La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

123rf Auto Fiat rimasta in panne e ferma a bordo strada per problemi al motore TwinAir 900

Quando il motore 900 TwinAir presenta problematiche di accensione o spegnimento ed evidenzia l’errore P1524, il problema molto spesso non è il sistema di accensione ma un piccolo filtro nascosto. Ti spiego subito di cosa si tratta e perché è la causa più probabile che ti sta lasciando a piedi.

Posso continuare o devo chiamare il soccorso?

La risposta te la dà l’auto stessa, attraverso i sintomi specifici che manifesta. Interpretarli correttamente è fondamentale per decidere se puoi raggiungere l’officina o se devi fermarti all’istante, evitando così un danno meccanico più grave o peggio ancora di restare bloccato in mezzo alla strada.

Quando devi fermarti subito

Nei casi che ti elenco di seguito non devi continuare a guidare e, se l’auto è già ferma, non devi insistere nel provare ad accenderla, perché il rischio di peggiorare la situazione è imminente. Chiama subito l’assistenza stradale o il tuo meccanico di fiducia se:

il motore gira a vuoto e non parte affatto;

affatto; l’auto si è spenta mentre eri in marcia e fatica a ripartire;

e fatica a ripartire; il motore si avvia ma senti subito forti rumori metallici o di ferraglia;

o di ferraglia; l’auto riparte subito ma si spegne dopo poca percorrenza.

Quando puoi guidare fino all’officina

Puoi tentare di raggiungere il tuo meccanico, guidando con estrema prudenza e pronto a fermarti, solo se l’auto si è avviata e i sintomi sono esclusivamente questi:

il motore è palesemente in modalità recovery , ovvero con prestazioni ridotte;

, ovvero con prestazioni ridotte; la spia motore o check engine è accesa fissa;

o check engine è accesa fissa; non senti nessun rumore strano e la spia rossa dell’olio rimane spenta;

rimane spenta; l’auto non presenta una fumosità allo scarico anomala.

Il filtro nascosto e l’importanza dell’olio

Eccoci al punto. Come ti ho anticipato, la causa più probabile dei tuoi problemi è quasi sempre legata al circuito di lubrificazione. Se la diagnosi in officina conferma l’errore P1524, il colpevole principale è il filtro del modulo Uniair. Molti non sanno della sua esistenza, o lo sottovalutano, ma è un componente fondamentale. Per capire perché si blocca tutto, ti spiego brevemente come funziona:

il TwinAir è un sistema idraulico per la gestione delle valvole (chiamato appunto Uniair o MultiAir );

è un sistema idraulico per la gestione delle valvole (chiamato appunto o ); questa tecnologia funziona esclusivamente grazie alla pressione dell’olio motore.

Quel piccolo filtro serve a proteggere il modulo di comando delle valvole dalle impurità dell’olio. Con il tempo, e specialmente a causa di una manutenzione trascurata o di tagliandi saltati, questo componete si intasa. Quando l’olio non arriva più con la pressione giusta al sistema (o non arriva proprio), le valvole non si aprono più correttamente e la centralina, per evitare danni, impedisce l’avvio o taglia la potenza (recovery).

Dove si trova il filtro Uniair e quando cambiarlo

Questo filtro non è accessibile come quello dell’olio, che puoi cambiare a ogni tagliando. Per questo è facile dimenticarsene: