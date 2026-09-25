Il cartello stradale che inganna al quiz patente: cosa sono i pannelli distanziometrici

Il Codice della Strada inserisce i pannelli distanziometrici nell'ambito dei segnali di pericolo.

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Il cartello stradale che inganna al quiz patente: cosa sono i pannelli distanziometrici
Cosa sono i PANNELLI DISTANZIOMETRICI? Come funzionano i CARTELLI STRADALI? Qual è l'importanza della SICUREZZA AUTOMOBILISTICA?

Quelli dei pannelli distanziometrici sono segnali stradali di pericolo fondamentali per la sicurezza automobilistica e ferroviaria.

La loro funzione principale è indicare agli utenti della strada la progressiva vicinanza a un punto critico, consentendo al conducente di modulare la velocità prima dell’attraversamento. Per la preparazione ai quiz della patente, l’affermazione generale presentata contiene un’imprecisione fondamentale su cui si basano spesso i trabocchetti ministeriali: non presegnalano punti critici generici, ma unicamente passaggi a livello e ponti mobili.

Tipologia e Funzione Principale

Nel Codice della Strada italiano, i pannelli distanziometrici sono utilizzati quasi esclusivamente in prossimità dei passaggi a livello (sia con barriere/semibarriere sia senza barriere) e dei ponti mobili.

Si presentano come rettangoli verticali a fondo bianco con barre rosse oblique inclinate verso il centro della carreggiata.

Tipo di Pannello Numero di Barre Distanza dal Pericolo Note Operative
Primo pannello 3 barre rosse 150 metri Posto sotto il segnale triangolare di pericolo generale
Secondo pannello 2 barre rosse 100 metri Posizionato a due terzi della distanza totale
Terzo pannello 1 barra rossa 50 metri Ultimo preavviso prima dell’attraversamento

Per garantire la massima leggibilità anche in condizioni atmosferiche avverse o durante la guida notturna, i pannelli sono realizzati seguendo precisi criteri normativi:

  • Inclinazione delle barre: le strisce rosse oblique sono sempre inclinate verso il lato della carreggiata dove si trova la strada. Il pannello posizionato a destra avrà le barre che scendono da destra verso sinistra.
  • Installazione su entrambi i lati: in presenza di strade a doppio senso di marcia o a carreggiata separata, i pannelli possono essere installati sia sul lato destro sia su quello sinistro per migliorare la visibilità.
  • Pellicola rifrangente: sono rivestiti con materiale retroriflettente ad alta intensità per riflettere la luce dei fari dei veicoli.

I riferimenti normativi principali

L’articolo fondamentale del Codice della Strada che norma i pannelli distanziometrici è l’Articolo 39 (Segnali di pericolo), insieme al relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 495/1992), in particolare agli Articoli 84 e 138.

 Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)

  • Art. 39, comma 1, lettera a): Inserisce i pannelli distanziometrici nell’ambito dei segnali di pericolo, che servono a preavvisare l’esistenza di pericoli, indicandone la natura e imponendo ai conducenti un comportamento prudenziale.

Comportamento da Tenere alla Guida

Quando si incontrano i pannelli distanziometrici, il conducente deve adattare tempestivamente la propria condotta di guida:

  1. Al pannello con 3 barre (150 m): rilasciare l’acceleratore, iniziare a rallentare e verificare lo stato del passaggio a livello o ponte.
  2. Al pannello con 2 barre (100 m): ridurre ulteriormente la velocità ed evitare sorpassi, inversioni di marcia o fermate in prossimità dell’attraversamento.
  3. Al pannello con 1 barra (50 m): arrestare il veicolo se le luci rosse lampeggiano, se il segnale acustico è attivo o se le barriere si stanno abbassando.

I principali “trabocchetti” dei quiz della patente

Falso: “I pannelli distanziometrici indicano la vicinanza di un incrocio pericoloso o di una curva stretta.”

➡️ Sbagliato. Si usano solo per passaggi a livello e ponti mobili.

Falso: “I pannelli distanziometrici si trovano anche dopo il passaggio a livello.”

➡️ Sbagliato. Si trovano esclusivamente prima.

Falso: “La distanza tra un pannello e l’altro è di 100 metri.”

➡️ Sbagliato. La distanza tra ciascun pannello è di 50 metri (150m, 100m, 50m dal pericolo).