Quanto bisogna spendere per ottenere la patente B nel 2026? Tra costi fissi e variabili, le voci da considerare non sono poche. Ecco tutte le tariffe e i consigli per risparmiare

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iStock La spesa per la patente B è una della prime spese "da grandi" che si affrontano nella vita. Ma di che cifra stiamo parlando? Ecco le spese da sostenere

Quando si compiono 18 anni una delle spese più importanti alla quale si inizia a pensare, e che segna un po’ il passaggio nell’età adulta, è quella per ottenere la patente B. Si tratta di una somma che può avere un certo impatto sul bilancio familiare e, per il suo calcolo, occorre tenere in considerazione diversi elementi. Per prima cosa, la differenza tra scegliere di affidarsi all’autoscuola o provare a studiare e sostenere gli esami in autonomia può fare, fin da subito, una bella differenza.

Vediamo tutte le voci di spesa, l’importanza che può avere il luogo geografico sugli importi (città o provincia possono avere importi diversi) e i consigli utili per scegliere la tariffa migliore.

La patente di guida: sempre più cara

Prendere la patente B ha il suo costo, si sa. Tra le spese per la scuola guida, i costi fissi e le guide necessarie per fare pratica, il prezzo per ottenerla si aggira su diverse centinaia di euro.

In più, dal 1° novembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha anche aggiornato le tariffe con un leggero aumento, necessario per sostenere i costi relativi al personale e alle attività per lo svolgimento l’esame, con la finalità di migliorare il servizio e di ridurre i tempi di attesa per sostenere la prova pratica.

L’aumento non è gravoso, si parla di 25-30 euro, ma sul totale della spesa ha comunque il suo peso.

Cosa considerare nel costo della patente B

Il costo totale per l’ottenimento della patente B è dato dalla somma dei costi fissi, necessari per presentare tutti i documenti, e dei costi variabili, sui quali influiscono diversi fattori. La spesa totale può avere una bella oscillazione: in generale, possiamo dire che la forbice di prezzo oscilla tra i 400 e 1.200 euro.

Tra gli elementi da considerare per i costi variabili, ci sono l’iscrizione alla scuola guida con le lezioni da seguire per prepararsi all’esame di teoria e le guide per sostenere l’esame di pratica. Mentre questi importi possono variare, anche di molto, per i costi fissi non è possibile avere riduzioni.

I costi fissi

I costi fissi comprendono le spese obbligatorie previste per raccogliere la documentazione e presentare la domanda presso la Motorizzazione Civile al fine di poter sostenere gli esami necessari al conseguimento della patente B.

Queste spese comprendono:

la presentazione del modello TT2112 con il pagamento del bollettino di 26,40 euro per i diritti e di 16 euro per il bollo, per sostenere l’esame di teoria;

il pagamento del bollo da 16 euro per la prenotazione dell’esame di pratica;

il costo della visita medica, per il rilascio del certificato anamnestico, con un importo tra i 30 e i 50 euro;

il pagamento del relativo bollo da 16 euro da applicare sul certificato;

le tre fototessere necessarie, per un costo tra i 5 ei 10 euro.

Il totale, quindi, dei versamenti da effettuare tramite PagoPa per la parte burocratica è di 74,40 euro, ai quali si aggiungono i costi per la visita medica e le fototessere. Si arriva così ad una spesa di circa 100-150 euro.

I costi variabili

Tra i costi variabili, oltre alle spese per l’iscrizione alla scuola guida e le esercitazioni pratiche al volante, occorre tenere anche in considerazione un’eventuale bocciatura.

Con la richiesta per l’ottenimento della patente B è, infatti, possibile sostenere la prova di teoria per due volte. Se si commettono più di tre errori durante lo svolgimento del quiz, è possibile ripeterlo per un’altra volta nel periodo di sei mesi e dopo 30 giorni dallo svolgimento della prima prova. In caso di bocciatura, è necessario effettuare di nuovo l’iscrizione con un ulteriore esborso di denaro.

Lo stesso vale per la prova pratica: dopo il superamento della prova teorica e l’ottenimento del foglio rosa, si hanno a disposizione tre tentativi per cercare di superare l’esame nell’arco di un anno. In caso di bocciatura anche all’ultimo tentativo è necessario effettuare una nuova richiesta di iscrizione e ripetere tutto il percorso.

Per la prova pratica, il Codice della Strada, con le recenti novità, ha reso obbligatorie 8 ore di guida certificate (prima erano 6 ore), ma potrebbero non essere sufficienti per acquisire sicurezza al volante ed essere necessarie ulteriori ore di esercitazione. Più guide si fanno, più il costo per il conseguimento della patente è destinato a salire.

Differenza di costi tra l’esame con l’autoscuola e quello da privatista

La scelta che ha un impatto maggiore sulla spesa totale è quella del percorso da seguire tra autoscuola e preparazione da privatista: come facilmente prevedibile, affidarsi ad un’autoscuola ha un costo più elevato ma solleva dalle lungaggini burocratiche e dalla preparazione in totale autonomia.

Vediamo le differenze di prezzo tra i due percorsi.

Patente B con l’autoscuola

Con l’iscrizione all’autoscuola, tutto l’iter viene seguito dalla scuola stessa: è possibile accedere alle lezioni di teoria e svolgere le ore di guida obbligatorie. In questo caso, il prezzo totale per l’ottenimento della patente B può oscillare tra gli 800 e i 1.200 euro, in base anche al numero di guide effettuate per prepararsi alla prova pratica.

Patente B da privatista

Sostenendo invece l’esame da privatista, si può risparmiare sulle lezioni di teoria e sui costi di gestione della pratica. Si può, infatti, studiare da soli, occuparsi personalmente della consegna di documenti alla Motorizzazione Civile e prenotare la visita medica per il rilascio del certificato. In questo caso, oltre ai costi fissi, bisogna conteggiare poi quelli per lo studio e per le ore di guida.

Per prepararsi all’esame di teoria sono necessari il manuale cartaceo, con un costo tra i 15 e i 30 euro, e le simulazioni dei quiz (disponibili tramite app) con un prezzo compreso tra i 5 e i 20 euro.

Per le guide è difficile stabilire un prezzo unico per tutta la Penisola ma, orientativamente, il costo per un’ora di guida può andare in media dai 45 ai 65 euro.

Il costo finale per l’ottenimento della patente da privatista può oscillare, quindi, tra i 400 e i 600 euro. Un risparmio economico notevole a fronte però dell’impiego di tempo necessario per l’espletamento delle pratiche burocratiche.

Differenze tra le varie città

Uno degli elementi che può influire maggiormente sul prezzo totale per il conseguimento della patente B è la posizione geografica, con differenze sostanziose che potrebbero esserci tra una città e l’altra, oltre a quelle tra metropoli e provincia.

Il divario Nord-Sud è purtroppo presente anche in questo ambito con costi medi per il conseguimento della patente più alti al Nord e leggermente più bassi al Sud. Questo è dovuto alla differenza di costi operativi ed è presente anche tra le varie autoscuole, con possibili tariffe maggiori per quelle situate nelle metropoli e ridotte per quelle dislocate in zone periferiche.

Alcune autoscuole, per favorire l’iscrizione e consentire di risparmiare qualcosa alle famiglie, propongono delle scontistiche dedicate o dei pacchetti promozionali, che comprendono lezioni e ore di guida.

Come fare la scelta migliore e spendere di meno

Per una decisione così importante, vista anche la spesa che si andrà a sostenere, meglio non fare scelte d’impulso e prendersi del tempo per riflettere attentamente. Dopo aver deciso se sostenere l’esame in autonomia o con l’aiuto di un’autoscuola, per fare la scelta più adatta e cercare di risparmiare qualcosa è meglio confrontare più preventivi delle diverse scuole guida. Può essere utile anche leggere le recensioni online o parlare con altre persone che hanno già conseguito la patente per avere informazioni approfondite.

Il confronto può essere utile anche per comprendere con esattezza cosa è contenuto e cosa invece è escluso nel pacchetto promozionale, in modo da poter fare le opportune valutazioni. Avere un ulteriore occhio di riguardo aiuterà così a non avere brutte sorprese, evitando di ritrovarsi ad affrontare spese ulteriori o costi non previsti.