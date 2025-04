Ci sono situazioni in cui, nonostante la mini sospensione della patente, è possibile continuare a utilizzare l’auto in fasce orarie e per chiare motivazioni

Fonte: 123RF Patente sospesa, ci sono casi si può ottenere un permesso di guida orario

Quando si parla di sospensione della patente, l’immaginario comune la associa a un blocco totale della possibilità di guidare, ma ci sono in realtà situazioni in cui è possibile continuare a utilizzare l’auto in fasce orarie limitate e per motivazioni precise grazie a un meccanismo che il Codice della Strada contempla in forma residuale: la cosiddetta mini sospensione con rilascio di un permesso di guida orario.

Si tratta di una possibilità prevista dalla legge per mitigare gli effetti della sospensione quando il conducente si trovi in condizioni di oggettiva necessità legata a motivi di lavoro o assistenza familiare, e a patto che non siano state provocate lesioni a terzi o incidenti con conseguenze gravi.

Il riferimento normativo e i requisiti di base

Il riferimento normativo è contenuto all’articolo 218 del Codice della Strada che regola la sospensione della patente e introduce la facoltà di ottenere un permesso circoscritto se sussistono comprovate esigenze professionali o personali. In altre parole, chi si trova senza patente a causa di una sanzione amministrativa può tentare di evitare l’arresto completo della propria routine dimostrando che l’assenza della patente determinerebbe danni economici, l’impossibilità di continuare a lavorare o la mancata assistenza a persone fragili.

Quando non si può richiedere il permesso

Uno dei punti fermi previsti dalla normativa riguarda la natura della violazione che ha portato alla sospensione: il permesso orario non può essere richiesto se la patente è stata ritirata in seguito a un sinistro stradale con feriti, a una guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, né tantomeno se si è verificata una recidiva.

Al contrario, nei casi in cui la sospensione sia stata determinata da infrazioni come l’eccesso di velocità o il mancato rispetto della segnaletica, senza conseguenze per l’incolumità altrui, la legge consente al cittadino di avviare l’iter per la richiesta del permesso speciale.

Presentazione della domanda e tempi ristretti

La domanda deve essere presentata al Prefetto della provincia in cui è avvenuta l’infrazione, entro cinque giorni dalla data in cui è stata notificata la sospensione. Questo limite è tassativo: chi non rispetta le tempistiche perde la possibilità di accedere al beneficio.

La richiesta deve essere motivata con precisione e corredata da documentazione dettagliata, utile a dimostrare che l’utilizzo del veicolo è indispensabile per raggiungere il luogo di lavoro, per svolgere attività improrogabili o per prendersi cura di un familiare con disabilità grave ai sensi della Legge 104 del 1992.

Uno degli elementi più delicati dell’intera procedura è il momento in cui la Prefettura o il Comando di Polizia valuta la documentazione presentata dal richiedente. Non esiste un automatismo né una lista rigida di criteri: ogni caso viene analizzato individualmente, alla luce delle circostanze personali e del quadro normativo.

Il funzionario incaricato tiene conto della coerenza tra la richiesta e le prove fornite, ma anche della gravità dell’infrazione, della condotta pregressa del conducente e della possibilità di accogliere la domanda senza svuotare di significato la sanzione.

Cosa occorre dimostrare per ottenere il permesso

La semplice dichiarazione d’intenti non è sufficiente perché bisogna dimostrare l’impossibilità o estrema difficoltà nel raggiungere la sede lavorativa attraverso mezzi pubblici o soluzioni alternative. Anche per i caregiver, la richiesta è valutata solo in presenza di documentazione sanitaria aggiornata e della dichiarazione formale del ruolo di assistente familiare. Ogni elemento va valutato dal Comando o Prefettura che ha disposto il provvedimento di sospensione, a cui spetta l’ultima parola sull’accoglimento o il rigetto della domanda.

Nel caso in cui la motivazione della richiesta sia legata a esigenze lavorative, un ruolo centrale è ricoperto dal datore di lavoro, chiamato a fornire una dichiarazione ufficiale contenente l’orario di lavoro del dipendente, la sede dell’attività e l’impossibilità di svolgere la mansione da remoto o di modificare l’orario. Questa dichiarazione assume il valore di prova determinante: deve essere chiara, sottoscritta in modo formale e preferibilmente su carta intestata aziendale. In alcuni casi, le Prefetture possono contattare l’azienda per verificare la veridicità delle affermazioni, specie se sussistono dubbi sulla coerenza dei dati.

Come funziona il permesso di guida orario

In caso di esito positivo, il permesso orario autorizza la guida all’interno delle fasce orarie richieste, e sempre per il tempo necessario a coprire il tragitto di andata e ritorno dal lavoro o dall’abitazione della persona assistita. La legge stabilisce che non si possono superare le tre ore complessive al giorno, che possono essere suddivise in due tranche. Ad esempio al mattino e alla sera.

Qualsiasi uso improprio, come guidare al di fuori dell’orario stabilito o per scopi diversi da quelli dichiarati, comporta l’aggravamento della sanzione e la revoca definitiva della patente.

Conseguenze sul periodo complessivo della sospensione

L’ottenimento del permesso non abbrevia il periodo di sospensione, bensì lo prolunga. Il Codice della Strada stabilisce che la durata della sanzione si allunghi di un numero di giorni equivalente alle ore totali autorizzate alla guida, convertite in giorni.

In pratica, per ogni ora al giorno concessa in deroga, il periodo di sospensione viene aumentato, secondo un coefficiente di equivalenza che può portare l’automobilista a scontare un periodo più lungo rispetto alla sanzione iniziale, pur continuando a guidare.

Il principio di equilibrio tra sanzione e necessità

Questa dinamica nasce da un principio di equità giuridica: la sospensione deve avere la stessa efficacia per tutti, anche per chi ottiene una parziale autorizzazione alla guida. In questo modo si preserva la funzione punitiva e dissuasiva della sanzione senza impedire la continuità delle attività vitali e lavorative per le persone che dimostrano di non avere alternative praticabili.

Proprio per questo motivo, le autorità competenti esaminano ogni caso con attenzione ed evitano che il permesso venga percepito come una scorciatoia per eludere la legge.

Permesso orario, uno strumento eccezionale, non automatico

Nel contesto giuridico italiano, la concessione del permesso orario è un equilibrio tra il rigore normativo e le esigenze di umanità e proporzionalità. Le statistiche mostrano che, pur essendo previsto dalla legge, questo tipo di beneficio viene concesso con estrema cautela e solo quando le motivazioni sono precise, coerenti e sostenute da documenti inoppugnabili. Non si tratta di una prassi automatica o concessa con leggerezza, ma di una possibilità da esercitare in modo responsabile.

Controlli su strada e obbligo di esibizione

È utile ricordare che chi riceve l’autorizzazione alla guida per fasce orarie controllate resta comunque sottoposto a controlli stradali, e in caso di violazione delle condizioni imposte dal permesso può essere sanzionato con rinnovato rigore.

Per questo motivo è consigliabile tenere sempre a bordo copia del provvedimento prefettizio, così da esibirlo in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine.