori passano troppo presto al semplice rialzo senza schienale. È una scelta motivata dalla praticità, dallo spazio o dal prezzo, ma non sempre è la più sicura. Il problema del booster semplice è che solleva il bambino, ma non guida sempre in modo adeguato la cintura diagonale e non offre protezione laterale alla testa. Se il piccolo si addormenta e scivola di lato, la cintura può spostarsi verso il collo o perdere il contatto corretto con il torace.

La verifica da fare è la posizione della cintura: la fascia diagonale deve passare al centro della spalla, non sul collo e non sul braccio. La fascia addominale deve restare bassa, sopra il bacino, non sulla pancia.

Dispositivo antiabbandono e gli errori da evitare

Per i bambini di età inferiore a quattro anni, in Italia è obbligatorio anche il dispositivo antiabbandono. Quest’ultimo deve essere compatibile, funzionante, carico se alimentato a batteria e associato allo smartphone o al sistema previsto. In questo contesto l’errore da evitare è credere che un seggiolino costoso compensi un’installazione sbagliata. Un modello di fascia alta, se fissato male, protegge peggio di un modello più semplice ma installato bene. Il secondo errore è lasciare la cintura lenta. Succede sia con la cintura dell’auto sia con l’imbracatura interna del seggiolino. Il terzo errore riguarda le cinture attorcigliate. Un nastro ruotato distribuisce male il carico e può comprimere il corpo in modo più aggressivo.

Il quarto errore è ignorare gli indicatori Isofix. Se il segnale resta rosso, il seggiolino non è agganciato. l quinto errore è non regolare il poggiatesta mentre il sesto è montare il seggiolino anteriore contro marcia con airbag attivo. Gli ultimi due errori da evitare sono usare accessori non omologati insieme al seggiolino e non rifare i controlli dopo aver spostato il seggiolino da un’auto all’altra. Ogni trasferimento è una nuova installazione, non una semplice replica della precedente.

Prima di mettere in moto, bisogna fare una verifica completa. Il seggiolino deve essere adatto all’altezza e al peso del bambino; l’etichetta di omologazione deve essere presente; il manuale deve confermare la compatibilità con l’auto; gli agganci Isofix devono essere chiusi; la gamba di supporto o il Top Tether devono essere corretti; la cintura dell’auto deve seguire le guide previste; il seggiolino non deve avere gioco eccessivo alla base; il bambino deve essere allacciato senza giacche voluminose; il poggiatesta deve essere alla quota giusta; la cintura non deve mai passare sul collo o sull’addome.