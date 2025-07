La segnaletica orizzontale è fondamentale per garantire la sicurezza degli automobilisti lungo le strade: il nostro quiz per conoscerla e riconoscerla

123RF Stop sull'asfalto, un esempio di segnaletica orizzontale

La segnaletica orizzontale è costituita da tutte le linee, scritte, simboli e sagome tracciate direttamente sulla superficie stradale, con la funzione di regolare la circolazione, indirizzare il traffico e aumentare la sicurezza degli utenti della strada. Si trova comunemente sulla carreggiata, agli incroci, lungo le corsie, nei parcheggi, sulle piste ciclabili e in prossimità di attraversamenti pedonali o zone riservate. Proviamo a scoprirla più dettagliatamente.

Che colore hanno?

I colori usati nella segnaletica orizzontale hanno significati specifici. Il bianco è il colore più comune e viene usato per linee di corsia, strisce pedonali e segnali di stop o precedenza. Il giallo segnala divieti di sosta o aree riservate, come fermate autobus o zone di cantiere. Il blu viene impiegato per delimitare i parcheggi a pagamento, mentre il rosso e il verde, usati più raramente, indicano rispettivamente aree di emergenza o spazi riservati (come parcheggi per car sharing).

Che forme possono avere

La segnaletica orizzontale comprende diversi tipi di tracciati. Le linee longitudinali, che corrono nel senso di marcia, possono essere continue (non superabili) o discontinue (superabili per sorpassi o cambi di corsia). Le linee trasversali, disposte perpendicolarmente alla carreggiata, servono per indicare lo stop o la precedenza. Ci sono anche le strisce degli attraversamenti pedonali, i simboli per le piste ciclabili, le frecce direzionali, le zebrature (che indicano aree da non invadere), le isole di traffico e i simboli dipinti sull’asfalto come “BUS“, “TAXI” o “STOP“. Infine, anche la delimitazione dei parcheggi tramite linee colorate (bianche, blu, gialle) fa parte della segnaletica orizzontale.

Consigli per riconoscerle in modo più semplice

I consigli per riconoscere la segnaletica orizzontale facilmente sono semplici, ad esempio, osserva sempre la carreggiata, soprattutto in prossimità di incroci, fermate o cambi di corsia. Le linee sull’asfalto anticipano spesso obblighi o divieti prima ancora della segnaletica verticale. Inoltre, è importante fare attenzione al colore delle linee:

le linee bianche regolano la circolazione ordinaria;

regolano la circolazione ordinaria; le linee gialle indicano divieti di sosta, aree riservate (bus, taxi, disabili) o lavori stradali;

indicano divieti di sosta, aree riservate (bus, taxi, disabili) o lavori stradali; le linee blu delimitano parcheggi a pagamento;

delimitano parcheggi a pagamento; le linee rosse o verdi, se presenti, evidenziano spazi riservati (emergenze, car sharing ecc.).

Bisogna, poi, distinguere le linee continue da quelle discontinue:

una linea continua non può essere oltrepassata (es. mezzeria, margine carreggiata);

non può essere oltrepassata (es. mezzeria, margine carreggiata); una linea discontinua può essere oltrepassata per sorpassi o cambi di corsia, se sicuro farlo.

Rispetta i simboli e le scritte sull’asfalto: indicano obblighi o divieti (es. “BUS“, “TAXI“, “STOP“, frecce di direzione obbligatoria). Presta particolare attenzione alle zebrature o alle isole di traffico: non sono aree percorribili né per la sosta né per la circolazione.

Le eventuali sanzioni

Le sanzioni per la violazione della segnaletica orizzontale variano a seconda del tipo di infrazione commessa. Ad esempio, attraversare una linea continua di mezzeria comporta una sanzione amministrativa che può andare da circa 40 a oltre 170 euro, con la decurtazione fino a 6 punti dalla patente, in base alla gravità della manovra. Circolare o sostare su un’isola di traffico o su zebrature non percorribili comporta una multa, e in certi casi può anche comportare la perdita di punti dalla patente, specialmente se si ostacola la circolazione o si crea pericolo per altri utenti della strada.

Sostare o fermarsi in aree delimitate da strisce gialle, come le fermate degli autobus o gli stalli riservati ai disabili senza autorizzazione, può comportare una sanzione di oltre 80 euro e fino a 4 punti decurtati dalla patente. Non rispettare le strisce pedonali, ad esempio non dando la precedenza a un pedone che sta attraversando o che è in procinto di farlo, comporta una sanzione che va da 165 euro fino a oltre 650 euro, con decurtazione di 8 punti dalla patente. In situazioni particolarmente gravi, come il mancato rispetto che mette in pericolo i pedoni, possono essere applicate anche sanzioni accessorie più severe, come la sospensione della patente.