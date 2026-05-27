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123RF Revisione della patente: quando scatta e cosa rischia il conducente

La revisione della patente di guida non va confusa con il rinnovo periodico perché è un procedimento amministrativo che serve a verificare se il titolare della licenza di guida possieda ancora i requisiti psicofisici e l’idoneità tecnica necessari per guidare in sicurezza.

La base normativa è l’articolo 128 del Codice della Strada, secondo cui gli uffici competenti della Motorizzazione civile e il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre la revisione quando sorgono dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici, psichici o tecnici del conducente. La norma prevede che il titolare della patente possa essere sottoposto a visita medica davanti alla Commissione medica locale oppure a esame di idoneità.

Revisione patente e rinnovo, due cose diverse

Il rinnovo della patente è la conferma di validità del documento, legata all’età del conducente e alla categoria posseduta. La revisione interviene quando l’amministrazione ritiene necessario controllare di nuovo se quella persona sia ancora in grado di guidare.

Un automobilista può rinnovare la patente per anni e poi ricevere un provvedimento di revisione dopo un incidente, una violazione grave o una segnalazione sanitaria. Allo stesso modo, un conducente giovane e con patente non ancora vicina alla scadenza può essere chiamato a revisione se emergono dubbi sulla sua preparazione tecnica o sulle sue condizioni psicofisiche.

La giurisprudenza amministrativa ha ribadito il carattere cautelare della revisione: si tratta di una misura preventiva, finalizzata a verificare la persistenza dell’idoneità alla guida, non di una sanzione in senso stretto. Il Consiglio di Stato ha confermato che l’amministrazione può disporre la revisione quando il comportamento di guida genera un dubbio sull’idoneità tecnica del conducente, senza dover dimostrare in anticipo la perdita effettiva dei requisiti.

La revisione può scattare in presenza di dubbi sui requisiti fisici e psichici o sull’idoneità tecnica. Il primo caso riguarda la salute del conducente; il secondo riguarda la sua capacità di guidare rispettando le regole e governando il veicolo. Sul piano tecnico, uno dei casi più noti è la perdita totale dei punti della patente. Quando il saldo punti arriva a zero, il conducente deve sottoporsi all’esame di revisione per dimostrare di possedere ancora le conoscenze e le capacità richieste.

La revisione può arrivare anche dopo incidenti gravi, soprattutto quando il sinistro ha provocato lesioni e dalla condotta del conducente emergono dubbi sulla sua capacità di guida. L’articolo 128 prevede quindi casi nei quali la revisione è sempre disposta, come per il conducente minorenne autore materiale di una violazione del Codice della Strada da cui deriva la sospensione della patente.

Un altro terreno delicato riguarda la guida in stato di ebbrezza e la guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti. Il prefetto può disporre la revisione nei casi previsti dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. La riforma introdotta dalla legge 177 del 2024 ha rafforzato il collegamento tra le condanne per guida in stato di ebbrezza e l’obbligo di revisione della patente anche ai fini dell’adeguamento del documento alle prescrizioni previste dalla normativa.

I motivi sanitari che mettono in dubbio l’idoneità alla guida

La revisione della patente può essere disposta anche quando emergono condizioni sanitarie tali da far dubitare della sicurezza alla guida. Tra le situazioni che possono portare a una verifica ci sono patologie visive importanti, disturbi neurologici, crisi epilettiche, problemi cardiaci, diabete con episodi di ipoglicemia, dipendenze da alcol o sostanze, malattie muscolo-scheletriche invalidanti, deficit cognitivi o condizioni psichiatriche incompatibili con una guida sicura.

L’organo chiamato a valutare questi casi è la Commissione medica locale. Le strutture sanitarie territoriali la definiscono come un organo collegiale composto da medici specialisti incaricati di verificare l’idoneità psicofisica alla guida nei casi previsti dal Codice della Strada, compresi rinnovi complessi, patenti speciali, revisioni e situazioni cliniche che possono incidere sulla sicurezza.

Gli attori principali sono la Motorizzazione civile e il Prefetto. La prima gestisce il procedimento amministrativo, notifica il provvedimento, riceve la domanda, organizza gli esami di idoneità e registra l’esito. Il Prefetto interviene nei casi collegati a guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

Le forze di polizia e le autorità sanitarie possono segnalare situazioni dalle quali emergono dubbi sull’idoneità alla guida, come un incidente con dinamica anomala, una condotta pericolosa, un malore alla guida, una violazione grave o una relazione medica. Il conducente non sceglie liberamente se sottoporsi o meno alla revisione. Quando riceve il provvedimento deve rispettare i termini indicati. Il mancato adempimento può portare alla sospensione della patente.

Quali esami prevede la revisione

La revisione richiede una visita medica, un esame teorico, una prova pratica o una combinazione di questi accertamenti. Dipende dal motivo del provvedimento. Se il problema riguarda la salute, il conducente viene indirizzato alla Commissione medica locale che può richiedere documentazione clinica, certificati specialistici, esami diagnostici o valutazioni aggiuntive. Al termine dichiara il conducente idoneo, idoneo con limitazioni, idoneo per un periodo più breve rispetto alla validità ordinaria oppure non idoneo.

Se il dubbio riguarda la preparazione tecnica o la condotta di guida, il conducente deve affrontare prove simili a quelle previste per il conseguimento della patente. L’esame teorico avviene con quiz informatizzato. La prova pratica serve a verificare la capacità effettiva di condurre il veicolo.

Chi riceve il provvedimento deve infine presentare domanda di revisione della patente entro i termini indicati e prenotare l’esame teorico e pratico entro 30 giorni dalla notifica.

I documenti e i costi

Il documento più importante è la notifica del provvedimento di revisione perché da lì derivano obblighi, termini e tipo di accertamento richiesto. A questa si aggiungono documento d’identità, codice fiscale, patente di guida, eventuale certificato medico o documentazione sanitaria richiesta, ricevute dei pagamenti e modulistica della Motorizzazione civile.

Quando la revisione riguarda l’idoneità psicofisica sono richiesti certificato anamnestico, referti specialistici, documentazione relativa a patologie, terapie in corso, esami della vista, valutazioni neurologiche, cardiologiche, diabetologiche o tossicologiche. In caso di revisione tecnica, all’atto dell’esame occorre presentarsi con la patente di guida in originale oppure con l’eventuale provvedimento di sospensione in originale accompagnato dalla notifica del ritiro della patente.

I costi variano in base al tipo di accertamento. Una revisione solo tecnica comporta pagamenti amministrativi e costi legati agli esami. Una revisione sanitaria comprende la visita in Commissione medica locale, eventuali certificati, esami specialistici e documentazione integrativa. I costi sanitari possono salire in base alla complessità della valutazione.