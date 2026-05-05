Moto radiata per esportazione: cosa significa, quando serve la cancellazione dal Pra e quali conseguenze ci sono su circolazione, bollo e reimmatricolazione

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123RF Moto radiata per esportazione: cosa significa e cosa comporta

Per moto radiata per esportazione si intende che il motoveicolo è stato cancellato dal Pubblico registro automobilistico e dall’Archivio nazionale dei veicoli perché destinato a lasciare l’Italia per essere immatricolato in un altro Paese. Da quel momento, la moto non è più un veicolo attivo nel sistema italiano e non può circolare sulle strade nazionali con le vecchie targhe italiane.

La base normativa è l’articolo 103 del Codice della Strada che disciplina la cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi. La norma prevede che per esportare all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo debba richiedere la cancellazione dall’Archivio nazionale dei veicoli e dal Pra con successiva restituzione di targhe e documenti di circolazione. Il Codice della Strada stabilisce quindi che la cancellazione è subordinata alla regolarità della revisione o all’accertamento dell’idoneità alla circolazione.

La radiazione va fatta prima dell’esportazione

In seguito alla modifica dell’articolo 103 del Codice della Strada, la radiazione per esportazione deve essere richiesta prima del trasferimento del veicolo all’estero. Dal primo aprile 2021 non è quindi più possibile richiedere la radiazione per esportazione tramite gli uffici consolari italiani all’estero. Chi ha trasferito la moto fuori dall’Italia deve rivolgersi agli uffici competenti in Italia secondo le procedure previste e non può più contare sul canale consolare come accadeva in passato.

La richiesta può essere presentata dall’intestatario della moto oppure da un avente titolo, per esempio un erede o un proprietario che non risulti ancora intestatario al Pra ma possa dimostrare il proprio diritto sul veicolo.

Quando la richiesta arriva da un soggetto diverso dall’intestatario serve un titolo idoneo: atto di vendita, accettazione di eredità, verbale d’asta, provvedimento della pubblica amministrazione o altro documento valido secondo le forme previste dalla legge. Se la moto viene venduta a un acquirente estero, bisogna chiarire chi si occupa della radiazione, quando avviene il passaggio di proprietà, quali documenti saranno consegnati e in quale momento il veicolo può lasciare l’Italia.

Quali documenti servono

Per radiare una moto per esportazione servono il numero di targa, l’istanza unificata, un documento di identità valido, la carta di circolazione e il certificato di proprietà oppure il Documento Unico. Il veicolo deve poi essere in regola con la revisione periodica. Se targhe o documenti non sono disponibili perché smarriti o rubati, bisogna produrre la relativa denuncia.

Le targhe devono essere restituite. È uno degli effetti della radiazione: la moto non mantiene la sua identità italiana per essere usata all’estero. Una volta completata la pratica, viene rilasciato un Documento Unico non valido per la circolazione che attesta l’avvenuta radiazione per esportazione. Questo documento serve poi nella fase dell’immatricolazione nel Paese di destinazione.

Una moto radiata per esportazione non può circolare in Italia come se fosse ancora immatricolata. Le targhe italiane sono state restituite o devono esserlo, il veicolo non risulta più iscritto al Pra e all’Archivio nazionale dei veicoli e il Documento Unico rilasciato dopo la radiazione non abilita alla circolazione. Se il proprietario o l’avente titolo deve raggiungere su strada il Paese estero di destinazione, può chiedere il rilascio del foglio di via e delle targhe provvisorie agli uffici provinciali della Motorizzazione civile o a uno studio di consulenza automobilistica. Lo stesso articolo 103 del Codice della Strada stabilisce che per raggiungere i transiti di confine il veicolo cancellato può circolare soltanto se munito di foglio di via e targa provvisoria.

Costi della radiazione per esportazione

I costi amministrativi della radiazione sono contenuti se la pratica viene svolta negli uffici competenti. Le voci sono 13,50 euro di emolumenti Aci, 32 euro di imposta di bollo e 10,20 euro di diritti Motorizzazione civile, a cui possono aggiungersi costi di riscossione o compensi dell’agenzia se ci si affida a uno studio di pratiche auto. Chi fa tutto autonomamente sostiene gli importi fissi. Chi si rivolge a un’agenzia paga anche il servizio di intermediazione che può essere comodo quando la vendita è urgente, quando la documentazione è complessa o quando il proprietario non vuole occuparsi della procedura.

Il costo più insidioso è quello che può emergere se la moto non è in regola con revisione, documenti, vincoli, fermo amministrativo o pendenze. In quel caso la pratica può bloccarsi e il proprietario deve prima risolvere il problema alla radice. Uno degli effetti più importanti della radiazione riguarda la tassa automobilistica, il bollo moto.

L’obbligo di pagamento termina a partire dal periodo tributario successivo alla data dell’annotazione della radiazione. Non bisogna interpretarla come cancellazione retroattiva automatica di ogni debito precedente. Se il bollo era dovuto prima della radiazione, l’obbligo resta. La radiazione impedisce il maturare dei periodi successivi, ma non cancella eventuali arretrati, sanzioni o accertamenti collegati alla proprietà precedente.

Quando non è possibile la radiazione

La radiazione per esportazione non è sempre consentita. Se sulla moto è iscritto un fermo amministrativo, bisogna prima cancellarlo pagando le somme dovute al concessionario della riscossione. Solo dopo si può chiedere la cessazione della circolazione per esportazione. La situazione è analoga in presenza di pignoramenti, sequestri o ipoteche. Se sul veicolo risulta un pignoramento o un sequestro deve essere allegato un atto che dimostri l’assenso alla radiazione da parte del creditore o dell’autorità competente. Per l’esportazione di veicoli con ipoteche iscritte e non ancora scadute, serve l’assenso del creditore in forma di scrittura privata autenticata dal notaio.

Vale la pena ricordare che la cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione. U moto che deve uscire dal territorio nazionale, magari circolando fino al confine con foglio di via e targa provvisoria, deve comunque avere una condizione tecnica verificabile. Questo elemento distingue nettamente la radiazione per esportazione dalla demolizione. Se una moto è destinata a essere distrutta, il percorso è diverso e coinvolge centri autorizzati. Se è destinata a circolare all’estero, l’ordinamento pretende che non si tratti di un mezzo privo dei requisiti minimi.

Differenza tra radiazione per esportazione e demolizione

La radiazione per esportazione e la radiazione per demolizione hanno un effetto comune: la moto esce dal sistema della circolazione italiana. Nel primo caso il veicolo è destinato a essere trasferito e immatricolato all’estero. Nel secondo caso viene avviato alla distruzione tramite un demolitore autorizzato. Una moto radiata per demolizione non può essere reimmessa sul mercato come veicolo da esportare. Una moto radiata per esportazione resta un bene destinato a continuare la propria vita amministrativa in un altro Paese.

Dopo la radiazione, la moto deve essere immatricolata nel Paese di destinazione secondo le norme locali. In genere servono il documento che attesta la cancellazione italiana, la documentazione tecnica del veicolo, eventuali certificati di conformità, controlli tecnici, verifiche sulle emissioni, pagamento di tasse locali e rilascio delle nuove targhe.