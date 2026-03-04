Restare calmi e conoscere le tecniche giuste è fondamentale per affrontare questa insidiosa manovra, anche la tecnologia può dare una mano per renderla più agevole

Come fare una partenza in salita perfetta? Restare calmi, conoscere le tecniche e gli errori da evitare

Tra le tante manovre da saper padroneggiare per guidare in modo fluido e sicuro, la partenza in salita è sicuramente una delle più difficili perché la pendenza della strada può rappresentare un ostacolo da gestire: la paura maggiore è che si spenga il motore o che l’auto slitti indietro, danneggiando la macchina che ci segue.

Se abbiamo parcheggiato, ci siamo fermati a un semaforo o, semplicemente, ci ritroviamo in coda nel traffico in una strada ripida, il pericolo potrebbe essere dietro l’angolo; ma con qualche consiglio e un po’ di sangue freddo, anche questa insidiosa manovra può essere affrontata e conclusa con agilità.

Le tecniche consigliate

Le tecniche per affrontare la partenza in salita sono due: con il freno a mano o senza . La prima è una tecnica più sicura e utile per chi è meno esperto alla guida: il freno a mano inserito permetterà infatti di svolgere le varie operazioni con calma mentre l’auto è saldamente immobile.

La seconda invece richiede maggiore dimestichezza e velocità nell’esecuzione poiché non c’è l’assistenza del freno a mano che tiene la macchina ferma durante lo svolgimento della manovra.

Una regola però è comune a entrambe: quella di restare calmi e concentrati, senza farsi prendere dalla fretta. Questo sarà molto utile anche nel caso in cui questa manovra venga richiesta all’esame pratico per conseguire la patente di guida.

La partenza in salita con il freno a mano

Vediamo ora i diversi passaggi della tecnica più sicura e comoda, quella con l’aiuto del freno a mano, per fare la partenza in salita:

dopo aver tirato il freno a mano, o se già inserito perché la macchina è parcheggiata, e ad auto accesa, premi la frizione e inserisci la prima marcia;

ora devi accelerare dolcemente e, nello stesso tempo, rilasciare gradualmente la frizione;

quando senti che la macchina “tira”, ovvero che vibra leggermente, allora si è raggiunto il punto di stacco;

preparati quindi a rilasciare il freno a mano, continuando ad accelerare in modo da avviare la marcia della vettura;

della vettura; ora puoi lasciare completamente la frizione.

La partenza in salita senza freno a mano

Se invece sei più esperto e conosci bene la tua auto, la manovra della partenza in salita si può effettuare anche senza l’aiuto del freno a mano.

Vediamo i passaggi principali, ad auto accesa:

tieni premuto a fondo il pedale del freno e della frizione, mentre inserisci la prima marcia;

alza lentamente il piede dal pedale della frizione fino a quando l’auto inizia a vibrare leggermente e ha raggiunto così il punto di stacco;

sposta allora il piede dal pedale del freno per passare a quello dell’acceleratore;

continuando a tenere il piede sulla frizione, spingi dolcemente l’acceleratore;

rilascia quindi gradualmente la frizione e aumenta l’accelerazione per far muovere la vettura.

Il punto più difficile di questa manovra è riuscire a essere rapidi e coordinati, per evitare che il motore si spenga, che la vettura retroceda e che la frizione si surriscaldi.

Errori e rischi da evitare

La partenza in salita, se non eseguita in maniera corretta, può provare nel tempo molteplici problemi come il rischio di usura della frizione, del motore e degli pneumatici. Se si mantiene la frizione a metà corsa per molto tempo, si può verificare il surriscaldamento della stessa fino a “bruciarla”.

Anche il motore e gli pneumatici possono venire penalizzati dallo svolgimento di manovre errate prolungate, con l’usura prematura. Un altro errore che può capitare di commettere è quello di non inserire la prima marcia ma un’altra, rischiando anche qui diversi danni alle componenti meccaniche dell’auto.

Come già detto, bisogna assolutamente evitare gesti bruschi come rilasciare la frizione in maniera improvvisa o accelerando a fondo ma eseguire l’operazione con dolcezza e gradualità, senza strappi.

I dispositivi elettronici in aiuto

La tecnologia ci viene in aiuto con dispositivi specifici che servono agli automobilisti per sentirsi più comodi e sicuri alla guida. Tra i diversi ADAS disponibili troviamo, infatti, anche quelli che supportano il conducente nello svolgimento di manovre più complesse: l’Hill Start Assist e il Brake Hold. Vediamoli più da vicino.

L’Hill Start Assist (HSA), il sistema di assistenza alla partenza in salita, mantiene il veicolo frenato per alcuni secondi, anche dopo che il guidatore ha staccato il piede dal freno. Questo sistema può aiutare quindi a ridurre lo stress di guida e il rischio di incidenti stradali.

Il Brake Hold è un sistema di sicurezza elettronico che mantiene la vettura ferma in maniera automatica senza bisogno di premere il pedale del freno. Questo sistema è indicato per le fermate temporanee, al contrario del freno di stazionamento o freno a mano, e si disattiva automaticamente, appena si tocca il pedale dell’accelerazione.

Nelle vetture più moderne, inoltre, se viene rilevato un tempo prolungato di utilizzo del Brake Hold, viene inserito in automatico il freno di stazionamento.

Consigli utili per affrontare la manovra

Un buon modo per avere più confidenza con la macchina e acquisire maggiore dimestichezza con la partenza in salita è quello di fare diverse esercitazioni.

Utilizzando un parcheggio vuoto o una strada privata, si possono fare delle prove per comprendere meglio i diversi passaggi e fare pratica per conoscere il punto di stacco della frizione. L’assenza di altre vetture aiuterà a essere più tranquilli.

Mantenere la calma e il controllo in questi momenti è molto importante: ecco perché quando si è alla guida occorre essere concentrati e attenti alle proprie azioni.

Riassumendo, i consigli generali per affrontare la partenza in salita sono:

la preparazione per conoscere bene la manovra e i vari passaggi;

per conoscere bene la manovra e i vari passaggi; la pratica , fare diverse esercitazioni per acquisire più dimestichezza e controllo;

, fare diverse esercitazioni per acquisire più dimestichezza e controllo; la gradualità nello svolgimento dei vari movimenti, con dolcezza e pazienza;

nello svolgimento dei vari movimenti, con dolcezza e pazienza; la conoscenza della propria vettura e dei dispositivi presenti per guidare in maniera più comoda e sicura.

Come fare con il cambio automatico

E se la nostra vettura ha il cambio automatico, come facciamo a fare la partenza in salita? In questo caso, in verità, è più semplice perché non è presente il pedale della frizione.

In più, può venirci in aiuto la tecnologia con i sistemi di assistenza alla guida, per affrontare la manovra con facilità.

Ecco come svolgere la manovra in pochi e semplici passaggi:

a veicolo fermo, mantenere premuto il pedale del freno;

spostare poi la leva del cambio in posizione D (Drive);

successivamente, si sposta il piede dal freno all’acceleratore e si preme con dolcezza per avviare la partenza.

Se è presente, si può utilizzare l’Hill Start Assist per avere più sostegno durante l’esecuzione della manovra: la vettura resterà ferma per alcuni secondi permettendoti di accelerare agevolmente ed evitando così il rischio di scivolamento all’indietro della vettura.