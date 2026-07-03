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123RF Minicar elettriche per 14enni: quali scegliere, quanto costano e come funzionano gli incentivi

Le minicar elettriche non sono automobili tradizionali, non richiedono la patente B e non hanno le prestazioni di una city car. Sono però più protettive di uno scooter, più facili da parcheggiare di un’auto, meno impegnative da gestire rispetto a un veicolo termico.

Il tema interessa soprattutto le famiglie con figli di 14 anni perché da questa età è possibile guidare i quadricicli leggeri con patente AM. Negli ultimi anni è cambiato il mercato. Accanto ai marchi storici delle minicar, come Ligier e Aixam sono arrivate proposte più vicine al mondo dell’auto, dalla Citroën Ami alla Fiat Topolino, fino alla Mobilize Duo e alla Microlino Lite. Il risultato è un segmento più competitivo e più complesso da valutare.

Cosa sono le minicar elettriche

Le minicar elettriche guidabili dai 14 anni rientrano nella categoria dei quadricicli leggeri. Sono veicoli a quattro ruote progettati soprattutto per l’uso urbano, con dimensioni ridotte, velocità limitata e una struttura più semplice rispetto a quella di un’automobile.

Il limite principale è la velocità. I quadricicli leggeri L6e non possono superare i 45 km/h e non sono adatti a tangenziali, strade veloci o percorrenze extraurbane complesse. In cambio offrono ingombri ridotti, consumi bassi, ricarica semplice e una maggiore protezione dagli agenti atmosferici rispetto alle due ruote.

La categoria L6e prevede massa e potenza contenute. La normativa europea distingue tra sottocategorie e consente per i quadricicli leggeri con abitacolo potenze nominali più alte rispetto alla vecchia definizione italiana, ma il vincolo dei 45 km/h resta il riferimento più importante per chi guida a 14 anni Diverso è il discorso dei quadricicli pesanti L7e. Questi modelli sono più potenti, possono raggiungere velocità più alte e richiedono la patente B1, conseguibile dai 16 anni.

Chi può guidarle e con quale patente

Per guidare una minicar elettrica L6e a 14 anni serve la patente AM. È la stessa abilitazione richiesta per ciclomotori e scooter di piccola cilindrata, ma nel caso dei quadricicli leggeri consente di accedere a un veicolo a quattro ruote con abitacolo chiuso. La patente B non è necessaria mentre chi possiede già una patente superiore può guidare questi mezzi senza conseguire un titolo aggiuntivo.

Il conducente minorenne è chiamato a rispettare i limiti previsti per la categoria e usare le cinture quando presenti. Il quattordicenne non può portare liberamente un amico solo perché il veicolo ha due posti. La possibilità di trasportare un passeggero dipende dall’età del conducente e dall’omologazione del mezzo e di conseguenza va verificata con attenzione prima di consegnare le chiavi a un ragazzo.

Quanto costano le minicar elettriche

Le minicar elettriche più accessibili partono da cifre vicine a quelle di uno scooter premium, mentre i modelli più completi possono arrivare a livelli da auto usata. Oggi la forbice va indicativamente da meno di 9.000 euro fino a oltre 18.000 euro, a seconda di marca, batteria, autonomia, dotazioni e formula commerciale.

La Citroën Ami è uno dei riferimenti più noti del mercato. Il prezzo di listino parte da 8.490 euro, con batteria da 5,5 kWh, autonomia dichiarata fino a 75 km e ricarica da presa domestica in circa 3 ore. È una proposta pensata per la città, con due posti e un’impostazione volutamente spartana. Il suo vantaggio è il costo d’ingresso basso; il suo limite è una dotazione ridotta rispetto alle minicar più tradizionali.

La Fiat Topolino si muove sulla stessa base tecnica della Ami, ma punta su immagine, personalizzazione e richiamo stilistico italiano. Il listino indicato da Fiat è di 9.890 euro mentre le promozioni 2026 hanno portato il prezzo a 8.950 euro o a 7.450 euro con finanziamento e rottamazione, secondo le condizioni previste dall’offerta. L’autonomia dichiarata è fino a 75 km e la velocità massima resta di 45 km/h. La ricarica avviene da una normale presa domestica in meno di 4 ore.

Mobilize Duo, marchio del gruppo Renault, interpreta la microcar elettrica in modo diverso. La configurazione è più stretta e verticale, con due posti in tandem ovvero uno dietro l’altro. L’autonomia dichiarata nella versione elettrica arriva a circa 161 km secondo i dati di listino pubblicati da fonti di settore, mentre l’offerta in corso indica un anticipo di 6.400 euro e 60 rate da circa 49 euro per la versione Duo 45 Neo.

Microlino Lite è una delle proposte più ricercata tra quelle pensate anche per la guida a 14 anni. Il modello punta su design rétro, dimensioni compatte, abitacolo più curato e batterie con autonomia superiore rispetto alle microcar più economiche. Il prezzo di partenza è intorno a 17.900 euro per la versione Lite, con valori più alti per le configurazioni superiori.

Aixam e Ligier restano marchi forti tra le minicar, anche perché arrivano da una tradizione più lunga nel settore dei quadricicli. I prezzi possono essere più alti rispetto ad Ami e Topolino, ma propongono abitacoli più automobilistici, dotazioni più ricche, maggiore percezione di solidità e una rete specializzata.

Gli incentivi 2026: quanto si può risparmiare

Il Ministero per le Imprese e il Made in Italy ha riaperto le prenotazioni per i veicoli di categoria L, cioè ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli leggeri e pesanti. Le minicar elettriche rientrano quindi nel perimetro dell’Ecobonus se sono nuove di fabbrica e appartengono alle categorie ammesse.

Il contributo senza rottamazione è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Questa opzione riguarda i veicoli elettrici. Con la rottamazione il contributo sale al 40% del prezzo, fino a un tetto massimo di 4.000 euro. Il mezzo da rottamare deve appartenere alle classi ambientali Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e deve essere intestato da almeno 12 mesi all’acquirente o a un familiare convivente.

Chi compra non deve presentare domanda in prima persona al Ministero perché la prenotazione viene effettuata dal concessionario o dal rivenditore aderente. Lo sconto viene applicato sul prezzo finale e il venditore recupera il contributo secondo le regole della piattaforma.

Gli incentivi per la categoria L hanno una dotazione annuale, ma possono esaurirsi o essere soggetti a riaperture della piattaforma. Dal 2027 lo scenario potrebbe diventare meno generoso. Le linee indicate per il futuro del fondo automotive prevedono una riduzione degli sconti con percentuali e tetti più bassi rispetto al 2026.

Quanto costa dopo il bonus

Il prezzo finale dipende dal modello e dalla rottamazione. Una minicar da 8.500 euro può scendere sensibilmente con il contributo del 30%, mentre con rottamazione il taglio può essere ancora più consistente. Su un modello da 10.000 euro, il 30% vale 3.000 euro; su uno stesso prezzo con rottamazione, il 40% vale 4.000 euro. In termini pratic, l’incentivo può trasformare una microcar elettrica da 10.000 euro in un acquisto da 6.000-7.000 euro, prima di considerare eventuali costi accessori.

Anche l’assicurazione pesa. Una minicar elettrica non costa come un’auto di grossa cilindrata, ma resta un veicolo che circola su strada e che viene affidato a conducenti molto giovani. La compagnia assicurativa può valutare età, territorio, garanzie accessorie, furto, incendio, cristalli, eventi atmosferici e assistenza stradale. Il

La ricarica è invece uno dei punti più favorevoli. Batterie piccole e consumi bassi permettono di spendere poco per ogni pieno di energia, soprattutto se si ricarica a casa. Modelli come Ami e Topolino possono essere collegati a una normale presa domestica, senza wallbox obbligatoria.