Gli incroci sono punti delicati della rete stradale, dove più flussi di traffico si intersecano. Per questo motivo, richiedono una particolare attenzione da parte di tutti gli utenti della strada. Saper affrontare un incrocio nel modo corretto significa ridurre il rischio di incidenti, favorire una circolazione ordinata e rispettare il Codice della Strada. Proviamo a scoprire come comportarsi, a seconda delle diverse situazioni.

Quando c’è il semaforo

Se un incrocio è regolato da un semaforo, le regole sono semplici ma vanno seguite con precisione. Il verde consente il passaggio, ma bisogna comunque controllare che l’incrocio sia libero. Il giallo impone di fermarsi, a meno che non sia pericoloso farlo. Il rosso impone l’arresto assoluto. Attenzione anche alle frecce semaforiche, che regolano svolte a destra o a sinistra in modo indipendente dal flusso centrale.

Quando c’è la segnaletica

Negli incroci regolati da segnali verticali, è fondamentale riconoscerli e rispettarli. Il segnale di stop obbliga a fermarsi completamente prima di immettersi, anche se la strada sembra libera. Il segnale di dare precedenza richiede di rallentare e cedere il passo ai veicoli che transitano sulla strada con diritto di precedenza. In assenza di segnaletica, vale la regola generale: ha la precedenza chi viene da destra.

Attenzione ai tram e ai veicoli su rotaie

Quando si incrocia un tram o un altro veicolo su rotaia, è bene ricordare che ha quasi sempre la precedenza, anche se proviene da sinistra. La regola generale impone di lasciar passare i veicoli su rotaia, salvo diversa segnalazione.

Le regole della rotatoria

Negli incroci con circolazione rotatoria, o rotonde, si deve dare precedenza a sinistra, quindi ai veicoli già all’interno della rotatoria. Chi entra deve rallentare, controllare bene e immettersi solo quando è sicuro. Uscendo dalla rotatoria, è obbligatorio segnalare con la freccia destra l’intenzione di uscire, e farlo solo dalla corsia più esterna, se la rotatoria è a più corsie.

Uscite da proprietà private

Chi si immette da una strada privata, da un passo carrabile, da un parcheggio o da un cortile deve sempre dare precedenza a tutti i veicoli e ai pedoni che già circolano sulla strada pubblica. La responsabilità è completamente di chi si inserisce.

Incroci malagevoli: massima prudenza

Negli incroci con scarsa visibilità, angoli stretti o segnaletica poco chiara, il comportamento corretto è quello improntato alla prudenza assoluta. Avanza lentamente, controlla più volte la strada, dai precedenza anche oltre quanto richiesto se non sei sicuro della situazione. La fretta, in questi casi, è il peggior nemico della sicurezza.

Consigli per affrontarli nel modo giusto

Presta attenzione già in fase di avvicinamento: osserva la segnaletica verticale e orizzontale, regola la velocità, e preparati ad eventuali arresti. Usa sempre le frecce direzionali con anticipo per indicare svolte o cambi di corsia. Evita di occupare l’incrocio se il traffico è bloccato: è vietato restare fermi al centro dell’incrocio o sulle strisce pedonali. Se ci sono pedoni che attraversano, devi fermarti e dare precedenza.

Le eventuali sanzioni

Le infrazioni agli incroci sono tra le più gravi e più sanzionate dal Codice della Strada. Non rispettare uno stop può costare oltre 160 euro di multa e fino a 6 punti decurtati dalla patente. Non dare la precedenza a un veicolo con diritto di passaggio può portare a sanzioni fino a 650 euro, con 5 punti di penalizzazione. Ignorare un semaforo rosso è un’infrazione pesante, con multa superiore ai 160 euro e 6 punti in meno sulla patente; in casi recidivi, può anche scattare la sospensione della patente. Ostacolare il passaggio di pedoni sulle strisce, oltre alla multa fino a 650 euro, comporta 8 punti decurtati. E nelle situazioni più pericolose, si può arrivare anche al ritiro della patente o al fermo amministrativo del veicolo.