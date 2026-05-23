Quando serve la patente internazionale? Come richiederla, quanto costa, quali modelli esistono e cosa sapere prima di guidare fuori dall’Italia e nel mondo

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123RF Guidare all’estero: quando è obbligatoria la patente internazionale e come richiederla

Guidare all’estero non significa sempre poter partire con la sola patente italiana nel portafoglio. È sufficiente quando il viaggio resta dentro l’Unione europea o in Paesi, ma chi noleggia un’auto negli Stati Uniti, programma un itinerario in Giappone o attraversa aree extraeuropee ha bisogno del permesso internazionale di guida, chiamato patente internazionale. Non è un documento che sostituisce la patente italiana ma è una sorta di traduzione ufficiale e standardizzata del documento nazionale pensata per permettere alle autorità straniere di interpretare categorie, dati del conducente e abilitazioni alla guida.

Che cos’è la patente internazionale e quando serve

La patente internazionale è tecnicamente un permesso internazionale di guida e non una nuova patente che abilita a guidare veicoli diversi da quelli già previsti dal documento. Deve essere accompagnata dalla patente nazionale in corso di validità perché il suo valore dipende direttamente dal documento originale. In Italia si possono ottenere due modelli: quello conforme alla Convenzione di Ginevra del 1949, valido fino a un anno, e quello conforme alla Convenzione di Vienna del 1968, valido fino a tre anni. Se la patente italiana scade prima, anche il permesso internazionale perde efficacia alla stessa data. Ogni Paese può riconoscere una convenzione, l’altra o entrambe.

Per guidare nei Paesi dell’Unione Europea non serve la patente internazionale. La patente italiana è sufficiente perché il documento è riconosciuto all’interno dello spazio europeo. Lo stesso principio vale in molti Paesi europei non appartenenti all’Ue. Il permesso internazionale di guida è invece necessario per guidare nei Paesi extraeuropei che non hanno sottoscritto convenzioni o accordi utili con l’Italia. Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, Brasile, India, Argentina e molte altre destinazioni extraeuropee possono avere richieste diverse non solo da Paese a Paese, ma anche da Stato federato a Stato federato. Negli Stati Uniti la disciplina può ad esempio variare in base allo Stato in cui si guida. In Canada alcune province possono accettare la patente italiana mentre altre richiedono il permesso internazionale. Il controllo più affidabile va fatto prima della partenza attraverso le schede Paese di Viaggiare Sicuri, il portale del Ministero degli Affari Esteri, nella sezione dedicata alla mobilità o alla viabilità.

Come richiedere la patente internazionale

La richiesta può essere presentata alla Motorizzazione Civile oppure affidata a un’autoscuola, a un’agenzia di pratiche auto o a una delegazione Aci. La prima strada costa meno, ma richiede più attenzione nella compilazione dei moduli e nella prenotazione dell’appuntamento. La seconda è più comoda perché l’intermediario gestisce la pratica, ma il prezzo finale sale.

La domanda va presentata con il modello TT746 compilando la sezione altre richieste e va accompagnata dalla ricevuta di pagamento PagoPA per la tariffa N004, relativa al rilascio del permesso internazionale di guida. Alla pratica vanno allegati la fotocopia fronte-retro della patente italiana, due fotografie formato tessera uguali, una delle quali autenticata, e una marca da bollo da 16 euro. Al momento della consegna o del ritiro del documento viene richiesta anche la patente originale in visione proprio perché il permesso internazionale resta collegato alla patente nazionale. In alcune procedure territoriali viene richiesto anche il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno, con relativa fotocopia, da esibire sia alla presentazione della domanda sia al ritiro del documento.

Cost i e tempi della patente internazionale

Se si procede tramite Motorizzazione civile il costo amministrativo base è di 42,20 euro, composto da 10,20 euro per i diritti della Motorizzazione, 16 euro per l’imposta di bollo pagata tramite PagoPA e 16 euro per la marca da bollo da presentare con la pratica. A questa cifra vanno aggiunti i costi delle fototessere, delle eventuali fotocopie e, se necessario, dell’autenticazione della foto. Chi sceglie un’agenzia di pratiche auto o un’autoscuola deve mettere in conto il costo del servizio. Non c’è un prezzo unico nazionale e il totale può salire perché ai bolli e ai diritti si aggiunge la tariffa dell’intermediario.

I tempi variano in base all’ufficio provinciale, al carico di lavoro e alla disponibilità degli appuntamenti. In condizioni ordinarie si parla di circa 10-15 giorni lavorativi, ma non è una scadenza garantita. Alcuni uffici territoriali richiedono la prenotazione online per accedere allo sportello.

Tra patente internazionale e noleggio auto

Un viaggiatore può arrivare nel Paese estero convinto che la patente italiana sia sufficiente, salvo poi scoprire che la società di noleggio richiede il permesso internazionale come condizione per consegnare l’auto. La normativa locale può tollerare la guida con patente straniera per un certo periodo, ma il noleggiatore può comunque chiedere un documento aggiuntivo per ragioni assicurative, operative o interne. In caso di incidente l’assenza del documento richiesto può complicare la gestione del sinistro, soprattutto quando entrano in gioco assicurazioni, polizia locale e franchigie.

Il modello Ginevra 1949 ha validità massima di un anno ed è richiesto o accettato in molte destinazioni extraeuropee. Il modello Vienna 1968 dura fino a tre anni ed è riconosciuto in altri Paesi aderenti alla relativa convenzione. La scelta non dipende dalla durata più comoda, ma dalla destinazione. Chiedere il modello Vienna solo perché dura tre anni può essere inutile se il Paese in cui si viaggia richiede Ginevra. Allo stesso modo, richiedere Ginevra per abitudine può non essere la scelta migliore per chi visita Paesi che riconoscono Vienna.

Dove la patente italiana non basta

Nei Paesi dell’Unione Europea, la patente italiana è sufficiente, ma fuori dai confini comunitari si complica la situazione. In Giappone viene richiesto il modello Ginevra 1949. In Brasile è richiesto o riconosciuto il riferimento alla Convenzione di Vienna 1968. In Australia e Argentina sono accettati modelli differenti mentre in Nord America bisogna verificare le regole locali. Negli Stati Uniti la variabilità tra Stati rende indispensabile controllare prima dell’arrivo. In Canada, province diverse hanno prassi diverse.

In questo contesto il primo errore è credere che la patente internazionale sia una patente autonoma. Il secondo è richiederla senza sapere quale modello occorra. Il terzo è ridursi all’ultimo momento. Tra prenotazioni, sportelli, tempi di rilascio e possibili integrazioni documentali, la procedura può diventare più lenta del previsto. Il quarto riguarda il noleggio. Anche quando la legge locale sembra permissiva, il contratto del rent-a-car può chiedere il permesso internazionale. Chi non lo ha rischia di restare senza auto già in aeroporto. Il quinto è non controllare la scadenza della patente italiana. Se il documento nazionale scade a breve, anche il permesso internazionale avrà vita breve.