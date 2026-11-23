Appassionato di motori e narratore delle storie dell'industria dell'auto. Sempre alla ricerca di notizie sul mondo delle 4 ruote e delle novità normative.

123RF Stesso numero, due segnali. Il quiz della patente su velocità minima e massima

Sul monitor dell’esame compaiono un cerchio e il numero 30. L’affermazione sostiene che il cartello vieta di andare più forte. Basta cambiare il colore del segnale perché la risposta si capovolga. Con il fondo bianco e il bordo rosso, quell’affermazione è vera. Se il 30 è bianco su un disco blu, è falsa. A decidere è il tipo di prescrizione. Sul disco bordato di rosso la cifra indica il limite massimo, su quello blu fissa la soglia minima da rispettare in condizioni di marcia ordinaria.

Il 30 con il bordo rosso fissa il massimo

Nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada, il limite massimo di velocità è un segnale di divieto. L’articolo 116 lo identifica con la figura II.50. Il cartello mostra una cifra nera su fondo bianco, circondata da un bordo rosso. Se il numero è 30, sul tratto interessato è vietato superare i 30 km/h. La si può raggiungere quando le condizioni lo consentono. Se la visibilità è scarsa, la carreggiata è stretta o i pedoni possono attraversare, la velocità va adeguata alla situazione anche quando si è già sotto il massimo indicato.

All’esame, la distinzione emerge nei verbi. Dire che il cartello vieta di superare la cifra descrive il limite massimo. Attribuirgli l’obbligo di procedere almeno a quella velocità rovescia il suo significato. Procedere a 25 km/h è per esempio compatibile con un massimo di 30 quando gli altri obblighi e le condizioni della circolazione lo consentono.

Il 30 bianco sul disco blu fissa il minimo

Il limite minimo di velocità appartiene ai segnali di obbligo generico. La figura II.85, richiamata dall’articolo 122 del regolamento, ha fondo blu e numero bianco. Con il 30 al centro chi percorre il tratto o la corsia cui il segnale si riferisce deve essere in grado di viaggiare ad almeno 30 km/h e osservare quel minimo. I veicoli incapaci di raggiungere la soglia indicata devono evitare di impegnare la strada o la porzione di carreggiata interessata.

Una velocità di 40 km/h è quindi compatibile con il disco blu che riporta 30. A stabilire se quei 40 km/h siano consentiti concorrono il massimo applicabile alla strada e le condizioni di marcia. L’altra formulazione che trae in inganno è quella della velocità costante. Il valore sul disco è un minimo e ammette velocità superiori entro i limiti che valgono in quel punto.

Nella banca dati pubblicata dal Portale dell’Automobilista i due concetti compaiono anche con numeri diversi. Il quesito 20301 abbina il disco blu con il 30 a un’affermazione secondo cui il segnale vieterebbe di superare la velocità indicata. La soluzione è falso. Nella domanda 19593 la figura ha invece il bordo rosso e il numero 80. Qui è vero che superare gli 80 km/h è vietato. La domanda 20303, ancora sul disco blu con il 30, ha risposta falso quando attribuisce al segnale l’obbligo di marciare a una velocità costante.

Quando la velocità minima vale soltanto su una corsia

L’articolo 142 del Codice della Strada consente agli enti proprietari di stabilire e segnalare limiti minimi e massimi su singole strade o tratti. Il regolamento ammette anche un minimo riferito a una o più corsie. Davanti a un pannello con frecce che rappresentano la carreggiata, bisogna quindi associare il disco alla corsia indicata. Il raggiungimento della velocità minima prevista per una corsia lascia comunque applicabili le regole sulla posizione dei veicoli e sull’uso della corsia libera più a destra.

Per il mancato rispetto di un limite minimo, il comma 7 dell’articolo 142 prevede un importo da 42 a 173 euro. Nello stesso comma rientra il superamento di un limite massimo di non oltre 10 km/h. Anche dove manca una soglia minima segnalata, l’articolo 141 vieta una marcia talmente lenta da intralciare o mettere in pericolo il normale flusso del traffico.

Una coda di auto ferme impone di rallentare e se necessario fermarsi. Il disco blu descrive il minimo nella marcia. L’articolo 141 impone di conservare il controllo del veicolo, adeguare la velocità a traffico e visibilità e potersi fermare in tempo entro il proprio campo di visibilità davanti a un ostacolo prevedibile. Il limite massimo va letto con lo stesso criterio. Strada e traffico possono richiedere una velocità inferiore a quella indicata sul cartello.

Come riconoscere la fine del limite e la velocità consigliata

Per indicare la fine del limite minimo, il regolamento usa lo stesso disco blu, attraversato da una banda rossa obliqua. È la figura II.86. La fine di una limitazione di velocità massima ha invece fondo bianco, cifra scura e barra nera obliqua, secondo la figura II.71. In quest’ultimo caso tornano applicabili i limiti generali previsti per quel tipo di strada, insieme a quelli eventualmente più restrittivi per il veicolo. Se l’ente vuole imporre un nuovo massimo inferiore a quello generale, il regolamento prevede l’impiego di un nuovo cartello con il valore aggiornato.

C’è poi la velocità consigliata, prevista dall’articolo 135 e rappresentata da un cartello blu di forma quadrata con il numero bianco. La cifra indica un’andatura che si consiglia di non superare quando traffico e condizioni atmosferiche sono ottimali. Il disco blu appartiene alla segnaletica di obbligo. Al quiz, il colore da solo può dunque lasciare un dubbio che la forma del pannello risolve subito.

Cosa prevede lo schema del nuovo Codice della Strada

Ci pensa adesso lo schema del nuovo Codice della Strada, adesso all’esame della Camera dei deputati, a prospettare ulteriori cambiamenti. Il dossier parlamentare segnala che l’articolo 50 dello schema prevede, in ben precise condizioni e al netto di una diversa segnalazione, un minimo di 100 km/h sulla corsia di sinistra adiacente allo spartitraffico nelle autostrade in cui è ammessa la circolazione per file parallele.

Sono in ogni caso previste eccezioni per circostanze straordinarie legate al traffico o a eventi ambientali o atmosferici. Come premesso, si tratta di una disposizione proposta. Per interpretare oggi i cartelli e rispondere ai quesiti in sede di esame di teoria per il conseguimento della patente di guida, valgono quindi esclusivamente le regole del Codice della Strada e del regolamento in vigore.