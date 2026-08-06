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123RF Patente e diabete: quali sono le regole per il rinnovo e cosa bisogna fare

Avere il diabete non comporta la perdita della patente né impedisce di conseguirla o rinnovarla. La decisione dipende dal quadro clinico individuale, dalla terapia seguita, dalla capacità di riconoscere un’ipoglicemia e dalla presenza di complicanze capaci di interferire con la guida. Al centro della valutazione si trovano le condizioni del conducente e il rischio che un improvviso malore possa tradursi in un pericolo sulla strada.

L’assunzione di insulina non equivale da sola a un giudizio di non idoneità. Più severi diventano invece i controlli quando si sono verificati episodi di ipoglicemia grave o se retinopatie, neuropatie e altre conseguenze della malattia compromettono vista, sensibilità o capacità di movimento.

Patente e diabete, cosa dice la normativa in vigore

L’articolo 119 del Codice della Strada sui requisiti fisici e psichici richiesti per guidare e i criteri sanitari del decreto legislativo 59 del 2011 distinguono i conducenti in due gruppi. Nel gruppo 1 rientrano le patenti per motocicli e automobili: AM, A1, A2, A, B1, B e BE. Il gruppo 2 comprende le categorie superiori destinate alla guida di camion, autobus, complessi di veicoli e mezzi adibiti al trasporto professionale. Sulla base di questa differenza, chi conduce un’auto per uso privato viene valutato secondo parametri meno restrittivi rispetto a chi trasporta merci pesanti o passeggeri per lavoro.

Per le patenti A, B e BE la visita può essere effettuata dal medico abilitato in forma monocratica, tenendo conto della relazione rilasciata da uno specialista in diabetologia o malattie del ricambio appartenente al Servizio sanitario. Se emergono condizioni ad alto rischio o dubbi sull’idoneità, il conducente può essere inviato alla Commissione medica locale. Per le patenti C, D, CE e DE l’accertamento compete invece alla Commissione integrata da un medico diabetologo.

Il diabete non basta per negare il rinnovo

Una persona con diabete ben controllato può conservare la patente e continuare a guidare. Neppure la distinzione tra diabete di tipo 1 e tipo 2 produce da sola un esito scontato. Contano il trattamento utilizzato e la probabilità che provochi una caduta pericolosa della glicemia. Insulina, sulfaniluree e alcune altre terapie richiedono maggiore attenzione mentre i medicinali associati a un rischio ipoglicemico basso possono consentire una valutazione meno restrittiva.

Il diabetologo esamina anche la capacità della persona di gestire la malattia. Saper riconoscere tremori, sudorazione, fame improvvisa, confusione, debolezza o alterazioni visive pesa nel giudizio quanto il dato di laboratorio. La normativa richiede infatti che il conducente trattato con farmaci capaci di causare ipoglicemia dimostri di conoscere il rischio e di controllare la propria condizione. In assenza di questa consapevolezza, la patente può non essere rilasciata o rinnovata.

Nel linguaggio medico-legale, un’ipoglicemia grave non coincide solo con un valore glicemico inferiore a una determinata soglia. Si parla di episodio grave quando la persona ha bisogno dell’assistenza di qualcun altro per riprendersi. La condizione diventa ricorrente al secondo episodio grave verificatosi nell’arco di dodici mesi. Questa definizione, presente nella disciplina europea recepita dall’Italia, ha conseguenze dirette valutazione dell’idoneità.

Per i conducenti del gruppo 1, le ipoglicemie severe ricorrenti possono impedire il rinnovo. Una deroga può essere presa in considerazione sulla base di un parere specialistico favorevole e di controlli periodici che offrano garanzie sufficienti per la sicurezza stradale. Se gli episodi ricorrenti si sono manifestati durante le ore di veglia, il rinnovo non può essere concesso prima che siano trascorsi almeno tre mesi dall’ultimo evento. Il medico deve comunque accertare che siano state individuate e corrette le cause del problema.

Per le patenti del gruppo 2 il criterio si fa più severo. Quando il conducente assume medicinali associati al rischio di ipoglicemia, non deve avere avuto alcun episodio grave nei dodici mesi precedenti, ma è chiamato a dimostrare anche piena consapevolezza del pericolo, un monitoraggio adeguato e l’assenza di complicanze incompatibili con la guida professionale.

Non ogni calo glicemico occasionale conduce dunque alla sospensione della patente. Un evento che la persona riconosce e gestisce in autonomia ha un peso differente da una perdita di coscienza o da una crisi che richiede l’intervento di familiari, sanitari o passanti.

Qual è il ruolo del diabetologo

La visita diabetologica produce una relazione clinica destinata al medico certificatore o alla Commissione. Non è sempre il diabetologo, preso singolarmente, a formulare il giudizio di idoneità alla guida. Lo specialista ricostruisce il tipo di diabete, l’andamento della glicemia, la terapia seguita e la frequenza delle ipoglicemie. Sono analizzati anche il grado di autonomia, la consapevolezza dei sintomi e la regolarità dei controlli.

L’emoglobina glicata, indicata con la sigla HbA1c, descrive l’andamento medio della glicemia nei mesi precedenti. Una HbA1c alta può suggerire uno scarso controllo metabolico. Al contrario, un valore molto basso ottenuto attraverso una terapia aggressiva può accompagnarsi a ipoglicemie frequenti.

Come si svolge il rinnovo della patente B

Per il titolare di una patente B con diabete, il primo passaggio consiste di norma nel richiedere una relazione diabetologica aggiornata. Con la documentazione sanitaria il conducente affronta la visita davanti a uno dei medici abilitati dall’articolo 119 del Codice della Strada. Il professionista esamina il parere specialistico, controlla i requisiti generali e decide se concludere la procedura.

Quando il diabete appare stabile e non emergono complicanze, l’idoneità può essere riconosciuta in sede monocratica. La durata coincide con quella ordinaria prevista per età e categoria, soprattutto quando la terapia presenta un rischio ipoglicemico ridotto. Se la situazione risulta più complessa, il medico invia l’interessato alla Commissione medica locale. La scelta può derivare da ipoglicemie severe, scarsa consapevolezza dei sintomi, problemi visivi, disturbi neurologici o altre condizioni capaci di compromettere la sicurezza.

La Commissione analizza il rischio senza fermarsi al nome della patologia. I componenti possono chiedere visite oculistiche, neurologiche, cardiologiche e altri accertamenti coerenti con le complicanze riscontrate. Il giudizio finale può assumere forme diverse:

idoneità piena per il periodo consentito;

idoneità con validità ridotta;

idoneità subordinata a prescrizioni o adattamenti;

sospensione del giudizio in attesa di esami;

non idoneità temporanea;

non idoneità definitiva nei casi più gravi.

Quanto dura la patente di una persona diabetica

La durata non è uguale per tutti. Età, categoria, trattamento e profilo di rischio concorrono alla decisione. Per le patenti del gruppo 1, quando vengono usati medicinali capaci di provocare ipoglicemie, la validità può arrivare fino a cinque anni, fermo restando il limite più breve previsto dall’età. Il medico conserva la facoltà di indicare una scadenza inferiore se il quadro richiede controlli frequenti.

Chi segue soltanto una dieta o assume una terapia con basso rischio ipoglicemico, in assenza di complicanze, può ricevere il rinnovo secondo la durata ordinaria collegata all’età. Non esiste dunque una regola nazionale per cui ogni automobilista diabetico debba tornare a visita annualmente. Per il gruppo 2, in presenza di trattamenti associati all’ipoglicemia, la validità non supera tre anni. Anche in questo caso la Commissione può ridurre il periodo.

Un rinnovo annuale resta praticabile quando giustificato dalle condizioni della persona, ma non scatta per il solo fatto di avere il diabete.