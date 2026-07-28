iStock Chi consegue la patente AM, il vecchio patentino per lo scooter cinquantino, che mezzi può guidare invece oggi?

La patente AM è la primissima abilitazione alla guida, quella che ci fa entrare nel mondo della mobilità su strada. È possibile conseguirla a partire dai 14 anni di età e serve per guidare ciclomotori e alcuni quadricicli leggeri, ma esistono dei limiti precisi fissati dal Codice della Strada e dalla normativa europea.

Quello che i giovani si chiedono più spesso è: ma quali veicoli posso guidare con la patente AM? La risposta non dipende solo dalla cilindrata del motore, ma anche dalla velocità massima del veicolo che si intende guidare, dalla sua potenza e dalla categoria di omologazione.

Vediamo quindi quali sono i mezzi che si possono guidare con la patente AM, qual è l’età minima richiesta, i limiti di cilindrata e le principali regole che bisogna sapere e rispettare.

A quanti anni si consegue la patente AM

Per legge, in Italia, la patente AM può essere conseguita a partire dal giorno del compimento dei 14 anni. Come si ottiene? È fondamentale superare sia un esame di teoria che una prova pratica di guida.

La patente AM ti permette di circolare sul territorio italiano fin dal rilascio del documento stesso. Per quanto riguarda invece gli altri Paesi dell’Unione europea, la patente AM è valida per la guida di ciclomotori e quadricicli leggeri anche in ambito Ue, a partire dal compimento dei 16 anni (fatto salvo il riconoscimento da parte di singoli Stati del limite dei 14 anni).

Quali veicoli si possono guidare

Con la patente AM non si guidano soltanto i “cinquantini”, come tanti ancora oggi credono. La normativa comprende differenti categorie di veicoli, tra cui:

ciclomotori a due ruote , classici scooter e motocicli 50 cc nella categoria L1e, che comunque devono rispettare contemporaneamente questi requisiti: velocità massima non superiore a 45 km/h, cilindrata massima di 50 cm³ (con motore a benzina), per i motori elettrici potenza nominale continua massima di 4 kW. Questo significa ovviamente che gli scooter 50 che però vengono elaborati e quindi viaggiano oltre i 45 km/h non rientrano più nei limiti previsti dalla patente AM;

, classici scooter e motocicli 50 cc nella categoria L1e, che comunque devono rispettare contemporaneamente questi requisiti: velocità massima non superiore a 45 km/h, cilindrata massima di 50 cm³ (con motore a benzina), per i motori elettrici potenza nominale continua massima di 4 kW. Questo significa ovviamente che gli scooter 50 che però vengono elaborati e quindi viaggiano oltre i 45 km/h non rientrano più nei limiti previsti dalla patente AM; ciclomotori a tre ruote categoria L2e . Valgono limiti precisi, tra cui velocità massima di 45 km/h, cilindrata fino a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata, potenza massima di 4 kW per le altre motorizzazioni previste dalla normativa. Attenzione a non confondere mai i veicoli appena elencati con i tricicli a motore di categoria superiore, che necessitano di una patente diversa (A1 o superiore, a seconda delle caratteristiche del mezzo);

. Valgono limiti precisi, tra cui velocità massima di 45 km/h, cilindrata fino a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata, potenza massima di 4 kW per le altre motorizzazioni previste dalla normativa. Attenzione a non confondere mai i veicoli appena elencati con i tricicli a motore di categoria superiore, che necessitano di una patente diversa (A1 o superiore, a seconda delle caratteristiche del mezzo); quadricicli leggeri (minicar e quad), che anch’essi devono andare a una velocità massima di 45 km/h, massa in ordine di marcia fino a 425 kg (attuale classificazione europea), cilindrata massima di 50 cm³ per i motori a benzina, cilindrata fino a 500 cm³ per i motori diesel, potenza massima di 4 kW per i quad leggeri aperti e fino a 6 kW per i quadricicli leggeri con abitacolo chiuso.

Il limite di cilindrata per la patente AM è sempre 50 cc?

No, non proprio. Il limite non è esclusivamente la cilindrata, come ancora oggi molti credono. La normativa distingue il tipo di motorizzazione, ovvero 50 cm³ per i motori a benzina, fino a 500 cm³ per alcuni motori diesel installati sui quadricicli leggeri, 4 kW per molti motori elettrici, fino a 6 kW per alcune categorie di quadricicli leggeri con abitacolo chiuso.

Posso guidare una minicar con la patente AM?

Altra domanda che si pongono in molti, soprattutto i più giovani, e la risposta è sì, ma solo se il veicolo è omologato come quadriciclo leggero (categoria L6e).

Si tratta di mezzi progettati per una velocità massima di 45 km/h, che rispettano i limiti di massa e potenza previsti dalla normativa europea. Ecco perché sono ottime alternative allo scooter per i ragazzi che hanno compiuto 14 anni e vogliono sfoggiare la loro prima macchinetta, mezzo che offre sicuramente una maggiore protezione dagli agenti atmosferici.

Si può trasportare un passeggero?

La risposta deve essere argomentata perché in realtà è sì, ma non sempre. Si può trasportare il passeggero solo se il conducente ha compiuto 16 anni e il mezzo è omologato per due persone, quindi dipenda da caso a caso, da mezzo a mezzo.

Cosa non si può guidare con la patente AM

Chi è in possesso di patente AM non può assolutamente guidare:

motocicli e scooter 125 cc e cilindrata superiore;

tricicli a motore che non fanno parte della categoria dei ciclomotori;

auto tradizionali;

quad pesanti.

Per questi veicoli servono le patenti di categoria superiore (A1, A2, A o B, a seconda del mezzo).

La patente AM vale anche all’estero?

Qui la risposta per i più curiosi e per chi ne ha davvero bisogno è sì. La patente AM è riconosciuta nei Paesi dell’Unione europea, di solito però solo dal compimento dei 16 anni. Alcuni Stati possono riconoscere la validità della patente dai 14 anni, altri invece decidono di applicare il limite europeo dei 16 anni.

Per questo, se hai in programma una vacanza all’estero, allora prima ti consigliamo di verificare la normativa vigente del Paese di destinazione.

Quali sono le domande più frequenti sul tema patentino

Il famoso patentino, lo abbiamo chiamato così subito quando è uscito l’obbligo per legge, è quello che oggi definiamo come patente AM, ma ci permette di guidare uno scooter 125? No. La patente AM serve esclusivamente per guidare ciclomotori e quadricicli leggeri previsti dalla normativa. Per uno scooter 125 è necessaria almeno la patente A1.

Mentre in caso di minicar? La patente AM consente la guida solo di minicar omologate come quadricicli leggeri (L6e) che rispettano i limiti di massa, velocità e potenza previsti dalla legge.

Il limite previsto dalla legge è 50 cc o 45 km/h? Sono entrambe limitazioni per chi consegue patente AM, infatti per quanto riguarda i ciclomotori a benzina il motore non può superare i 50 cm³ e il mezzo deve essere progettato per non superare i 45 km/h.

La patente AM è quindi molto più di un semplice “patentino per il motorino”. Si tratta di una licenza di guida che consente di guidare scooter 50, ciclomotori a tre ruote, quad leggeri e minicar, sempre e solo se rispettano i limiti fissati dalla normativa.

Cosa ricordare: