Motorino di avviamento che gira a vuoto, cosa sta succedendo e cosa fare subito

Scopri cosa fare quando il pignone non ingrana la corona del volano, i consigli per non peggiorare il guasto e la spesa per la riparazione

Foto di Maurizio Chiogna

Maurizio Chiogna

meccanico-elettronico automotive

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

3 min di lettura

Chiedi a Virgilio

Motorino di avviamento che gira a vuoto, cosa sta succedendo e cosa fare subito
123RF
Se il motorino gira a vuoto ad alti giri e il motore non si avvia, insistere con la chiave peggiora solo il guasto
Come funziona il pignone di avviamento? Quanto costa riparare il motorino? Quali rumori indicano un guasto al volano?

Se all’avviamento tramite chiave o pulsante il motorino gira velocemente a vuoto senza far partire il motore, significa che la batteria è carica ma il pignone non riesce a ingranare la corona dentata del volano.

Il tipo di rumore può farti capire quale sia il pezzo danneggiato e a quanto ammonta la riparazione. Vediamo nel dettaglio cosa fare e la spesa della riparazione.

Cosa fare subito per non peggiorare il guasto

Quando ci si trova in un parcheggio o fuori dal lavoro con il motorino che gira a vuoto, bisogna sapere cosa fare per evitare di commettere errori e provocare danni più pesanti all’impianto elettrico o alla trasmissione:

  • non insistere con la chiave di accensione: ruotando a vuoto e senza la resistenza del motore, il motorino raggiunge regimi molto elevati, rischiando di surriscaldare l’indotto e bruciare le spazzole in breve tempo;
  • prova a inserire la marcia: inserisci la quarta o la quinta marcia e spingi l’auto a mano per mezzo metro. Questo movimento sposta la corona dentata del volano e facilita l’ingranaggio del pignone, soprattutto se i denti sono usurati;
  • leggero colpo sul corpo metallico: se l’elettromagnete è bloccato da polvere e grasso, picchiettarlo delicatamente con un manico di legno o una prolunga può sbloccarlo per un avviamento d’emergenza;
  • chiama il carro attrezzi se i tentativi falliscono: se dopo aver provato ancora non parte, evita manovre azzardate o ulteriori tentativi a raffica e fai trasportare il veicolo direttamente in officina per la riparazione;
  • evita di trainare auto con cambio automatico: mentre una partenza a spinta può funzionare sui veicoli con cambio manuale, su quelli automatici si rischia di danneggiare gravemente la pompa dell’olio interna e le frizioni della trasmissione.

Quanto costa la riparazione?

Al giorno d’oggi non conviene più riparare il pignone o sostituire le singole boccole, soprattutto perché la manodopera richiesta per smontare e revisionare l’interno del componente farebbe salire il costo finale rispetto all’installazione di un ricambio completo.

Vediamo le varie opzioni d’intervento consigliate con i relativi costi per un’auto di media cilindrata:

  • motorino nuovo di fabbrica: è la scelta più sicura e consigliata, soprattutto per le vetture di ultima generazione dotate di sistema Start&Stop, dove il componente è progettato per sostenere un alto numero di cicli di avviamento. La spesa del ricambio e l’installazione è compresa fra 280-650 euro;
  • motorino rigenerato di rotazione: rappresenta la soluzione più conveniente ed efficace, a patto di scegliere un prodotto di qualità. Il vecchio pezzo viene restituito e sostituito con uno revisionato a nuovo direttamente in fabbrica con una spesa complessiva tra i 200 e i 440 euro;
  • pezzo di recupero da autodemolizione: opzione che sconsiglio in quanto l’usura dovuta al calore e al tempo potrebbe aver danneggiato il ricambio costringendoti a doversi rivolgere nuovamente all’officina a distanza di poco tempo.

I consigli del meccanico

In base alla mia esperienza sul campo, ci sono alcuni accorgimenti fondamentali da tenere presente per prevenire guasti peggiori ed evitare spese inutili:

  • ascolta i primi segnali a freddo: la ruota libera e il solenoide si usurano gradualmente. Vi consiglio di non ignorare le mancate accensioni o rumori anomali soprattutto nei periodi del cambio stagione;
  • usura della frizione: sui veicoli con cambio manuale, noto spesso che il residuo del disco frizione si deposita sull’albero del motorino di avviamento. Questo accumulo porta a bloccare il pignone, per questo motivo, prima di sostituire il pezzo, è sempre meglio pulire accuratamente la campana del cambio;
  • controlla i cavi di massa e alimentazione: prima di sostituire il motorino, far controllare sempre l’eventuale presenza di cadute di tensione, la batteria e lo stato dei morsetti principali. Un falso contatto o un capocorda ossidato riduce la forza magnetica del solenoide, impedendogli di completare la corsa.
Batterie auto Il meccanico risponde Manutenzione auto