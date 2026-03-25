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123RF Minicar senza patente: chi può guidarle

Le minicar senza patente sono una soluzione di mobilità sempre più diffusa tra i più giovani e tra chi non è in possesso della patente B. Tecnicamente classificate come quadricicli leggeri, sono veicoli progettati per la mobilità urbana e caratterizzati da dimensioni compatte, peso ridotto e prestazioni limitate.

Si tratta di mezzi con specifiche tecniche ben definite che ne giustificano un regime normativo diverso. In realtà non è corretto dire che si guidano senza patente in senso assoluto in quanto per mettersi al volante è comunque necessaria un’abilitazione, anche se diversa rispetto a quella richiesta per le auto tradizionali. La patente B non è obbligatoria, ma non si è esentati da ogni requisito.

Cosa sono le minicar leggere e non leggere

Le minicar sono definite dal Codice della Strada quadricicli a motore. Occupano una posizione intermedia tra scooter e automobili compatte. Non sono auto in senso stretto: le dimensioni ridotte a meno di 2,5 metri di lunghezza e il peso contenuto le rendono adatte all’ambiente urbano, dove manovrabilità e facilità di parcheggio fanno la differenza.

Non tutte le minicar sono uguali, in quanto ci sono due categorie che determinano requisiti di guida differenti. I quadricicli leggeri sono i modelli più diffusi e sono le cosiddette auto senza patente. Hanno una massa inferiore a 350 kg, una potenza limitata e una velocità massima che non supera i 45 km/h.

Sono progettati per un utilizzo urbano e per garantire un livello minimo di sicurezza compatibile con queste prestazioni. I quadricicli non leggeri salgono di livello. Possono raggiungere velocità fino a 80 km/h, hanno una massa maggiore e prestazioni più vicine a quelle di un’auto tradizionale.

Chi può guidare una minicar oggi

Le minicar non si guidano senza alcuna patente: si guidano senza patente B. Per i quadricicli leggeri è sufficiente la patente AM, conseguibile già a partire dai 14 anni. Di conseguenza sono accessibili a un pubblico molto giovane, che può così passare dalle due alle quattro ruote senza attendere la maggiore età.

Per i modelli più potenti entrano in gioco altre abilitazioni. I quadricicli non leggeri possono essere guidati dai 16 anni in su, ma solo con patente B1 o, in alcuni casi, con patente A1, a seconda delle specifiche del veicolo.

In questo contesto i conducenti più giovani non possono trasportare passeggeri mentre con il passare degli anni e con il conseguimento di patenti superiori le limitazioni si allentano. Le modifiche al Codice della Strada hanno introdotto maggiore flessibilità, consentendo il trasporto di un passeggero già a partire dai 16 anni in presenza dei requisiti richiesti.

Dove possono circolare e quali sono i divieti

Le minicar possono circolare sulle strade urbane ed extraurbane secondarie, ma sono escluse da alcune infrastrutture. Non è consentito l’accesso ad autostrade e strade extraurbane principali, dove le prestazioni ridotte sono un rischio per la sicurezza. Siamo allora davanti a un mezzo pensato per spostamenti brevi e contesti cittadini, non per percorrenze lunghe o viaggi su strade ad alta velocità.

Dal punto di vista normativo, chi guida una minicar è soggetto a regole simili a quelle previste per le auto. È obbligatorio indossare le cinture di sicurezza, rispettare il Codice della Strada e mantenere il veicolo in condizioni di efficienza. Anche sul fronte assicurativo non ci sono scorciatoie. Serve la sottoscrizione di una polizza Rc auto e il veicolo deve essere immatricolato.

Anche il pagamento del bollo auto rappresenta un adempimento annuale dal quale non si sfugge. Come per qualsiasi altra tipologia di vettura, il versamento può essere effettuato tramite diversi canali abilitati, tra cui le delegazioni Aci, gli uffici postali e le tabaccherie convenzionate.

Ci sono però le eccezioni previste dalla normativa: alcune categorie, come i veicoli appartenenti a enti pubblici, rappresentanze diplomatiche e consolari, oppure intestati a persone con disabilità, possono beneficiare di esenzioni. Tra i casi da segnalare ci sono e minicar elettriche, per le quali è prevista l’esenzione dal pagamento del bollo per i primi cinque anni.

Il mercato offre oggi una gamma ampia di minicar, con motorizzazioni che spaziano dal benzina al diesel fino all’elettrico. Le versioni elettriche sono una risposta alla necessità di ridurre emissioni e consumi, anche se restano vincolate a un’autonomia limitata e alla disponibilità di infrastrutture di ricarica.

Quanto sono sicure

Le minicar offrono una protezione maggiore rispetto a uno scooter, ma va da sé come non possano essere equiparate a un’auto tradizionale. La struttura più leggera e le dimensioni ridotte incidono sulla capacità di assorbire gli urti. La prudenza alla guida resta sempre il fattore decisivo, soprattutto considerando che molti conducenti sono molto giovani e con poca esperienza.

Siamo comunque davanti a una soluzione efficace per chi ha bisogno di un mezzo di trasporto urbano senza attendere i 18 anni per conseguire la patente B. Adatte per tragitti brevi, come casa-scuola o spostamenti quotidiani in città, possono essere una scelta sensata anche per chi ha perso temporaneamente la patente, ma vuole mantenere una autonomia negli spostamenti.

Tra gli aspetti più interessanti rientra senza dubbio l’accessibilità: la possibilità di guidarle senza patente B le rende una soluzione per un pubblico molto ampio. Nel contesto urbano le minicar mostrano tutta la loro efficacia. Le dimensioni contenute facilitano le manovre negli spazi stretti e riducono il problema del parcheggio, un fattore tutt’altro che secondario nelle città congestionate. A questo si aggiunge una gestione economica: i consumi ridotti permettono di contenere i costi nel tempo.

Non va trascurato il tema ambientale, oggi più centrale nelle scelte di mobilità. Le versioni elettriche o ibride garantiscono emissioni inferiori rispetto ai motori tradizionali. La struttura semplificata di questi veicoli si traduce spesso in interventi di manutenzione meno frequenti e meno onerosi rispetto a quelli richiesti da un’auto convenzionale.

Detto questo, il nodo più critico resta quello della sicurezza: per via della loro leggerezza e della costruzione meno robusta, le minicar offrono un livello di protezione inferiore in caso di incidente. Anche lo spazio interno è un compromesso con abitacoli ridotti che possono risultare poco pratici per chi ha esigenze di trasporto più ampie.

Infine, le prestazioni non sono certo il loro punto di forza. La potenza limitata e le velocità contenute le rendono adatte quasi esclusivamente a contesti urbani, mentre diventano meno convincenti su percorsi extraurbani o su tragitti più lunghi. Nel caso delle varianti elettriche entra in gioco anche il tema dell’autonomia: la capacità delle batterie impone una pianificazione più attenta degli spostamenti, in particolare nelle aree in cui la rete di ricarica non è ancora capillare.