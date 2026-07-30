Copywriter e storyteller specializzata in Automotive. Da sempre appassionata di motori, mobilità sostenibile e tecnologia, ama viaggiare in scooter, scoprire in anteprima i nuovi modelli automobilistici.

Con 17.700 posti disponibili lasciare l'auto all'aeroporto di Malpensa è una sfida affrontabile. Meglio muoversi in tempo per risparmiare sui costi.

Durante il periodo delle vacanze, molte persone scelgono di viaggiare in aereo per ridurre i tempi di spostamento e raggiungere destinazioni anche molto lontane. A loro si aggiungono tutti i lavoratori che si spostano giornalmente per motivi professionali, con voli nazionali e internazionali.

Per chi non abita vicino a uno scalo e non vuole dipendere dai mezzi pubblici, raggiungere l’aeroporto con la propria vettura e parcheggiarla può essere una soluzione ottimale. Ma dove lasciarla? Che tipo di soluzioni sono disponibili? Alcune informazioni utili da conoscere per parcheggiare all’aeroporto di Malpensa possono aiutare nella pianificazione del viaggio e delle sue spese.

L’aeroporto di Malpensa, scalo intercontinentale

L’aeroporto internazionale Milano-Malpensa Silvio Berlusconi rappresenta uno dei principali hub aeroportuali intercontinentali italiani ed europei, situato a circa 50 km a nord-ovest di Milano, in provincia di Varese.

Nel 2025 ha visto un traffico di circa 31,2 milioni di passeggeri ed è il secondo aeroporto italiano per spostamento di viaggiatori, dopo Roma-Fiumicino, ma il primo per il trasporto di merci, con 764.171 tonnellate.

Per soddisfare le esigenze dei viaggiatori sono disponibili diverse soluzioni per lasciare l’auto e confrontare prezzi e servizi permette di scegliere l’opzione più conveniente ed evitare di non trovare posto o di sostenere costi astronomici, come capitato a qualche incauto automobilista.

Parcheggi ufficiali e parcheggi privati

L’offerta è davvero ampia tra i parcheggi ufficiali e le autorimesse private e i prezzi partono generalmente da circa 7-10 euro al giorno per quelli più economici.

Sul prezzo influiscono diversi fattori: la vicinanza ai Terminal, se il parcheggio è scoperto o coperto, se è presente un servizio di videosorveglianza o la vigilanza di un custode e se sono offerti servizi accessori, come la navetta per il trasferimento o il lavaggio della vettura.

Si può anche valutare un servizio di car valet, per evitare di perdere tempo a cercare parcheggio: consiste nella consegna diretta della vettura a un autista autorizzato con riconsegna alla zona degli arrivi al momento del ritorno.

I parcheggi ufficiali dell’aeroporto

L’aeroporto di Malpensa mette a disposizione circa 17.000 posti auto per il parcheggio delle vetture, dei quali circa 11.000 presso il Terminal 1 e circa 6.700 presso il Terminal 2. Sono collegati direttamente al gate tramite navetta o con brevi tratti da percorrere a piedi. Inoltre, offrono la possibilità di effettuare prenotazioni online e propongono anche convenzioni e abbonamenti per aziende o per viaggiatori frequenti.

I parcheggi ufficiali sono la soluzione più comoda grazie alla vicinanza ai Terminal. I prezzi, tuttavia, sono generalmente più elevati e partono da circa 15 euro al giorno. Prenotando online con anticipo, però, è spesso possibile accedere a offerte dedicate.

Sul sito ufficiale dell’aeroporto si possono conoscere le diverse caratteristiche e verificare la disponibilità tra i parcheggi presenti nei due Terminal.

Al Terminal 1 sono disponibili i parcheggi:

P1 Long Term, parcheggio scoperto con accesso diretto a piedi al Terminal 1 e navetta gratuita per il Terminal 2, ideale per parcheggi di numerosi giorni;

P2 Executive, parcheggio coperto con accesso diretto con ascensore al Terminal 1 e navetta gratuita per il Terminal 2;

P2 Top Car, parcheggio coperto con accesso diretto con ascensore al Terminal 1 e navetta gratuita per il Terminal 2, con spazi riservati a veicoli di grandi dimensioni;

P3 Express, parcheggio scoperto con accesso diretto a piedi al Terminal 1, navetta gratuita per il Terminal 2, consigliato per le destinazioni Non-Schengen e per soste di 3-5 giorni;

P4 Holiday, parcheggio scoperto, con accesso diretto a piedi al Terminal 1, navetta gratuita per il Terminal 2, consigliato per le destinazioni Non-Schengen e per soste lunghe.

Al Terminal 2 sono disponibili i parcheggi:

P6 Smart Up, parcheggio scoperto con navetta gratuita per i Terminal 1 e 2 a frequenza variabile (ogni 15’ circa nelle ore diurne, ogni 30’ in quelle notturne);

P5 Easy, parcheggio scoperto con accesso rapido a piedi al Terminal 2 e navetta gratuita per il Terminal 1, consigliato per i viaggiatori di easyJet;

P6 Smart Scoperto, parcheggio scoperto con navetta gratuita per i Terminal 1 e 2 a frequenza variabile (ogni 15’ circa nelle ore diurne, ogni 30’ in quelle notturne);

P6 Smart Plus, parcheggio coperto con navetta gratuita per i Terminal 1 e 2 a frequenza variabile (ogni 15’ circa nelle ore diurne, ogni 30’ in quelle notturne);

P6 Smart Coperto, parcheggio coperto con navetta gratuita per i Terminal 1 e 2 a frequenza variabile (ogni 15’ circa nelle ore diurne, ogni 30’ in quelle notturne).

La procedura di accesso ai parcheggi ufficiali è molto semplice: basta acquistare il posto auto online, portare con sé il ticket con il codice a barre presente nella mail di acquisto e utilizzarlo per l’accesso al parcheggio.

I parcheggi veloci

Se invece si tratta di una sosta breve, come accompagnare una persona prima della partenza o venire a prenderla al suo ritorno, sono disponibili alcune aree e parcheggi dedicati.

L’Area 15 minuti, una zona a traffico controllato presso il Terminal 1 che consente l’entrata e l’uscita dall’aeroporto in 15 minuti, oppure l’area di attesa gratuita, situata tra il Terminal 1 e il Terminal 2 che consente una sosta gratuita fino a 60 minuti ed è accessibile 24 ore su 24.

In questi parcheggi rapidi, non è consentito allontanarsi dalla macchina e il conducente deve essere presente a bordo.

In alternativa, per soste di alcune ore, sono presenti i parcheggi P9 e P10 al Terminal 1, più altri presenti al Terminal 2 per le partenze e i parcheggi P7 e P8 al Terminal 1, insieme agli altri presenti al Terminal 2 per gli arrivi. Le tariffe sono di 5 euro per la prima ora, ogni mezz’ora successiva e fino alla quinta ora 5 euro, oltre le cinque ore si applica la tariffa di sosta giornaliera.

Il parcheggio per persone con disabilità

Per le persone con disabilità è possibile utilizzare il parcheggio P2 al Terminal 1, dove si può usufruire del servizio di assistenza gratuito presente in aeroporto (Sala Amica), oppure il parcheggio P5 al Terminal 2, con anche qui disponibile il servizio di assistenza gratuito.

Per soste brevi, è disponibile l’Area 15 minuti al Terminal 1 con un tempo di sosta massimo di 4 ore. Per l’utilizzo bisogna presentare un modulo che deve essere compilato prima dell’arrivo in aeroporto e, comunque, non oltre il terzo giorno dalla sosta effettuata nell’Area 15 minuti.

Inoltre, è possibile usufruire del parcheggio gratuito negli spazi riservati seguendo la procedura presente sul sito dell’aeroporto, alla sezione dedicata ai parcheggi per persone con disabilità.

Come pagare

Le modalità di pagamento disponibili sono diverse e rendono il servizio ancora più flessibile.

Il saldo del parcheggio, infatti, si può effettuare tramite:

le casse automatiche, presenti in vari punti, che accettano contanti, bancomat e carte di credito;

il pagamento diretto all’uscita con le carte di credito contactless;

il pagamento online, effettuato al momento della prenotazione, con lettura del codice della ricevuta per l’entrata e l’uscita o tramite riconoscimento della targa;

i sistemi di telepedaggio convenzionati con l’aeroporto;

le app di pagamento, disponibili per lo smartphone.

I parcheggi privati

Per i parcheggi economici, gestiti da privati e situati nelle vicinanze dell’aeroporto, conviene considerare una cifra che va dai 7 euro circa al giorno a salire.

Molte di queste società offrono un servizio di navetta gratuito per raggiungere i Terminal e mettono a disposizione anche altri servizi utili come il car valet, la ricarica per le vetture elettriche, il lavaggio esterno e la sanificazione degli interni della vettura.

Tra i parcheggi privati disponibili sono presenti:

Eco Parking;

King Parking;

Green Parking;

Dedalo Parking;

AirParking Malpensa;

Central Parking Malpensa.

Ma sono disponibili anche altre soluzioni, più o meno vicine all’aeroporto.

Il servizio di car valet

Si tratta di un servizio disponibile nei grandi aeroporti che permette la consegna e il ritiro della vettura nei pressi dell’area di partenza e di arrivo, da parte di un autista autorizzato.

Rappresenta un’opzione ideale se, ad esempio, si ha molta fretta, oppure se si viaggia con molti bagagli. In questo caso occorre ricordarsi di prenotare la consegna e il ritiro con l’autista per evitare attese e disguidi.

Spesso sono offerti anche servizi aggiuntivi come il lavaggio dell’auto o la ricarica elettrica della vettura, durante il periodo di assenza.

Come risparmiare sul parcheggio a Malpensa

Meglio non aspettare l’ultimo minuto, credendo che si potrà trovare agevolmente parcheggio a un prezzo vantaggioso: specialmente nei periodi di vacanze o in vista delle festività, conviene muoversi per tempo e valutare le diverse proposte e offerte disponibili.

I prezzi possono avere una differenza significativa tra alta e bassa stagione e subire delle variazioni significative grazie a sconti e promozioni. Può essere utile allora confrontare le diverse tariffe, utilizzando dei portali dedicati, come Parkos e MyParking.

Successivamente, meglio prenotare online la soluzione prescelta approfittando delle offerte e della disponibilità: con la prenotazione si può bloccare la tariffa migliore e si riserva un posto auto con la sicurezza di trovare parcheggio, senza perdita di tempo prezioso e stress inutile.

Aspettare gli ultimi giorni prima della partenza può tradursi in dover accettare prezzi più elevati o di scegliere un parcheggio meno comodo.

Consigli finali

Quali sono allora gli aspetti da considerare per effettuare la scelta migliore e cercare di risparmiare? Innanzitutto, muoversi in anticipo consente di valutare con il giusto tempo le varie opzioni e confrontare le diverse tariffe.

Valutare poi la distanza del parcheggio del Terminal e la tipologia: coperto o scoperto, custodito o incustodito, presenza di servizi aggiuntivi e di navetta gratuita per gli spostamenti. Ogni caratteristica può infatti influire sulla tariffa. È importante conoscere eventuali offerte per determinati periodi o per parcheggi di più giorni, sconti o abbonamenti in essere che possono influire sulla scelta finale.

Le possibilità di scelta non mancano: dai parcheggi premium vicini ai Terminal alle soluzioni low cost con navetta gratuita. Valutare con attenzione costi, servizi e distanza permette di iniziare il viaggio con maggiore tranquillità.