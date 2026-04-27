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123RF Punti patente neopatentati: cosa cambia con le nuove regole sulla decurtazione

Nei primi tre anni dal conseguimento della patente, ogni violazione per un neopatentato comporta una perdita di punti pesa il doppio. Il tema è tornato centrale dopo l’entrata in vigore della legge 177 del 25 novembre 2024, il provvedimento sulla sicurezza stradale pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed efficace dal 14 dicembre 2024.

Le nuove norme non hanno rivoluzionato il meccanismo della patente a punti, che resta disciplinato dall’articolo 126 bis del Codice della Strada, ma hanno aggiornato il quadro entro cui si muovono i neopatentati, soprattutto sul fronte delle limitazioni alla guida e dei veicoli ammessi. Il raddoppio dei punti si innesta oggi in un sistema più sorvegliato, nel quale un errore può avere conseguenze più pesanti.

Le violazioni più insidiose per i neopatentati non sono soltanto quelle spettacolari, come sorpassi pericolosi o guida in stato di ebbrezza. A creare problemi sono anche le abitudini quotidiane: cellulare in mano, cintura non allacciata, eccesso di velocità contenuto ma ripetuto, mancato rispetto della segnaletica, distrazione agli incroci, distanza di sicurezza insufficiente.

Cosa significa essere neopatentati ai fini dei punti patente

Il periodo critico dura tre anni dal conseguimento della patente. Durante questo arco temporale la decurtazione ordinaria viene raddoppiata. Chi ha meno esperienza alla guida è chiamato a osservare una soglia di prudenza più alta.

Si può discutere se tre anni siano molti o pochi, ma il Codice della Strada considera come un periodo in cui la condotta del conducente viene valutata con maggiore rigidità. Tradotto in termini pratici, un’infrazione che per un automobilista esperto costa 3 punti, per un neopatentato ne costa 6; una violazione da 5 punti diventa da 10; una manovra da 8 punti può arrivare a 16.

Ogni conducente parte comunque da 20 punti. Una sola infrazione grave può erodere gran parte del punteggio; due violazioni commesse nello stesso episodio possono portare a una grande decurtazione; una condotta che comporta sospensione o revoca può far saltare il limite massimo previsto per le decurtazioni multiple.

Se sono accertate più infrazioni in contemporanea possono essere sottratti al massimo 15 punti, salvo il caso in cui tra le violazioni ce ne sia una che comporta la sospensione o la revoca della patente: in quella situazione vengono sottratti tutti i punti previsti, senza il tetto ordinario. La decurtazione non può comunque far scendere il saldo sotto zero, ma al massimo lo azzera.

La decurtazione colpisce solo il conducente

I punti della patente sono tolti solo a chi era alla guida al momento dell’infrazione, non in automatico da quella dell’intestatario dell’auto. La penalizzazione riguarda il conducente responsabile mentre il verbale di contestazione indica anche il punteggio da decurtare.

La questione diventa centrale quando l’infrazione non viene contestata subito, ad esempio nel caso di un autovelox, di un varco elettronico o di una violazione rilevata a distanza. In queste ipotesi il verbale arriva al proprietario del veicolo, che deve comunicare chi si trovava alla guida. Se al volante c’era un neopatentato, la decurtazione viene applicata secondo il regime più severo, quindi con il raddoppio previsto nei primi tre anni.

La mancata comunicazione dei dati del conducente equivale a esporsi a una sanzione economica più alta, senza però far ricadere automaticamente i punti sul proprietario.

Le nuove regole per i neopatentati

La riforma del Codice della Strada ha inciso soprattutto sulle limitazioni di guida dei neopatentati. Oggi per i titolari di patente B, nei primi tre anni non è consentita la guida di autoveicoli con potenza superiore a 75 kW/t; per i veicoli di categoria M1, compresi elettrici e ibridi plug-in, si applica anche il limite di potenza massima pari a 105 kW.

È una modifica che ha cambiato il perimetro delle auto guidabili dai neopatentati. Prima il sistema era più restrittivo sulla potenza, ma limitato nel tempo in modo diverso. Adesso il limite di potenza è più alto, ma viene collocato in un quadro triennale. Da un lato si allarga così la scelta dei veicoli, dall’altro si consolida l’idea che i primi tre anni siano una fase speciale regolata da vincoli più stretti. Restano poi i limiti di velocità dedicati: per i primi tre anni dal conseguimento delle patenti A2, A, B1 e B, non si possono superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Anche questo punto è previsto dall’articolo 117 del Codice della Strada.

Se una violazione prevede la perdita di un certo numero di punti, per il neopatentato quel numero viene raddoppiato. La tabella ministeriale delle violazioni da inserire nei sistemi informatici della Motorizzazione civile prevede infatti il punteggio da decurtare e specifica che è raddoppiato nel caso dei neopatentati.

Prendiamo un caso semplice. L’uso dello smartphone alla guida, la mancata cintura, il superamento dei limiti, il passaggio con il semaforo rosso o una manovra vietata comportano decurtazioni molto diverse. Per un conducente esperto la perdita è quella ordinaria prevista dal Codice della Strada. Per un neopatentato il conto raddoppia.

Quanto può costare un errore

Immaginiamo un neopatentato che attraversi un incrocio con il semaforo rosso e nello stesso controllo venga sanzionato anche per il mancato uso della cintura di sicurezza. In condizioni ordinarie, le due violazioni comporterebbero una somma di punti già pesante. Per un neopatentato ogni decurtazione viene raddoppiata. Se le violazioni sono accertate nello stesso momento si applica il tetto massimo di 15 punti, a meno che una delle infrazioni non comporti sospensione o revoca.

Il caso cambia quando la violazione prevede una sanzione accessoria più grave. Se tra le infrazioni contestate ce n’è una che determina la sospensione della patente, il limite dei 15 punti non opera più e sono sottratti tutti i punti previsti.

Quando il punteggio si azzera si attiva la procedura di revisione della patente. In pratica il conducente deve dimostrare di possedere ancora i requisiti tecnici e teorici per guidare. Significa tornare a sostenere esami con tutte le conseguenze pratiche del caso.

La revisione della patente è il vero spartiacque. Per un neopatentato, arrivarci nei primi anni di guida significa trasformare una condotta scorretta in un problema strutturale: non si paga solo una multa, ma si rimette in discussione il titolo abilitativo appena ottenuto. Dopo il superamento degli accertamenti previsti, il conducente può tornare ad avere il saldo iniziale. Se non si presenta agli esami o non li supera, la patente resta sospesa secondo le procedure previste.

Come si recuperano e come controllare i punti persi

Il recupero dei punti segue due strade. La prima è automatica e premia la buona condotta. In assenza di altre violazioni che comportino decurtazione, il sistema consente di ricostruire in maniera progressiva il saldo. Per i conducenti che hanno almeno 20 punti è previsto un incremento periodico fino al massimo di 30 punti. Per i neopatentati, nei primi tre anni il bonus viene riconosciuto in misura diversa rispetto ai conducenti ordinari.

La seconda strada passa dai corsi di recupero attraverso autoscuole o centri autorizzati. Questi corsi permettono di recuperare punti entro i limiti previsti dalla categoria di patente, ma non servono a cancellare la violazione né a evitare eventuali sanzioni accessorie già applicate. Il saldo punti può essere verificato accedendo al Portale dell’Automobilista con accesso all’area riservata tramite Spid.