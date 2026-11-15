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123RF Patente, quando scatta la verifica straordinaria dei requisiti psicofisici

La verifica straordinaria dei requisiti psicofisici è obbligatoria se disposta dall’autorità competente, anche se la patente non è ancora scaduta. Alla base può esserci un dubbio sulla capacità di guidare in sicurezza. In altre situazioni è la legge stessa a imporre l’accertamento, come la ripresa dopo un lungo periodo in coma. Le procedure legate ad alcol e stupefacenti seguono poi regole a parte. Nel Codice della Strada bisogna fare riferimento allo strumento della revisione della patente, che può interessare la salute del conducente o la sua preparazione tecnica.

Revisione medica, rinnovo ed esame di guida

Se con il rinnovo periodico si conferma la validità del documento alla scadenza prevista ovvero la permanenza dei requisiti sanitari necessari, la revisione consente invece di verificare se siano ancora presenti i requisiti attraverso gli accertamenti richiesti attraverso la Commissione medica locale, senza attendere il successivo appuntamento ordinario. Poi c’è la revisione tecnica con cui si controlla preparazione del conducente. La perdita totale dei punti conduce per esempio alla revisione tecnica.

A disporre la revisione sono gli uffici competenti della Motorizzazione civile. Il prefetto interviene nei casi previsti dalla normativa, in particolare per alcol e stupefacenti. Il giudizio medico compete alla Commissione medica locale mentre i conseguenti provvedimenti sulla patente spettano all’autorità amministrativa. Il via del procedimento può arrivare da una segnalazione degli organi di polizia o una comunicazione sanitaria.

L’articolo 128 del Codice della Strada contempla anche la possibilità di revisione nei confronti delle persone alle quali siano state applicate le misure amministrative previste dall’articolo 75 del testo unico sugli stupefacenti.

Coma superiore a 48 ore e patologie incompatibili con la guida

Una delle ipotesi di obbligatorietà della verifica dei requisiti psicofisici per la patente riguarda il coma di durata superiore a 48 ore. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono chiamati a comunicarlo agli uffici competenti. Dopodiché il titolare è tenuto alla revisione. La successiva idoneità viene valutata dalla Commissione medica locale, sentito lo specialista dell’unità riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente.

Un’altra disposizione riguarda i medici individuati dall’articolo 119. Quando accertano in una persona già patentata una patologia incompatibile con l’idoneità alla guida, si procede secondo il meccanismo richiamato dall’articolo 128. Vale anche durante accertamenti medico-legali diversi da quelli effettuati per la patente.

Fra le condizioni che possono richiedere approfondimenti rientrano deficit visivi, patologie neurologiche, cardiopatie, diabete con complicazioni, disturbi psichici e limitazioni motorie. Anche le apnee ostruttive nel sonno sono importanti per la valutazione dell’idoneità.

Il punto è la compatibilità della condizione con la guida. Ad esempio per il diabete il percorso sanitario varia anche in relazione alla categoria di patente e alle complicazioni presenti.

Incidente con feriti e infrazioni dei minorenni

Il Codice della Strada impone la revisione quando ricorrono insieme le condizioni previste dall’articolo 128, come un incidente che abbia determinato lesioni gravi alle persone e la contestazione, a carico del conducente coinvolto, di una violazione per la quale è prevista la sospensione della patente. Per chi ha meno di diciotto anni, la revisione è sempre disposta quando il minorenne è autore materiale di una violazione che comporta quella sanzione accessoria.

Con l’ordinanza che dispone la sospensione per le violazioni dell’articolo 186, il prefetto ordina la visita da parte della Commissione medica locale, da effettuare entro sessanta giorni. La disposizione riguarda i tassi alcolemici penalmente rilevanti, ma anche la fascia superiore a 0,5 e fino a 0,8 grammi per litro, sanzionata in via amministrativa. L’obbligo sanitario è previsto anche in caso di rifiuto degli accertamenti. Se il valore accertato supera 1,5 grammi per litro, si aggiunge la sospensione cautelare fino all’esito della visita.

Come si svolge la valutazione della Commissione medica locale

La Commissione medica locale esprime un giudizio collegiale sulla base delle condizioni del conducente e della documentazione disponibile. A seconda del caso possono servire relazioni neurologiche, cardiologiche, oculistiche, diabetologiche o di altri specialisti.

Non c’è un pacchetto identico di accertamenti valido per ogni convocazione. Le relazioni cliniche descrivono il problema, l’evoluzione, le terapie e gli elementi utili a valutarne le conseguenze sulla guida. Il parere dello specialista fornisce informazioni alla Commissione, alla quale rimane il giudizio conclusivo. L’articolo 119 del Codice della Strada consente anche di integrare l’accertamento con una specifica valutazione psicodiagnostica. Se gli accertamenti clinici non bastano, per alcune minorazioni fisiche è prevista una prova pratica su un veicolo adattato alle esigenze del conducente.

Il primo documento da esaminare è il provvedimento ricevuto perché indica l’accertamento richiesto e permette di individuare il percorso corretto. Le modalità organizzative variano fra le strutture. Bisogna seguire le istruzioni della Commissione interessata e controllare quali allegati debbano accompagnare la domanda e quali referti vadano presentati il giorno della visita.

In buona sostanza è opportuno predisporre:

documento di identità, codice fiscale e patente oppure gli atti che ne documentano il ritiro o la sospensione;

provvedimento della Prefettura o della Motorizzazione civile che richiede gli accertamenti;

documentazione sanitaria aggiornata, compresi i referti specialistici pertinenti e gli eventuali verbali medico-legali richiesti;

certificato anamnestico, fotografie e ricevute dei pagamenti, secondo le indicazioni della struttura e della pratica.

Esito favorevole, limitazioni, sospensione e revoca

Il controllo può confermare l’idoneità, ma può anche portare a una validità più breve, a prescrizioni o a modifiche riguardanti i veicoli ammessi alla guida. Quando viene accertata una perdita temporanea dei requisiti, il regime prevede la sospensione fino alla certificazione della Commissione medica locale che attesti il recupero dell’idoneità.

La mancanza permanente dei requisiti comporta invece la revoca secondo l’articolo 130 del Codice della Strada. Per i procedimenti disciplinati da norme speciali, come quelli già descritti per la guida in stato di ebbrezza, bisogna considerare anche le deroghe specificatamente previste.

Si può continuare a guidare in attesa della visita?

L’ordine di revisione non coincide sempre con un’immediata sospensione, ma non costituisce neppure un’autorizzazione a circolare in qualsiasi condizione. Bisogna verificare la validità della patente, gli eventuali provvedimenti già applicati e il regime specifico dell’accertamento.

Particolare attenzione richiede il permesso provvisorio rilasciato nell’ambito del rinnovo in Commissione medica locale. Ci sono condizioni ostative e che la prima visita ordinata dal prefetto non consente di ottenere quel permesso attraverso la procedura ordinaria.

E cosa succede se non ci si presenta? I termini vanno letti nel provvedimento, senza estendere a ogni revisione la scadenza di sessanta giorni prevista da alcune disposizioni. Non bisogna presumere una proroga automatica. L’articolo 128 del Codice della Strada prevede la sospensione per chi non si sottopone agli accertamenti richiamati entro i termini prescritti, fino al loro superamento con esito favorevole. La decorrenza è dal giorno successivo alla scadenza indicata nell’invito, senza necessità di un ulteriore provvedimento.

Circolare durante questa sospensione comporta la sanzione da 168 a 678 euro, oltre alla revoca della patente. La stessa disposizione riguarda chi guida dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo nell’ambito degli accertamenti indicati dalla norma.