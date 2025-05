Accessori fondamentali per migliorare la sicurezza e il comfort in auto, per non farsi trovare mai impreparati nelle situazioni quotidiane alla guida

L’auto rappresenta spesso un prolungamento della propria abitazione e, per alcuni, uno dei luoghi in cui si trascorre gran parte della giornata. Per questo motivo si tende a personalizzare l’abitacolo con accessori e oggetti utili, sia per migliorare il comfort sia per incrementare la sicurezza.

In Italia, il Codice della Strada impone all’automobilista di avere a bordo alcuni strumenti essenziali per le emergenze, come il triangolo di segnalazione, il giubbotto catarifrangente e i documenti del veicolo. Tuttavia, le necessità sulle strade sono cambiate nel tempo, rendendo indispensabili alcuni accessori aggiuntivi per evitare imprevisti e viaggiare in totale tranquillità.

Documenti auto e personali

La legge obbliga a portare sempre con sé i documenti personali e quelli della vettura, tra cui patente, DUC (o carta di circolazione) e certificato assicurativo. C’è da dire però che con il tempo il Codice della Strada e la tecnologia si sono aggiornati, il che permette al cittadino di poter conservare i propri documenti anche in modo digitale, sfruttando l’App IO per patente e codice fiscale. Il certificato assicurativo, invece, può essere conservato direttamente sul proprio telefono e mostrato all’occorrenza.

Resta consigliato tenere nell’abitacolo una copia cartacea del CID, il modulo da utilizzare in caso di incidente, che deve essere compilato in formato cartaceo e quindi necessita di rimanere sempre in macchina. Per il resto, carta di circolazione e telefono potrebbero bastare per la maggior parte delle esigenze burocratiche.

Cavo di ricarica per smartphone

Lo smartphone ormai svolge una funzione indispensabile sia dentro che fuori dall’auto: è in grado di dare indicazioni, presentare i nostri documenti alle autorità di vigilanza, fornire intrattenimento musicale, essere sempre in contatto e può essere usato anche come luce di emergenza (funzione torcia). Per queste e altre ragioni, assicurarsi di avere un cavo di ricarica in auto è essenziale, così da non trovarsi mai con la batteria scarica nei momenti di necessità. Meglio ancora se si dispone di un cavo multiporta con uscite USB-C, Lightning e micro-USB, così da poter caricare diversi dispositivi.

Cavi di avviamento per auto

Per quanto la batteria delle automobili sia generosa, alle volte tende a scaricarsi e, in caso di lunghi periodi di inutilizzo o semplicemente per colpa di disattenzioni (come lasciare le luci accese tutta la notte), la vettura potrebbe non ripartire. Non può mancare quindi all’interno di questa lista un set di cavi di avviamento per poter ricaricare la batteria con l’ausilio di un’altra auto. Avviare la macchina con i cavi è un procedimento semplice che si effettua in 5 passaggi.

Kit di gonfiaggio pneumatici

Rimanendo in ambito strumenti essenziali per le emergenze in auto, è essenziale un kit di riparazione pneumatici. Sempre più spesso, le auto moderne non dispongono della ruota di scorta e sono dotate di un kit di riparazione con schiumogeno sigillante e compressore. Questo permette di raggiungere il gommista più vicino in sicurezza.

Se invece si dispone di una ruota di scorta, è necessario avere un cric e una chiave per i bulloni. Non bisogna dimenticare inoltre di controllare di tanto in tanto la pressione della ruota di scorta, per evitare brutte sorprese in caso di emergenza.

Triangolo e giubbotto catarifrangente

Il Codice della Strada impone a ogni automobilista di avere a bordo un triangolo di segnalazione e un giubbotto catarifrangente, strumenti essenziali per garantire la sicurezza in caso di incidente o guasto. Il triangolo deve essere posizionato ad almeno 50 metri per essere visibile a 100 metri di distanza per segnalare la presenza del veicolo fermo, mentre il giubbotto rende il conducente visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione, evitando pericoli su strada.

Kit di emergenza auto

Non richiesto in Italia, ma obbligatorio in molti Paesi europei, il kit di emergenza auto contiene tutto il necessario per il primo soccorso. Può essere acquistato già confezionato, con data di scadenza, o assemblato personalmente.

Gli elementi essenziali da includere sono:

bende e cerotti;

ghiaccio istantaneo;

forbici;

salviette disinfettanti.

Un cambio di vestiti

Può capitare di sporcarsi durante un pranzo fuori, di uscire con un abbigliamento inadeguato rispetto alle condizioni meteo o di rimanere bagnati sotto la pioggia. Avere in auto un cambio di vestiti, come una maglietta, una felpa e un ombrello, potrebbe sembrale banale, ma può rivelarsi molto utile in diverse situazioni.

Fazzoletti

Un accessorio semplice ma indispensabile. I fazzoletti possono tornare utili per soffiarsi il naso in caso di raffreddore o allergia, per asciugare le mani dopo aver fatto rifornimento o per pulire velocemente superfici sporche, come il volante o il cruscotto. Inoltre, possono essere usati per piccoli versamenti di cibo o bevande, evitando di macchiare i sedili. Un pacchetto di fazzoletti, meglio se biodegradabili, è sempre una risorsa utile da avere a portata di mano.

Organizzatore per bagagliaio

Per evitare che gli oggetti si spostino all’interno del bagagliaio durante la guida, è consigliabile utilizzare un organizer. Si tratta di una scatola o un divisore, spesso dotato di velcro per aderire al rivestimento del bagagliaio, che permette di mantenere in ordine gli accessori o di bloccare gli oggetti che trasportiamo in modo sicuro.

Accessori auto fondamentali per l’inverno

Ogni stagione ha le sue necessità e, proprio per questo, dopo aver messo a rassegna gli accessori indispensabili durante tutto l’anno, veniamo a quelli selezionati durante la stagione più rigida: l’inverno.

Secondo il Codice della Strada, durante il periodo invernale in molte strade vige l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo. La legge non parla invece del raschietto per il ghiaccio o dello spray sbrinante, due piccoli e banali accessori che possono semplificare la vita quando il clima è rigido e la visibilità in macchina è una priorità.

In inverno capita spesso che a inficiare la visibilità sia l’appannamento dei vetri, per colpa dello sbalzo termico che si crea tra l’interno e l’esterno dell’abitacolo, per quanto sia un problema facilmente risolvibile azionando l’aria condizionata, può essere utile dotarsi di uno spray anti appannante, specifico per limitare questa problematica.

Accessori auto fondamentali per l’estate

Quando l’estate bussa alle porte, mantenere la propria vettura fresca è una necessità sia di comfort che di salute. In queste situazioni è importante avere a disposizione sempre dell’acqua, per le necessità più disparate.

Un altro accessorio utile ma troppo spesso sottovalutato è il parasole per parabrezza: il suo utilizzo garantisce infatti di preservare la temperatura all’interno dell’abitacolo in modo più efficace, grazie alla riduzione dell’irraggiamento diretto.

Assicurarsi di avere tutto il necessario a bordo è un piccolo gesto che può fare una grande differenza quando meno ce lo aspettiamo.