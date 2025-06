Dal parabrezza al tetto panoramico, tutte le soluzioni per proteggere l’abitacolo dal sole e mantenere l’auto fresca anche in piena estate

Il sole estivo può trasformare l’auto in una serra, soprattutto quando la si lascia parcheggiata per ore all’aperto. I raggi UV e il calore che entrano dai finestrini fanno aumentare rapidamente la temperatura interna, rendendo ogni rientro a bordo un’esperienza faticosa, se non insopportabile.

Se nelle auto elettriche (o molte ibride plug-in) si può accendere da remoto il condizionatore per trovare al proprio arrivo una vettura rinfrescata, in molti altri casi non si può fare altro che aspettare pazientemente di areare l’auto. Nonostante questo, se non si fanno i conti anche con l’irraggiamento, sarà molto lunga l’attesa prima di poter entrare in macchina.

Volante, cruscotto e sedili – se lasciati al sole senza schermature – possono raggiungere temperature molto alte con il risultato di rendere difficile l’utilizzo, rovinare prematuramente la tappezzeria e creare problemi ai sempre più digitalizzati sistemi di infotainment. Sulle auto moderne, caratterizzate da vetrate sempre più ampie per privilegiare la luminosità, il problema è maggiore. Più superfici vetrate significa sì più luce, ma anche più calore.

Parasole per parabrezza

È il primo alleato da usare quando si lascia l’auto parcheggiata. Un buon parasole per parabrezza riesce a riflettere i raggi solari e a bloccare l’ingresso diretto di luce nell’abitacolo. Si installa facilmente tra cruscotto e specchietto retrovisore ed è richiudibile in pochi secondi. I modelli migliori sono riflettenti all’esterno e isolanti all’interno, riuscendo a ridurre notevolmente la temperatura dell’abitacolo, oltre a preservare i materiali di cruscotto e volante. Alcuni hanno una struttura a ombrello, altri elasticizzati o a tendina. L’importante è assicurarsi di prendere le misure interne del vetro per fare in modo che calzino correttamente.

Tendine parasole laterali

Rispetto alla versione per parabrezza, le tendine da sole laterali vengono spesso trascurate, nonostante siano estremamente utili specialmente per chi viaggia con bambini o animali. Si applicano ai finestrini laterali e imitano un accessorio integrato da tempo nelle vetture di lusso. Le più pratiche e funzionali rimangono le versioni a rullo, ma ne esistono anche varianti a ventosa, elettrostatiche o addirittura a calza.

In marcia come da fermi, una tendina ben posizionata può davvero fare la differenza. Alcuni modelli sono oscuranti e mantengono una buona visibilità verso l’esterno, mentre altri sono perfetti anche per i lunghi viaggi in autostrada.

Parasole per tetto panoramico

Sono sempre di più le auto che possono vantare ampi tetti vetrati, una scelta sicuramente affascinante, ma che se non ben accessoriata può trasformarsi in una brutta sorpresa. D’estate, infatti, può essere utile oscurare il cielo con un parasole per tetto, accessorio spesso non inserito di serie a favore di un vetro oscurato con filtro UV, che non scherma completamente dall’irraggiamento. Per questo esistono teli parasole pensati appositamente per i tetti panoramici, costruiti con attacco magnetico o elastico.

Il parasole per auto, in tutte le sue sfaccettature, rimane un acquisto economico ma allo stesso tempo estremamente funzionale per aumentare il comfort in auto durante la stagione più calda. Specialmente con bambini o animali al seguito nei sedili posteriori, la protezione con le tendine può essere un grande aiuto, mentre in caso di tetto panoramico l’ombra si rivela una salvezza inaspettatamente desiderata.