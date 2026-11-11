Scopri cosa fare quando il pignone non ingrana la corona del volano, i consigli per non peggiorare il guasto e la spesa per la riparazione

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

123RF Se il motorino gira a vuoto ad alti giri e il motore non si avvia, insistere con la chiave peggiora solo il guasto

Se all’avviamento tramite chiave o pulsante il motorino gira velocemente a vuoto senza far partire il motore, significa che la batteria è carica ma il pignone non riesce a ingranare la corona dentata del volano.

Il tipo di rumore può farti capire quale sia il pezzo danneggiato e a quanto ammonta la riparazione. Vediamo nel dettaglio cosa fare e la spesa della riparazione.

Cosa fare subito per non peggiorare il guasto

Quando ci si trova in un parcheggio o fuori dal lavoro con il motorino che gira a vuoto, bisogna sapere cosa fare per evitare di commettere errori e provocare danni più pesanti all’impianto elettrico o alla trasmissione:

non insistere con la chiave di accensione: ruotando a vuoto e senza la resistenza del motore, il motorino raggiunge regimi molto elevati, rischiando di surriscaldare l’indotto e bruciare le spazzole in breve tempo;

con la chiave di accensione: ruotando a vuoto e senza la resistenza del motore, il motorino raggiunge regimi molto elevati, rischiando di surriscaldare l’indotto e bruciare le spazzole in breve tempo; prova a inserire la marcia: inserisci la quarta o la quinta marcia e spingi l’auto a mano per mezzo metro. Questo movimento sposta la corona dentata del volano e facilita l’ingranaggio del pignone, soprattutto se i denti sono usurati;

inserisci la quarta o la quinta marcia e spingi l’auto a mano per mezzo metro. Questo movimento sposta la corona dentata del volano e facilita l’ingranaggio del pignone, soprattutto se i denti sono usurati; leggero colpo sul corpo metallico: se l’elettromagnete è bloccato da polvere e grasso, picchiettarlo delicatamente con un manico di legno o una prolunga può sbloccarlo per un avviamento d’emergenza;

se l’elettromagnete è bloccato da polvere e grasso, picchiettarlo delicatamente con un manico di legno o una prolunga può sbloccarlo per un avviamento d’emergenza; chiama il carro attrezzi se i tentativi falliscono: se dopo aver provato ancora non parte, evita manovre azzardate o ulteriori tentativi a raffica e fai trasportare il veicolo direttamente in officina per la riparazione;

se i tentativi falliscono: se dopo aver provato ancora non parte, evita manovre azzardate o ulteriori tentativi a raffica e fai trasportare il veicolo direttamente in officina per la riparazione; evita di trainare auto con cambio automatico: mentre una partenza a spinta può funzionare sui veicoli con cambio manuale, su quelli automatici si rischia di danneggiare gravemente la pompa dell’olio interna e le frizioni della trasmissione.

Quanto costa la riparazione?

Al giorno d’oggi non conviene più riparare il pignone o sostituire le singole boccole, soprattutto perché la manodopera richiesta per smontare e revisionare l’interno del componente farebbe salire il costo finale rispetto all’installazione di un ricambio completo.

Vediamo le varie opzioni d’intervento consigliate con i relativi costi per un’auto di media cilindrata:

motorino nuovo di fabbrica: è la scelta più sicura e consigliata, soprattutto per le vetture di ultima generazione dotate di sistema Start&Stop, dove il componente è progettato per sostenere un alto numero di cicli di avviamento. La spesa del ricambio e l’installazione è compresa fra 280-650 euro;

di fabbrica: è la scelta più sicura e consigliata, soprattutto per le vetture di ultima generazione dotate di sistema Start&Stop, dove il componente è progettato per sostenere un alto numero di cicli di avviamento. La spesa del ricambio e l’installazione è compresa fra 280-650 euro; motorino rigenerato di rotazione: rappresenta la soluzione più conveniente ed efficace, a patto di scegliere un prodotto di qualità. Il vecchio pezzo viene restituito e sostituito con uno revisionato a nuovo direttamente in fabbrica con una spesa complessiva tra i 200 e i 440 euro;

di rotazione: rappresenta la soluzione più conveniente ed efficace, a patto di scegliere un prodotto di qualità. Il vecchio pezzo viene restituito e sostituito con uno revisionato a nuovo direttamente in fabbrica con una spesa complessiva tra i 200 e i 440 euro; pezzo di recupero da autodemolizione: opzione che sconsiglio in quanto l’usura dovuta al calore e al tempo potrebbe aver danneggiato il ricambio costringendoti a doversi rivolgere nuovamente all’officina a distanza di poco tempo.

I consigli del meccanico

In base alla mia esperienza sul campo, ci sono alcuni accorgimenti fondamentali da tenere presente per prevenire guasti peggiori ed evitare spese inutili: