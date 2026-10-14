Il nuovo Codice della Strada 2026 è stato approvato in Consiglio dei Ministri. Tra le novità più rilevanti del nuovo Codice della Strada per la guida di tutti i giorni spicca l’estensione dell’intervallo di rinnovo decennale dai 50 ai 65 anni, oltre alla digitalizzazione dei documenti.

Arriva un’importante novità per milioni di automobilisti italiani. Nell’ambito del restyling complessivo della circolazione stradale approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, cambiano in modo significativo le scadenze legate al rinnovo della patente di guida.

La misura punta a snellire la burocrazia per chi si trova nella fascia d’età matura ma ancora pienamente attiva, adeguando le norme alle migliorate condizioni generali di salute della popolazione.

La novità principale per chi possiede la classica Patente B (e le patenti del gruppo 1 per motocicli) riguarda l’innalzamento dell’età limite entro cui il documento conserva la validità decennale.

In pratica, i guidatori compresi tra i 50 e i 65 anni non saranno più costretti a effettuare la visita medica di rinnovo ogni cinque anni, guadagnando un significativo risparmio di tempo e costi amministrativi.