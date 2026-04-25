Quando il propulsore procede a scatti e la spia avaria è accesa, l’integrità del sistema di scarico è a rischio. Ignorare questa anomalia significa esporre il catalizzatore a temperature che potrebbero danneggiarlo, trasformando un banale guasto in una riparazione da migliaia di euro.
Ti spiego come identificare il guasto e in quali casi è necessario arrestare immediatamente la marcia per evitare danni irreversibili.
Indice
Quando posso proseguire
Se avverti che il motore non gira in modo lineare, la prima cosa da fare è osservare il quadro strumenti. La gestione elettronica del motore ti fornisce un’indicazione precisa sulla gravità della situazione:
- spia accesa fissa: il guasto è presente, ma la centralina riesce a compensare l’anomalia per permetterti di raggiungere l’officina più vicina per effettuare la diagnosi;
- spia lampeggiante: in questo caso la centralina sta iniettando carburante che però non viene bruciato. Questa è la situazione più critica: oltre a distruggere il catalizzatore, rischi danni irreversibili ai pistoni e alle bielle a causa delle detonazioni incontrollate;
- vibrazioni al minimo: quando il motore fatica a stare acceso e in accelerazione sale lentamente di giri, è sottoposto a uno stress meccanico che potrebbe causarne la rottura;
- odore dallo scarico: questo difetto è provocato dalla mancata accensione di uno o più cilindri. Il carburante sta “lavando” le pareti dei cilindri e il combustibile non bruciato finisce nella scarico e nella coppa dell’olio, causando problemi di lubrificazione e pericolose autoaccensioni.
In presenza di una spia lampeggiante o di odore di carburante, il mio consiglio è di arrestare la marcia immediatamente. Proseguire significa passare da una riparazione di poche decine di euro a una da migliaia di euro.
Quanto costa la riparazione
La spesa finale dipende dalla tempestività dell’intervento. Se il problema riguarda l’accensione, la spesa è contenuta, se invece si danneggia lo scarico o la meccanica interna, le cifre cambiano drasticamente. Ecco i costi medi per i guasti più ricorrenti:
- candele e cavi: il ricambio delle candele costa tra 10 e 25 euro a elemento (da 2 a 8 a seconda della motorizzazione) con una manodopera tra 40 e 80 euro. Per il kit cavi completo la spesa è tra i 70 e i 120 euro, compreso di installazione;
- bobina d’accensione: a seconda della versione (singola, con cavi o a blocco unico), il ricambio costa dai 40 ai 200 euro, con una manodopera per il montaggio di circa 60 euro;
- iniettori: un singolo elemento a benzina costa tra 120 e 200 euro inclusa manodopera, per un diesel common rail la cifra sale drasticamente tra 250 e 450 euro a iniettore. Il totale dipende da quanti cilindri sono coinvolti;
- catalizzatore: il catalizzatore è fondamentale per l’ambiente, se fuso dal carburante incombusto va sostituito e il ricambio costa dai 500 a oltre 1200 euro a seconda della vettura. La manodopera, spesso complessa, oscilla tra 150 e 350 euro;
- danni meccanici interni: in caso di problematiche interne al motore, come le valvole bruciate o perdita di compressione, la spesa parte da un minimo di 600 euro per le auto più comuni e può anche superare i 2.000 euro per quelle di fascia alta.
Consigli del meccanico
Non sottovalutare mai un motore che “zoppica”, l’elettronica moderna è precisa ma anche molto fragile di fronte alle anomalie termiche. Se avverti che la macchina non risponde correttamente, segui questi consigli per limitare i danni:
- non forzare la marcia: se la spia avaria motore lampeggia, fermati il prima possibile;
- diagnosi computerizzata: la lettura dei codici errore tramite presa OBD è l’unico modo per individuare con certezza il componente difettoso evitando di cambiare pezzi a caso;
- usa ricambi di qualità: sui sistemi di accensione il risparmio non paga, componenti economici possono mandare in crisi la centralina iniezione ma anche recare danni più gravi;
- controlla lo stato dell’olio: dopo un’anomalia prolungata, verifica che il livello dell’olio non sia salito a causa della contaminazione da carburante. In quel caso, va sostituito immediatamente.