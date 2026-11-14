Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Con la pioggia non si appanna lo specchietto: grazie patata

Una patata tagliata a metà, qualche movimento sul vetro e la promessa di vedere meglio quando piove. Sembra uno di quei consigli tramandati da generazioni di automobilisti, e in effetti lo è. Il cosiddetto trucco della patata è tornato a circolare sui social, dove viene presentato come un sistema economico per impedire all’acqua di fermarsi sugli specchietti retrovisori e ridurre l’appannamento. Non servono prodotti particolari, soltanto un ingrediente che quasi tutti hanno in cucina. Ma tra una dimostrazione convincente e un rimedio realmente efficace durante la guida esiste una differenza importante, soprattutto quando si parla di visibilità e sicurezza.

Perché una patata dovrebbe respingere l’acqua dai vetri

L’idea nasce dalle proprietà dell’amido, sostanza presente in quantità significativa nelle patate. Quando il tubero viene tagliato e strofinato su una superficie, rilascia una piccola quantità di materiale che può depositarsi sul vetro.

Secondo la spiegazione più diffusa, questo sottile strato modificherebbe il comportamento dell’acqua, impedendo alle gocce di aderire facilmente e favorendone lo scorrimento. Da qui nasce la convinzione che una semplice patata possa trasformare uno specchietto bagnato in una superficie idrorepellente.

La questione, però, è meno semplice. Un deposito di amido non equivale necessariamente a un trattamento idrorepellente progettato per i cristalli automobilistici. L’effetto può variare in funzione della quantità applicata, della pulizia del vetro e delle condizioni atmosferiche.

Anche la presunta azione anti-appannamento richiede prudenza. Ridurre la formazione di minuscole goccioline di condensa e respingere la pioggia sono due fenomeni differenti, che non vengono necessariamente risolti dallo stesso trattamento.

Come si applica il trucco della patata sugli specchietti

La procedura diventata popolare è piuttosto semplice. Si comincia pulendo accuratamente la superficie interessata, eliminando polvere, sporco e tracce di grasso. Il vetro deve essere completamente asciutto prima di procedere. A questo punto si taglia una patata a metà e si passa la parte interna sullo specchietto, effettuando piccoli movimenti circolari. L’obiettivo è distribuire una quantità minima di sostanza senza lasciare accumuli visibili.

Terminata l’applicazione, viene suggerito di utilizzare un panno in microfibra pulito per eliminare eventuali residui. È proprio questo passaggio a richiedere particolare attenzione: un velo opaco o una patina irregolare potrebbero peggiorare la visibilità anziché migliorarla.

Il rimedio viene proposto anche per finestrini, lunotto e parabrezza. Su queste superfici, tuttavia, qualsiasi deposito capace di creare riflessi o aloni rappresenta un problema, specialmente durante la guida notturna. Per questo motivo, non è consigliabile sperimentare trattamenti improvvisati sulle superfici essenziali alla visione della strada.

Quanto dura il rimedio e quali alternative scegliere

Uno dei principali limiti del trucco riguarda la durata dell’effetto. Anche quando si osserva un cambiamento nel comportamento dell’acqua, non esiste una garanzia che il risultato rimanga stabile dopo piogge intense, lavaggi o utilizzo dei tergicristalli.

La necessità di ripetere frequentemente l’applicazione rende inoltre il sistema poco pratico rispetto ai prodotti specificamente formulati per i vetri delle automobili.

Per migliorare la visibilità degli specchietti esistono trattamenti idrorepellenti dedicati, da utilizzare rispettando le indicazioni del produttore. Contro l’appannamento interno, invece, sono fondamentali un impianto di ventilazione efficiente, il climatizzatore e il corretto utilizzo della funzione di disappannamento.

La patata rimane quindi un curioso esempio di rimedio domestico tornato alla ribalta grazie ai social. Prima di affidargli la propria visibilità sotto la pioggia, però, è bene ricordare che un effetto temporaneo non garantisce sicurezza e che la pulizia dei cristalli resta indispensabile.