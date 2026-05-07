Scopri cosa rischi quando senti un forte odore di gasolio all'interno dell'abitacolo dell'auto: cosa fare subito e i costi di riparazione

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Intervento tempestivo sui componenti del sistema di alimentazione

Se senti odore di gasolio mentre sei alla guida, accosta subito in sicurezza e spegni il motore. La presenza di carburante fuori dai circuiti di alimentazione indica un guasto imminente che non deve essere trascurato. Sottovalutare questo segnale significa respirare i vapori tossici del diesel all’interno dell’abitacolo.

Inoltre, la fuoriuscita del combustibile genera un possibile pericolo di incendio a causa del liquido disperso nel vano motore. Vediamo quindi che cosa bisogna fare nell’immediato.

Posso continuare a guidare?

La risposta è no, devi fermarti il prima possibile. Quando avverti quella puzza significa che il gasolio sta uscendo dal suo circuito chiuso e questo avviene solitamente in due modi:

attraverso una perdita liquida che bagna il blocco motore, con il rischio che il fluido degradi rapidamente i componenti in gomma;

che bagna il blocco motore, con il rischio che il fluido degradi rapidamente i componenti in gomma; tramite lo sfiato dei gas di combustione dalle basi degli iniettori, che col tempo crea una crosta nera catramosa intorno al componente rendendo molto difficoltosa la riparazione.

In entrambi i casi, ignorare il segnale è un errore che può recare un danno da migliaia di euro. Se la perdita è liquida, il gasolio intacca l’integrità delle cinghie e dei manicotti dell’acqua. Se invece il problema riguarda lo sfiato degli iniettori, i gas che escono sono dannosi ed entrano direttamente nell’abitacolo attraverso il sistema di ventilazione.

Cosa rischi se decidi di proseguire

Ignorare l’odore di carburante sperando che il problema si risolva da solo è la via più rapida per far lievitare i costi di riparazione. La presenza costante di gasolio nebulizzato o di gas di scarico provoca una serie di anomalie a catena, vediamo le più frequenti:

pericolo di incendio imminente dovuto al contatto del carburante con le superfici roventi del motore, come la turbina o il collettore di scarico;

deterioramento precoce della cinghia dei servizi o di distribuzione, che se bagnata dal combustibile rischia di rompersi;

precoce della dei servizi o di distribuzione, che se bagnata dal combustibile rischia di rompersi; formazione di depositi carboniosi durissimi sulla testata che bloccano l’iniettore nella sua sede, costringendo il meccanico a ore di lavoro extra per la rimozione. Nei casi più gravi è necessaria la sostituzione dell’intero iniettore;

durissimi sulla testata che bloccano l’iniettore nella sua sede, costringendo il meccanico a per la rimozione. Nei casi più gravi è necessaria la sostituzione dell’intero iniettore; possibile spegnimento improvviso del motore dovuto al calo di pressione nel sistema di alimentazione;

del motore dovuto al calo di pressione nel sistema di alimentazione; danneggiamento dei cablaggi elettrici e dei sensori posizionati vicino alla perdita, poiché può corrodere gli isolamenti in plastica.

Oltre a questi pericoli devi considerare l’aspetto economico. Se la perdita bagna l’alternatore o i manicotti del sistema di raffreddamento è possibile che dovrai sostituire anche quei componenti. Fermarsi subito ti permette di limitare i danni ed evitare che una semplice rondella in rame o un tubicino di recupero crepato si trasformino in un intervento molto costoso.

Costi di riparazione

La spesa finale dipende esclusivamente dalla diagnosi iniziale, perché un conto è sostituire un tubo in gomma, un altro è smontare mezza testata per un componente bloccato. Vediamo una stima media del ripristino per un’auto di media cilindrata comprensivo di manodopera:

sostituzione dei tubicini di recupero : l’intervento completo di ricambi e lavoro finito oscilla tra i 100 e i 150 euro;

: l’intervento completo di ricambi e lavoro finito oscilla sostituzione delle rondelle iniettori : l’operazione comprensiva di estrazione, pulizia delle sedi e guarnizioni nuove costa tra i 180 e i 280 euro;

: l’operazione comprensiva di estrazione, pulizia delle sedi e guarnizioni nuove costa revisione della pompa ad alta pressione : trattandosi di un lavoro complesso, il totale tra revisione del pompista e ore di officina varia tra i 700 e i 900 euro;

: trattandosi di un lavoro complesso, il totale tra revisione del pompista e ore di officina varia filtro gasolio e raccordi: il cambio del filtro con lo spurgo dell’aria e il controllo dei tubi ha un costo finito tra i 120 e i 180 euro.

Devi tenere a mente che se la perdita ha bagnato la distribuzione, i costi potrebbero aumentare perché sarà necessario sostituire preventivamente il kit cinghia per evitare possibili rotture del motore. In quel caso, dovrai preventivare circa 700 euro extra per l’intervento completo.