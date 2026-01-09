Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

123rf

Ti sei mai chiesto quanti punti hai oggi sulla patente ? Spesso ce ne ricordiamo solo quando vediamo lampeggiare un autovelox o dopo un controllo della Stradale. Eppure, gestire il proprio punteggio è fondamentale non solo per evitare la sospensione della licenza di guida, ma anche per premiare la propria condotta di guida.

Come controllare il saldo punti patente in 2 minuti

Esistono tre modi ufficiali, gratuiti e immediati per sapere “a che punto sei”:

L’App iPatente: è l’applicazione ufficiale della Motorizzazione Civile. Una volta effettuato l’accesso (tramite SPID o CIE), puoi vedere in tempo reale il saldo punti e la scadenza della revisione dei tuoi veicoli. Il Portale dell’Automobilista: il sito web di riferimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sezione “Accesso ai servizi” –>”Verifica punti patente”. Il numero telefonico dedicato: se preferisci puoi chiamare l’848.782.782 (attivo h24). NON è un numero verde, il costo è quello di una chiamata urbana.

Il meccanismo: come si guadagnano (e si perdono) i punti

Agli automobilisti vengono assegnati inizialmente sulla patente un totale di 20 punti. Il punteggio diminuisce per ogni contravvenzione che prevede una riduzione dei punti. Per ogni contravvenzione l’automobilista riceve al proprio domicilio una notifica con riportato l’eventuale numero di punti da sottrarre.

Se si commettono più violazioni contemporaneamente per le quali è prevista la perdita di punti questi si sommano fino ad un massimo di 15.

Nel caso in cui il titolare della patente non sia stato soggetto a nessuna decurtazione per almeno due anni, è previsto un bonus di 2 punti ogni anno, fino al raggiungimento di una soglia massima di 30.

La perdita dei punti

Le infrazioni variano in base alla gravità. Ecco qualche esempio rapido:

Mancato uso della cintura o uso del cellulare: -5 punti

Eccesso di velocità (oltre 60 km/h il limite): -10 punti

Passaggio con il semaforo rosso: -6 punti

Infrazione Punti decurtati Note aggiuntive Eccesso di velocità (oltre 60 km/h rispetto al limite) 10 Rischio sospensione patente da 6 a 12 mesi Guida in stato di ebbrezza (superiore a 0,5 g/l) 10 Sanzioni penali se superiore a 0,8 g/l Circolare contromano (in curve o scarsa visibilità) 10 È una delle infrazioni più gravi Utilizzo del cellulare durante la guida 5 Raddoppia la sospensione in caso di recidiva Mancato uso della cintura di sicurezza 5 Vale anche se non la usa il passeggero minorenne Passaggio con semaforo rosso 6 Vale anche per il mancato rispetto del segnale di Stop Mancata distanza di sicurezza (con incidente) 8 Se l’incidente provoca gravi danni a persone Sorpasso vietato (in dossi o incroci) 10 Comporta sempre la sospensione della patente Mancata precedenza ai pedoni sulle strisce 8 Sanzione aumentata se il pedone è disabile Mancato uso del casco (per i motociclisti) 5 Comporta anche il fermo amministrativo del mezzo

Nota per i Neopatentati: nei primi 3 anni dal conseguimento della patente, i punti persi per ogni infrazione vengono raddoppiati.

Cosa fare a recuperare i punti?

Se sei sceso sotto la soglia di sicurezza, non aspettare di arrivare a zero (che comporta la revisione forzata della patente).

Il recupero dei punti è automatico se hai meno di 20 punti ma non commetti infrazioni per due anni consecutivi , il tuo saldo torna automaticamente a 20.

, il tuo saldo torna automaticamente a 20. Corsi di recupero: puoi frequentare corsi presso autoscuole o centri autorizzati. Durano 12 ore e permettono di recuperare fino a 6 punti.

La revisione della patente

La revisione della patente può essere disposta in tre casi:

Dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici o psichici prescritti

Dubbi sulla permanenza dell’idoneità tecnica alla guida

Perdita totale dei punti sulla patente

Revisione per dubbi sui requisiti fisici o psichici

Se esistono dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici o psichici, viene disposta una visita medica presso la Commissione Medica Locale (CML). La CML stabilirà se il conducente può mantenere la patente, se dev’essere sospesa temporaneamente o revocata definitivamente.

La visita presso la Commissione Medica Locale è sempre richiesta nei seguenti casi:

Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Coma di durata superiore alle 48 ore

Minorenne alla guida che ha commesso infrazioni con sospensione della patente

Incidente con lesioni gravi a persone

Revisione per dubbi sull’idoneità tecnica alla guida

Quando vi sono dubbi sulla permanenza dell’idoneità tecnica alla guida, viene disposta la revisione tecnica, che consiste in un nuovo esame di teoria e di guida. Il conducente può presentarsi all’esame di revisione sia come privatista sia come allievo di una scuola guida. Deve sottoporsi a una prova di teoria e, se superata, accede alla prova pratica.

L’esito negativo della prova di teoria comporta la non ammissione alla prova pratica e la revoca della patente. Anche l’esito negativo della prova pratica porta alla revoca della patente.

Revisione per perdita totale dei punti

Quando i punti scendono a zero, il titolare deve sottoporsi alla revisione tecnica della patente, rifacendo gli esami di teoria e di guida per verificare il possesso dei requisiti tecnici previsti dalla legge.

La revisione è necessaria anche per chi, dopo la notifica di una violazione con decurtazione di almeno 5 punti, commette altre due violazioni, anche non contestuali nell’arco di 12 mesi, ciascuna con decurtazione di almeno 5 punti.