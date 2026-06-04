Si può usare la patente di guida per viaggiare in aereo? Dipende dalla destinazione e dalla compagnia: quando è valida e quando non viene invece accettata

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123RF Patente di guida per viaggiare in aereo: quando può sostituire la carta d’identità

La patente di guida può bastare per salire su un aereo? Solo in alcuni casi. Per un volo nazionale in Italia la patente può essere utilizzata come documento di riconoscimento mentre non è sufficiente per un viaggio all’estero, neanche se la destinazione si trova nell’Unione europea o nell’area Schengen.

In pratica la patente italiana identifica la persona, ma non autorizza l’espatrio. Sul territorio nazionale è considerata un documento di riconoscimento valido, purché sia in corso di validità, leggibile, integra e munita di fotografia. Quando il viaggio comporta l’attraversamento di un confine, la patente non sostituisce la carta d’identità valida per l’espatrio né il passaporto.

La patente auto non è sempre un documento di viaggio

La patente di guida rientra tra i documenti equipollenti alla carta d’identità per l’identificazione personale, secondo quanto previsto dalla normativa italiana. In Italia può essere utilizzata per dimostrare chi siamo davanti a un soggetto che deve verificarne l’identità. Il suo valore si ferma qui.

La patente certifica l’abilitazione alla guida e permette l’identificazione del titolare, ma non attesta in modo sufficiente il diritto a varcare i confini nazionali. Per viaggiare fuori dall’Italia servono la carta d’identità valida per l’espatrio nei Paesi che la accettano oppure il passaporto quando richiesto. La patente non contiene tutte le informazioni e le garanzie necessarie per essere considerata un documento di viaggio internazionale.

Questa distinzione incide per chi vola in Europa. L’area Schengen ha eliminato i controlli sistematici alle frontiere interne, ma non ha cancellato l’obbligo di possedere un documento valido per attraversare i confini. Il fatto che su molte rotte europee non venga controllato il passaporto a ogni passaggio non significa che qualunque documento con foto sia sufficiente. Se un controllo viene effettuato, oppure se la compagnia chiede i dati del documento in fase di check-in non basta la patente.

Quando la patente basta per prendere un aereo

La patente di guida può essere utilizzata per i voli interni sul territorio italiano, sempre che il documento sia valido e in buone condizioni. Non essendoci espatrio, la necessità principale è identificare il viaggiatore. Alcune compagnie aeree possono avere procedure di check-in standardizzate a livello internazionale o moduli online che privilegiano carta d’identità e passaporto. Per evitare problemi la soluzione più prudente resta viaggiare con carta d’identità o passaporto anche sulle tratte nazionali.

In ogni caso è la destinazione l’elemento che decide il valore della patente. Se il volo resta dentro i confini italiani, la patente funziona come documento di riconoscimento. Se il volo porta fuori dall’Italia, la patente non basta. La regola vale anche per i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen, dove il viaggiatore tende ad abbassa la soglia di attenzione sui documenti. La differenza non dipende dalla compagnia scelta, dal costo del biglietto o dalla durata del volo, ma dalla natura nazionale o internazionale dello spostamento.

La semplificazione Enac e la natura della patente

Negli ultimi mesi il tema è diventato ancora più delicato per effetto delle novità sui controlli documentali al gate. Le disposizioni annunciate da Enac hanno alleggerito il controllo sistematico del documento d’identità al momento dell’imbarco per alcune tratte nazionali e Schengen e ha reso più fluide le procedure aeroportuali. Il passeggero deve comunque possedere un documento conforme alle regole della destinazione, ben sapendo che la carta d’imbarco non sostituisce il documento personale.

Alcune compagnie aeree indicano espressamente che la patente è accettata sui voli domestici italiani. Altri parlano più genericamente di documento d’identità con foto. Altri ancora rimandano a strumenti di verifica dei documenti in base alla rotta, alla nazionalità del passeggero e alla destinazione finale.

Ryanair specifica per esempio che la patente di guida è accettata come documento di viaggio per i voli domestici italiani, ma può non esserlo per altre destinazioni. easyJet richiede un documento d’identità con foto sui voli nazionali, con regole particolari per i minori. Sulle tratte nazionali ITA Airways riconosce i documenti previsti dalla normativa italiana e quindi anche la patente. Altri vettori, come Volotea, Vueling o Wizz Air, richiedono una verifica più attenta delle condizioni di trasporto e delle pagine dedicate alla documentazione perché le regole possono variare in base al Paese, alla tratta e alla nazionalità del viaggiatore.

Le condizioni di trasporto della compagnia fanno parte del contratto di viaggio e il personale aeroportuale applica procedure operative che sono in genere standardizzate.

Patente scaduta, deteriorata o illeggibile

Una patente scaduta non è una soluzione per viaggiare perché perde la sua efficacia come documento utilizzabile senza contestazioni. Lo stesso vale per una patente molto deteriorata, spezzata, plastificata male, con fotografia poco riconoscibile, dati scoloriti o informazioni non leggibili.

Il problema in aeroporto è l’identificazione certa del passeggero. Se il personale non riesce a verificare in modo chiaro nome, cognome, fotografia e validità del documento può negare l’imbarco o richiedere un altro documento. A contare è che sia idoneo a svolgere la sua funzione.

La questione diventa ancora più delicata quando viaggiano minori. I bambini e i ragazzi devono essere identificati secondo regole che cambiano in base all’età, alla compagnia e alla tratta. Nei voli nazionali italiani, i minori devono comunque avere un documento personale idoneo, soprattutto nelle fasce d’età per cui la compagnia lo richiede espressamente. Nei voli internazionali serve un documento valido per l’espatrio e quindi carta d’identità valida per l’estero o passaporto.

La patente non riguarda ovviamente i minori che non hanno ancora l’età per guidare. Ma il principio è lo stesso: non basta presentarsi con un documento qualsiasi. Ogni passeggero deve avere il documento coerente per la propria condizione. Se un minore viaggia con un solo genitore, con accompagnatori diversi dai genitori o verso determinate destinazioni, sono richieste ulteriori autorizzazioni o dichiarazioni di accompagnamento.

Patente e noleggio auto all’estero, due piani diversi

La patente può non bastare per prendere un aereo internazionale, ma resta indispensabile se una volta arrivati a destinazione si vuole noleggiare un’auto. Per volare serve un documento di viaggio valido; per guidare serve una patente valida e riconosciuta nel Paese in cui ci si trova. Un viaggiatore diretto all’estero dovrebbe quindi portare con sé sia carta d’identità o passaporto sia patente di guida. In alcuni Paesi può essere richiesta anche la patente internazionale o una traduzione ufficiale, soprattutto fuori dall’Unione europea.

La scelta più sicura è portare sempre carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto, anche quando si vola in Italia. Per i voli nazionali, la patente può essere una soluzione, ma la carta d’identità resta più lineare, più riconosciuta dai sistemi delle compagnie e meno esposta a interpretazioni operative. Per i voli internazionali non c’è margine: la patente non basta.