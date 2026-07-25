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123RF Barche senza patente: quali si possono guidare e con quali limiti

Una barca con 40 CV si può guidare senza patente nautica? Dipende. La potenza è solo uno dei parametri presi in considerazione dalla normativa italiana. Anche un propulsore da 29 kW, quindi al di sotto della soglia comunemente conosciuta, può richiedere la patente quando supera il limite di cilindrata previsto per la sua tecnologia.

Allo stesso modo, una barca dotata di un piccolo motore non può allontanarsi oltre sei miglia dalla costa affidandosi alla sola esperienza del conducente. La distanza fa scattare l’obbligo indipendentemente da potenza, cilindrata e tipo di propulsione.

Ci sono poi due casi nei quali il titolo serve comunque: la conduzione delle moto d’acqua e la pratica dello sci nautico. Infine, noleggiare un mezzo non modifica le regole né trasferisce al gestore le responsabilità di chi prende il comando.

Quando si può navigare senza patente

Per comandare senza patente un’unità lunga non più di 24 metri devono essere rispettate contemporaneamente una serie di condizioni:

navigazione entro sei miglia dalla costa;

dalla costa; motore con potenza non superiore a 30 kW , equivalenti a 40,8 CV;

, equivalenti a 40,8 CV; cilindrata entro la soglia prevista per il tipo di propulsore;

entro la soglia prevista per il tipo di propulsore; età minima richiesta per natanti o imbarcazioni;

minima richiesta per natanti o imbarcazioni; mezzo diverso da una moto d’acqua;

nessuna attività di sci nautico;

rispetto dei limiti tecnici dell’unità e delle ordinanze locali.

Se viene meno anche uno solo dei requisiti, l’esenzione non opera più. Una cilindrata eccessiva obbliga a conseguire il titolo anche con 40 CV mentre una potenza superiore a 30 kW fa scattare la patente pur in presenza di una cilindrata ridotta. Entro sei miglia dalla costa, la patente non è richiesta quando la potenza massima di esercizio del motore arriva fino a 30 kW, 40,8 CV, e la cilindrata rimane entro il limite corrispondente.

A fare fede è la dichiarazione di potenza del motore, nella quale sono riportati potenza massima di esercizio, cilindrata, ciclo di funzionamento, alimentazione, numero di serie e caratteristiche tecniche del propulsore. Un motore originariamente più potente, ma venduto come depotenziato, può essere condotto senza patente soltanto se la limitazione è certificata e i documenti ufficiali indicano un valore entro la soglia.

La cilindrata può rendere obbligatoria la patente

La cilindrata massima consentita senza patente nautica varia in base al tipo di motore. Per i motori a due tempi il limite è di 750 cc se alimentati a carburazione e sale a 900 cc per quelli a iniezione.

I motori fuoribordo a quattro tempi, sia a carburazione sia a iniezione, possono raggiungere una cilindrata massima di 1.000 cc, mentre per i quattro tempi entrobordo il limite è fissato a 1.300 cc. Per i motori diesel, la soglia arriva a 2.000 cc in assenza di sovralimentazione, ma scende a 1.300 cc per le versioni sovralimentate.

Per fare alcuni esempi, un fuoribordo quattro tempi da 29 kW e 996 cc può essere usato senza patente entro sei miglia, purché il conducente abbia l’età prescritta. Se lo stesso propulsore sviluppa 31 kW, la cilindrata contenuta non evita l’obbligo.

Prendiamo poi un quattro tempi fuoribordo da 29 kW e 1.100 cc: la patente serve perché è stato superato il tetto dei 1.000 cc. Un diesel sovralimentato da 30 kW con cilindrata di 1.500 cc richiede ugualmente il titolo.

La soglia per quella tecnologia si ferma a 1.300 cc. Diversa la situazione di un diesel aspirato da 30 kW e 2.000 cc. I valori coincidono con i massimi ammessi e, restando entro sei miglia, non fanno scattare l’abilitazione.

La motorizzazione elettrica non possiede una cilindrata, ma conserva un dato di potenza. Per stabilire l’obbligo della patente bisogna quindi controllare il valore dichiarato dal costruttore. Un motore elettrico con potenza non superiore a 30 kW può essere condotto senza titolo entro sei miglia, nel rispetto degli altri requisiti. Oltre quel valore si applica la disciplina ordinaria.

Le sei miglia si misurano dalla costa

Il secondo grande limite riguarda la zona di navigazione. Senza patente non si possono superare sei miglia nautiche dalla costa, equivalenti a circa 11,1 chilometri. La distanza non viene calcolata dal porto di partenza e né dalla spiaggia sulla quale è stato noleggiato il mezzo. Conta la posizione dell’unità rispetto alla costa più vicina.

Una rotta lunga non impone la patente se la barca rimane sempre all’interno della fascia delle sei miglia. Al contrario, un trasferimento relativamente breve può richiederla quando attraversa un tratto di mare più lontano dalla terraferma o dalle isole. La rotta va studiata prima della partenza con una carta nautica, una cartografia elettronica affidabile o un dispositivo GPS adeguato.

Il titolo richiesto dipende dalla distanza effettiva dalla costa e dal tipo di unità condotta. Per navigare entro 6 miglia non serve la patente nautica, purché il motore rispetti i limiti previsti di potenza e cilindrata e il conducente abbia l’età minima richiesta.

Tra 6 e 12 miglia dalla costa occorre la patente nautica entro 12 miglia, mentre per spingersi oltre questa distanza è richiesta la patente senza limiti. La patente è sempre obbligatoria per condurre una moto d’acqua, indipendentemente dalla distanza dalla costa e dalla potenza del motore. Per il comando delle navi da diporto di lunghezza superiore a 24 metri serve invece la patente nautica di categoria B.

Natante, imbarcazione e nave: cosa cambia

Un natante misura fino a 10 metri. La categoria comprende gran parte dei gommoni, dei piccoli cabinati, delle lance e dei motoscafi impiegati durante le vacanze. L’imbarcazione da diporto supera i 10 metri, ma non oltrepassa i 24. A differenza del natante, deve essere iscritta nell’Archivio telematico centrale e possedere i documenti previsti per la navigazione.

Oltre 24 metri si entra fra le navi da diporto. In questo caso serve la patente di categoria B, a prescindere dalla presenza di un motore poco potente.

La lunghezza superiore a 10 metri non impone automaticamente la patente. Anche un’imbarcazione può essere condotta senza abilitazione entro sei miglia, se motore, cilindrata ed età rispettano i limiti dell’articolo 39.

In linea teorica, una barca a vela lunga 12 metri con un piccolo motore ausiliario può quindi essere comandata senza patente nella fascia costiera consentita. L’assenza dell’obbligo non rende però prudente affrontare un’unità complessa senza formazione, soprattutto in porto, con vento forte o in spazi ristretti.

Barche a vela, quando basta l’età

La propulsione velica non fa scattare da sola l’obbligo. Una barca a vela senza motore può navigare entro sei miglia con un conducente che abbia raggiunto l’età minima prevista per la classe dell’unità. Quando è presente un motore ausiliario, si controllano potenza e cilindrata come su una barca a motore.

Oltre sei miglia la patente torna obbligatoria anche se l’unità procede solo a vela. Il titolo può essere limitato alla sola propulsione a motore oppure comprendere vela e motore.

L’assenza della patente non elimina il requisito anagrafico. Il Codice fissa soglie differenti in base al mezzo:

18 anni per comandare un’imbarcazione da diporto;

anni per comandare un’imbarcazione da diporto; 16 anni per condurre un natante a motore;

anni per condurre un natante a motore; 14 anni per un natante a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati;

anni per un natante a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati; 14 anni per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.

Per piccole unità a vela entro quattro metri quadrati e mezzi a remi utilizzati entro un miglio, il Codice non richiama la medesima soglia. Ordinanze locali, regolamenti sportivi e condizioni di noleggio possono comunque introdurre limiti più severi.