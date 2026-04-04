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123RF Multa auto, come fare ricorso online e quando conviene

Il sistema italiano prevede più strade per contestare una sanzione che si ritiene illegittima. Negli ultimi anni la possibilità di presentare un ricorso anche tramite procedure digitali ha cambiato in parte le regole del gioco.

La norma resta in ogni caso ferma su un punto: l’automobilista ha il diritto di difendere la propria posizione, ma deve rispettare termini, requisiti e condizioni per far valere le proprie ragioni davanti all’autorità competente.

Le opzioni disponibili sono il ricorso davanti al Giudice di Pace attraverso il modello telematico, il ricorso presso il Prefetto competente per territorio e il ricorso in autotutela rivolto all’ente accertatore.

La procedura di ricorso online

La possibilità di presentare un ricorso contro una multa attraverso strumenti digitali nasce dall’esigenza di semplificare un iter che era legato a uffici fisici, raccomandate o consegne a mano. Oggi il Ministero della Giustizia mette a disposizione una piattaforma online attraverso la quale chi riceve una multa può compilare e inviare un ricorso al Giudice di Pace senza recarsi in cancelleria.

La procedura inizia con l’accesso al portale dedicato ai ricorsi davanti al Giudice di Pace e comporta la selezione del territorio competente, che corrisponde al luogo in cui è stata commessa o accertata la violazione stradale.

L’automobilista che decide di utilizzare questa via deve inserire dati personali, informazioni sulla sanzione ricevuta e le motivazioni a sostegno del ricorso. Oltre agli elementi identificativi – come nome, indirizzo e numero di telefono – servono un indirizzo di domicilio effettivo e una casella di posta elettronica certificata.

La PEC consente infatti di ricevere dal Giudice di Pace tutte le comunicazioni relative alla causa. Di fatto si tratta di un’equiparazione a una raccomandata con ricevuta di ritorno e riduce i tempi di notifica rispetto alla posta ordinaria.

Una volta completata la compilazione del ricorso online, la fase successiva richiede la stampa del documento generato dal sistema e l’apposizione della firma autografa da parte del ricorrente. Questo documento firmato deve essere consegnato o spedito alla cancelleria del Giudice di Pace competente insieme alla copia del verbale di contestazione e a eventuali altri documenti utili a sostenere la propria tesi.

Tra questi possono figurare fotografie, dichiarazioni o qualsiasi altro elemento probatorio che giustifichi la richiesta di annullamento della sanzione.

Quando è possibile presentare un ricorso

Il sistema di termini per la presentazione dei ricorsi in materia di multe stradali in Italia non ammette deroghe. Nel caso del ricorso al Giudice di Pace, il termine ordinario è di 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale.

Significa che se l’infrazione viene contestata sul momento da un agente accertatore, il conteggio dei giorni decorre da quel momento. Se invece la multa viene notificata successivamente per posta o tramite altri strumenti, il termine inizia con la data di ricezione della notifica.

La scelta del ricorso al Giudice di Pace è alternativa a quella del ricorso al Prefetto che può essere proposto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, ma a condizione che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui questo è consentito. La legge stabilisce che effettuare il pagamento ridotto, molte volte applicato con uno sconto se la multa viene versata entro un periodo iniziale, comporta la perdita del diritto di proporre ricorso sulla base dei motivi sostanziali.

Nel caso del ricorso al Prefetto, la procedura richiede che l’atto di impugnazione sia redatto in forma scritta e contenga l’indicazione del Prefetto, i dati anagrafici del ricorrente, gli estremi del verbale impugnato e le motivazioni su cui si fonda la contestazione. La presentazione può avvenire attraverso varie modalità: consegna diretta all’ufficio che ha elevato la multa o al Prefetto, invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o ancora utilizzando la posta elettronica certificata. Anche in questo caso non è obbligatorio l’assistenza di un avvocato, ma bisogna comunque rispettare i termini e la forma per evitare che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Requisiti e contenuti del ricorso

Il ricorso presentato online contro una multa deve rispettare i requisiti previsti dalla normativa in vigore per essere considerato valido dall’autorità giudiziaria. Il primo è la completezza dei dati anagrafici e di contatto del ricorrente, insieme all’identificazione del verbale impugnato. Significa che il ricorso deve riportare il numero del verbale, la data in cui è stato elevato o notificato, l’autorità che ha emesso la multa e la natura dell’infrazione contestata.

Accanto a questi elementi formali, la parte più importante del ricorso è costituita dalle motivazioni che spiegano perché la multa dovrebbe essere annullata o modificata. Non sono sufficienti le frasi generiche di insoddisfazione: la legge richiede che il ricorso si fondi su vizi formali del verbale o errori sostanziali nell’accertamento della violazione.

Tra i motivi più frequenti per cui un ricorso può essere ritenuto fondato ci sono errori nei dati personali, mancanza o insufficiente segnaletica stradale, violazioni procedurali nella redazione del verbale, e altre incongruenze che possono essere supportate da prove documentali.

Oltre a questi elementi, la procedura online permette anche di richiedere la sospensione provvisoria del pagamento e dell’esecuzione del provvedimento sanzionatorio fino alla decisione del giudice. Questa opzione può essere importante per chi teme che la multa, se non sospesa, possa generare conseguenze come l’iscrizione a ruolo o l’avvio di procedure esecutive.

Rischi e costi da considerare

Dal punto di vista pratico, la presentazione di un ricorso comporta la costruzione di una documentazione, la dedica di tempo alla raccolta di prove e il rispetto di tutte le fasi procedurali. Nel caso del ricorso al Giudice di Pace la presenza di costi aggiuntivi, come il contributo unificato e la marca da bollo, rende l’operazione meno vantaggiosa se la multa è di importo basso.

In altre parole il costo per proporre ricorso può superare quello della sanzione stessa, soprattutto quando le chance di vittoria non sono elevate.

Un altro elemento di rischio riguarda la scelta del tipo di ricorso. Nel caso del ricorso al Prefetto, la normativa prevede la possibilità che l’autorità amministrativa confermi l’accertamento della violazione e ingiunga il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione. In buona sostanza, in caso di mancato accoglimento del ricorso contro la sanzione. l’automobilista può trovarsi a dover pagare una sanzione maggiore rispetto a quella originaria.