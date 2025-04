Fonte: 123RF Patente sospesa sul posto, in vigore le nuove regole sulla sospensione lampo

La mini sospensione della patente è una delle novità del Codice della Strada introdotta per intervenire in maniera tempestiva e incisiva nei confronti di quegli automobilisti che, pur non avendo ancora esaurito del tutto i punti sulla patente, hanno commesso violazioni gravi che mettono a rischio la sicurezza stradale. L’obiettivo del legislatore è di agire non solo con sanzioni pecuniarie ma anche attraverso la limitazione temporanea del diritto alla guida, e non necessariamente in presenza di incidenti o danni causati.

Cosa prevede la mini sospensione e su quali criteri si basa

A differenza della sospensione ordinaria, comminata a seguito di gravi infrazioni o reati specifici (come la guida in stato di ebbrezza), la mini sospensione viene attivata in modo automatico da parte delle forze dell’ordine al momento dell’accertamento dell’infrazione. Non è necessario alcun intervento del prefetto né un procedimento giudiziario. Il sistema è stato concepito per essere semplice e immediato: se un conducente commette un’infrazione tra quelle elencate dalla norma e ha meno di 20 punti sulla patente, scatta la sospensione temporanea del titolo di guida.

Il criterio su cui si basa questa misura è il saldo dei punti. Se il conducente ha un punteggio compreso tra 10 e 19 punti, la sospensione durerà 7 giorni. Se il saldo è inferiore a 10 punti, la sospensione si estende a 15 giorni. Chi conserva un punteggio elevato non è soggetto a questa penalizzazione immediata.

Quando raddoppia la mini sospensione della patente

Nel caso in cui l’infrazione venga commessa in concomitanza con un incidente stradale, anche se senza feriti, la durata della sospensione viene automaticamente raddoppiata. Dunque, si passa da 7 a 14 giorni per chi ha tra 10 e 19 punti, e da 15 a 30 giorni per chi ha meno di 10 punti. La presenza di un sinistro aggrava la posizione dell’automobilista e viene considerata una prova ulteriore dell’inadeguatezza momentanea alla guida. Si tratta di una previsione per la tutela della collettività da chi manifesta comportamenti pericolosi o sconsiderati, anche se formalmente non ancora recidivo.

Le infrazioni che fanno scattare la sospensione

Le violazioni che comportano l’attivazione della mini sospensione sono state individuate tra quelle che statisticamente più spesso si accompagnano a incidenti o comportamenti pericolosi.

Parliamo di infrazioni come il superamento del limite di velocità, l’uso del telefono cellulare alla guida senza auricolare o vivavoce, la mancata precedenza, il passaggio con il semaforo rosso, il mancato uso delle cinture di sicurezza, il sorpasso vietato e la sosta o marcia in corsia di emergenza senza motivazione valida. Anche la guida contromano o le inversioni pericolose in autostrada rientrano nella casistica.

L’idea è colpire tutti quei comportamenti che non solo violano la legge, ma mettono in pericolo la vita degli altri utenti della strada.

Quali conseguenze per chi viene sanzionato

Chi si vede sospendere la patente in base alla nuova normativa, non può guidare per il periodo previsto dalla legge. Durante tale periodo, è obbligato a consegnare fisicamente la patente al comando di polizia stradale competente. La violazione comporta altre sanzioni, tra cui l’aggravamento della pena e la possibilità di incorrere nella sospensione ordinaria. La mini sospensione non sostituisce la decurtazione dei punti, ma si affianca ad essa, rendendo la sanzione più incisiva e immediata.

La normativa è particolarmente severa nei confronti dei conducenti professionali, come autisti di autobus, camionisti e tassisti, che sono già sottoposti a un regime di tolleranza zero sotto molti aspetti. Per queste categorie, la mini sospensione si aggiunge a un contesto normativo più rigido e può avere effetti anche sulla validità del Certificato di Qualificazione del Conducente.

Allo stesso modo, i neopatentati, già vincolati da limiti più stringenti, vedono sospesa la patente per infrazioni che, in altri casi, comporterebbero una sanzione amministrativa.

L’obiettivo della norma e le implicazioni a lungo termine

La mini sospensione è una misura nata con un intento educativo, prima ancora che punitivo. Si pone come campanello d’allarme per chi sta perdendo punti e si avvicina alla soglia critica. La perdita temporanea del diritto di guidare ha un impatto immediato e concreto sulla vita quotidiana di molti italiani ed è ritenuto un deterrente più forte della sola multa.

Dal punto di vista burocratico, il procedimento di applicazione della mini sospensione è completamente digitalizzato e gestito dalle forze dell’ordine tramite una piattaforma nazionale. Il conducente riceve notifica immediata dell’avvio del provvedimento e l’obbligo di consegnare la patente a un comando entro 24 ore.

Il mancato rispetto di questa scadenza comporta ulteriori sanzioni, tra cui il raddoppio della durata della sospensione e l’eventuale apertura di un fascicolo amministrativo. La restituzione del documento avviene automaticamente al termine del periodo, senza necessità di ulteriori formalità, salvo nei casi in cui emergano altri provvedimenti disciplinari o penali nel frattempo.

In caso di controversie, resta la possibilità di presentare ricorso al Giudice di Pace, ma la sospensione viene comunque applicata salvo decisione successiva contraria.

La mini sospensione può sommarsi ad altre sanzioni, come la decurtazione dei punti, la multa pecuniaria o l’obbligo di frequentare corsi di recupero. In ogni caso è incompatibile con la sospensione ordinaria per la stessa infrazione: in caso di reati più gravi prevale il regime sanzionatorio tradizionale. La norma prevede quindi un sistema gerarchico in cui la mini sospensione è riservata ai casi in cui l’infrazione non ha ancora raggiunto i livelli di gravità penalmente rilevanti.

Le critiche alla misura

Non mancano le voci critiche nei confronti della mini sospensione. Alcuni giuristi e associazioni di automobilisti denunciano il rischio di sproporzione tra infrazione e pena, soprattutto nei casi in cui la violazione sia commessa in assenza di rischio concreto per altri utenti della strada.

Altri mettono in dubbio l’efficacia della misura nel lungo periodo, sottolineando come una sospensione di pochi giorni non modifichi necessariamente le abitudini di guida di un soggetto abitualmente negligente.

Misure analoghe alla mini sospensione ci sono già in altri Paesi europei. In Francia, ad esempio, è prevista la sospensione amministrativa immediata per alcune infrazioni specifiche, anche se di breve durata. In Germania, esistono sistemi di penalizzazione con punti e ritiro temporaneo automatizzato.

L’Italia si è ispirata proprio a queste esperienze per introdurre un provvedimento che, pur mantenendo caratteristiche proprie, si allinea con le tendenze normative europee, sempre più orientate alla sicurezza attiva e alla prevenzione del rischio.