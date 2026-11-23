Il nuovo Codice della Strada potrebbe bloccare revisione e passaggio di proprietà delle auto con richiami di sicurezza ignorati per oltre due anni

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF I richiami auto non possono non essere rispettati: le conseguenze sono gravi

Un’automobile perfettamente funzionante, con carrozzeria impeccabile e manutenzione regolare, potrebbe diventare praticamente impossibile da vendere. Non per un guasto meccanico o un problema burocratico tradizionale, ma per un richiamo di sicurezza ignorato troppo a lungo. È uno degli effetti più rilevanti della riforma del Codice della Strada attualmente all’esame del Parlamento.

Il nuovo impianto normativo punta a impedire che i veicoli interessati da difetti potenzialmente pericolosi continuino a circolare senza essere riparati. Le conseguenze riguarderebbero anche la revisione periodica e le procedure necessarie al trasferimento di proprietà, con ricadute importanti soprattutto sul mercato dell’usato.

Dopo 24 mesi possono bloccarsi revisione e passaggio di proprietà

Il meccanismo previsto dalla riforma riguarda i richiami collegati a gravi rischi per la sicurezza, non i normali aggiornamenti tecnici o gli interventi di manutenzione. Quando un costruttore individua un difetto pericoloso, deve organizzare una campagna di richiamo e informare i proprietari interessati, mettendo a disposizione gli interventi correttivi.

Se la riparazione non viene eseguita entro 24 mesi dall’avvio della campagna, il veicolo deve essere inserito in un elenco telematico gestito dalla Motorizzazione. La novità più significativa riguarda le conseguenze dell’iscrizione. Secondo lo schema del nuovo Codice, l’automobile non potrebbe essere sottoposta alle operazioni tecniche e amministrative di competenza della Motorizzazione, con l’eccezione della rottamazione.

Il blocco comprenderebbe quindi la revisione e gli adempimenti necessari per aggiornare l’intestazione dopo una compravendita. Non si tratterebbe di un divieto esplicito di vendere il veicolo, ma dell’impossibilità pratica di completare regolarmente il trasferimento amministrativo fino alla risoluzione del richiamo.

Stop alla circolazione e multe fino a 680 euro

Il provvedimento introduce anche un ulteriore livello di restrizioni. Trascorsi altri 24 mesi dall’iscrizione nell’elenco telematico, senza che il difetto sia stato eliminato, scatterebbe il divieto di circolazione. Chi utilizzasse comunque il veicolo rischierebbe una sanzione amministrativa compresa tra 170 e 680 euro, accompagnata dal divieto di marcia a tempo indeterminato.

La disciplina non nasce completamente da zero. La legge 177 del 2024 ha già introdotto disposizioni sui richiami attraverso l’articolo 80-bis, prevedendo la registrazione dei veicoli non riparati e specifiche conseguenze. Il nuovo testo rafforzerebbe il collegamento tra sicurezza e pratiche amministrative, estendendo inoltre la disciplina ad altre categorie di mezzi, comprese le motociclette.

Esiste già un precedente concreto: quello degli airbag Takata difettosi. Dal 1° ottobre 2026, una specifica disciplina impedisce di superare positivamente la revisione quando il componente interessato non è stato sostituito. Sono previsti anche controlli in occasione dei trasferimenti di proprietà e obblighi informativi nei confronti dell’acquirente.

Quando entra in vigore e come verificare i richiami

Le nuove disposizioni generali non sono ancora operative. Lo schema, identificato come Atto del Governo n. 448, è sottoposto all’esame parlamentare, con termine per i pareri fissato al 12 gennaio 2027. Il calendario attualmente previsto indica il 1° aprile 2027 per l’entrata in vigore e il 1° gennaio 2028 per l’applicazione delle nuove regole, subordinatamente agli atti attuativi. In determinate circostanze, l’efficacia potrebbe slittare al 1° aprile 2028.

Per evitare problemi, è opportuno controllare se la propria automobile risulta coinvolta in campagne di richiamo ancora aperte. La verifica può essere effettuata attraverso i portali ufficiali dei costruttori, utilizzando il numero di telaio VIN, composto da 17 caratteri. Gli interventi previsti dai richiami obbligatori di sicurezza sono gratuiti per il proprietario.

Per chi acquista un usato, questo controllo potrebbe assumere un’importanza paragonabile alla verifica del chilometraggio e della manutenzione: un difetto trascurato dal precedente intestatario rischierebbe infatti di impedire il completamento delle pratiche amministrative.