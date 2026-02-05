Sulla patente di guida può apparire una sigla che non tutti conoscono, MIT-UCO: qual è il suo significato e perché dovresti conoscerlo

iStock Codice MIT-UCO sulla patente di guida: qual è il suo significato e perché è importante

Sulla patente di guida esiste una sigla che viene spesso sottovalutata, ma conoscerne il significato può essere molto utile, perché in realtà il suo utilizzo è più frequente di quanto si possa pensare. Stiamo parlando della sigla MIT-UCO, che molti non conoscono o non hanno (forse) nemmeno mai sentito, al contrario del numero di patente, che invece viene usato molto più comunemente per differenti pratiche automobilistiche.

La sigla MIT-UCO non compare su tutte le patenti di guida, ma solo su quelle emesse in circostanze specifiche. La dicitura infatti identifica i documenti che sono stati rilasciati direttamente dall’Ufficio Centrale Operativo (UCO) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e si trova sulla patente solitamente in caso di duplicato per furto o smarrimento – se la patente è classificata come duplicabile dagli organi di polizia al momento della denuncia, allora l’ufficio preposto provvede alla stampa e all’invio del nuovo documento direttamente al domicilio dell’automobilista titolare – oppure per aggiornamenti d’ufficio, particolari casi che riguardano variazioni tecniche o amministrative gestite centralmente. Vediamo nel dettaglio che cosa significa e cosa sta ad indicare.

MIT-UCO: il significato

Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti: è questo che indica la sigla MIT-UCO. Nel dettaglio, si tratta dell’ufficio che si occupa del rilascio dei duplicati delle patenti di guida in Italia, tra le varie altre operazioni. Questo significa che se sulla patente è presente la sigla MIT-UCO, il documento è stato duplicato in conformità all’articolo 127 del Codice della Strada, secondo quindi le prescrizioni normative in vigore.

Questo accade quando la patente ha bisogno di essere duplicata in seguito a furto, smarrimento, deterioramento o distruzione del documento stesso. Andando a controllare la sezione 4c della patente, dove è indicato l’organo di rilascio, è possibile subito vedere se si tratta di un duplicato. La patente emessa dall’Ufficio Centrale Operativo presenta appunto la sigla MIT-UCO, altrimenti possiamo trovare le diciture MCTC-TO o altre simili, che indicano le varie sedi della Motorizzazione.

Se appare MIT-UCO sulla patente, allora l’autenticità del duplicato è confermata ed è possibile garantire che il documento sia stato emesso correttamente dagli enti competenti.

Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti: di cosa si occupa

Il suddetto ufficio (MIT-UCO) ha sede a Roma e si occupa, come abbiano detto, dell’emissione dei duplicati delle patenti di guida nei casi previsti dall’articolo 127 del Codice della Strada: il deterioramento, il furto e lo smarrimento della patente. Il duplicato che viene emesso dall’UCO assicura un certificato di validità nazionale, dando all’automobilisti la possibilità di circolare regolarmente su strada.

Quando la patente è duplicabile

Si può duplicare la patente se la stessa risulta meccanizzata ovvero registrata nell’archivio nazionale dei soggetti abilitati alla guida. La procedura di duplicazione passa attraverso il MIT-UCO, solo in questo modo – come abbiamo detto – il nuovo documento può ritenersi conforme agli standard nazionali. Nel caso in cui una patente non risultasse duplicabile tramite il sistema meccanizzato, allora la procedura viene gestita direttamente dall’ufficio pratiche auto della Motorizzazione Civile, riconoscibile con la sigla MCTC. Si tratta di un processo alternativo, ma in grado di garantire comunque l’emissione di un documento valido e conforme alle normative vigenti.

Attenzione, ti starai chiedendo perché una patente potrebbe non risultare meccanizzata e quindi registrata come dovrebbe. Spieghiamo subito che cosa può accadere: le patenti non “meccanizzate” praticamente non sono digitalizzate o non duplicabili automaticamente e questo accade soprattutto per via di problemi tecnici nell’Archivio Informatico Nazionale, come dati illeggibili, mancanza delle scadenze o errori di laminazione. Si tratta di anomalie che non danno all’Ufficio Centrale Operativo (UCO) la possibilità di generare un duplicato automatico, richiedendo un intervento manuale della Motorizzazione.

Ricorda quindi che la tua patente non è duplicabile se il numero del documento stesso o la scadenza non sono correttamente registrati nell’archivio nazionale, a causa di errori di stampa, fotografie non chiare o difetti nella laminazione del documento fisico i dati sono illeggibili e quindi non è possibile la lettura automatica. A volte le cause dipendono invece da errori del sistema (i cosiddetti Bug), problemi tecnici che portano a patenti con dati mancanti o incompleti. Ci sono anche delle vecchia patenti cartacee o altri casi specifici che hanno bisogno di un aggiornamento manuale presso la Motorizzazione per essere inserite nel sistema digitale. È importante sapere che quando una patente risulta non meccanizzata (o non duplicabile) bisogna presentare domanda cartacea (Modello TT 2112) alla Motorizzazione Civile. Puoi verificare anche in autonomia che la tua patente sia duplicabile direttamente sul Portale dell’Automobilista.

Procedura di rilascio duplicato patente

Il processo di duplica della patente di guida si attiva in seguito a una denuncia da parte dell’automobilista presso gli organi di polizia per situazioni di smarrimento, furto o deterioramento del documento. Nel caso in cui la patente venga in un secondo momento ritrovata e la procedura per ottenere il duplicato MIT-UCO sia già iniziata, allora il vecchio documento deve essere distrutto per evitare di fare confusione tra le patenti (originale e duplicato), ma soprattutto per non incorrere in possibili problemi legali inutilmente.

Quando fare la denuncia

È necessario procedere con la denuncia entro le 48 ore successive al momento della perdita o del furto della patente, presso qualsiasi organo di polizia. L’ufficio preposto raccoglie la denuncia e trasmette il modulo compilato con i dati del titolare della patente all’Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti entro 7 giorni.

L’UCO aggiorna i dati contenuti nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per poi procedere con il cambiamento. Una volta aggiornati i dati, è lo stesso ufficio a inviare una conferma al Ministero dell’Interno e a predisporre l’emissione del duplicato della patente. Il titolare del documento lo riceverà tramite posta raccomandata entro i 90 giorni di validità del permesso provvisorio di guida, che la polizia rilascia nel momento in cui l’automobilista sporge denuncia e che permette di continuare a guidare legalmente in attesa del nuovo documento.

Il valore del duplicato della patente rilasciato dal MIT-UCO

Si tratta a tutti gli effetti di un documento ufficiale, il duplicato ha lo stesso valore della patente originale, riconosciuto a livello nazionale. La data di scadenza rimane la stessa che era indicata nella patente rubata o smarrita, entro la quale è necessario seguire la normale procedura per il rinnovo patente.

Procedura rinnovo patente

Motorizzazione Civile, ASL di competenza, agenzie di pratiche auto dell’ACI e autoscuole: è presso uno di questi enti che è possibile prenotare un appuntamento per il rinnovo entro la scadenza indicata sulla patente stessa. Quali documenti servono:

la vecchia patente di guida o il duplicato rilasciato dal MIT-UCO;

il codice fiscale e la carta d’identità (o il passaporto) del titolare della patente da rinnovare;

le certificazioni mediche richieste (come obbligo uso lenti o patologie);

il pagamento dei bollettini obbligatori per legge (totale circa € 26,20, di cui € 10,20 diritti Motorizzazione e € 16 imposta di bollo);

due fototessere.

Una volta effettuata la visita medica con risultato positivo, allora viene rilasciato un permesso provvisorio in attesa della nuova patente cartacea, che arriverà direttamente a casa entro 3-5 giorni lavorativi.

Quanto costa rinnovare la patente

Il rinnovo patente può costare dai 100 ai 130 euro:

costi fissi (circa 33-34 euro circa);

visita medica: da 60 a 90 euro;

imposta di bollo: 16 euro;

Diritti di Motorizzazione: 10,20 euro;

spedizione nuova patente: 6,80 euro.

I prezzi variano in base all’ente scelto per il rinnovo della patente di guida, infatti:

presso le Agenzie ACI di pratiche auto e le autoscuole si spende generalmente di più, perchè si aggiungo i costi di gestione delle pratiche e quindi potrebbero volerci tra i 100 e i 150 euro, ma l’intera procedura è nelle loro mani;

di solito presso le ASL si spende meno, qui le pratiche sono più economiche, ma richiedono la gestione autonoma dei bollettini PagoPA e della prenotazione.

Anche richiedere il duplicato della patente al MIT-UCO ha un costo ed è di circa 20 euro, che copre le spese di spedizione a domicilio del documento e i diritti DTT, ovvero tariffe amministrative per la Motorizzazione, spesso identificate come tariffa N007 per il duplicato. Attenzione ai bollettini, che oggi devono essere obbligatoriamente pagati tramite il sistema PagoPA, un servizio che oggi trova sempre più spazio nella gestione di pratiche e pagamenti verso la pubblica amministrazione, semplice da usare e compatibile con i principali sistemi di home e mobile banking e con app di pagamento fruibili da tutti.

Come contattare il MIT-UCO per un duplicato patente

Nelle numerose pratiche di duplicato patente, può anche succedere che il duplicato non venga consegnato entro i termini previsti dalla legge (i 90 giorni di validità del permesso provvisorio per circolare senza patente). Cosa si può fare? Il permesso dovrebbe rinnovarsi automaticamente, ma è meglio evitare problemi con la legge quindi – nel caso in cui il duplicato della patente dovesse tardare ad arrivare – consigliamo sempre di rivolgersi all’UCO oppure all’Ufficio della Motorizzazione Civile.

Se il duplicato non arriva oppure è necessario fare qualsiasi altra richiesta, è possibile contattare quindi l’Ufficio Centrale Operativo del MIT per ricevere assistenza e informazioni:

al numero verde dell’Ufficio Centrale Operativo (UCO) del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) 800 23 23 23, attivo da telefono fisso dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 14:00, da cellulare si può chiamare lo 06 45 77 59 27 (a pagamento);

email: uco.dgmot@mit.gov.it uco.dgmot@mit.gov.it oppure uco.motorizzazione@mit.gov.it uco.motorizzazione@mit.gov.it

Invece per la spedizione della patente, è disponibile il numero verde di Poste Italiane: 800 97 94 16.