​I segnali di pericolo stradale sono strumenti fondamentali per la sicurezza degli utenti della strada, progettati per avvertire in anticipo della presenza di situazioni potenzialmente rischiose. Questi cartelli sono posizionati strategicamente lungo la rete viaria per garantire una guida più sicura e consapevole.​ Possono riguardare la presenza di dossi, cunette, attraversamento di animali, doppie curve e tanto altro ancora.

Forma e colore del segnale

I segnali di pericolo possiedono la forma di un triangolo equilatero, di colore rosso con fondo bianco, con uno dei vertici posto verso l’alto e sono collocati a 150 metri dall’inizio del pericolo che hanno intenzione di mettere in evidenza. Servono ad indicare un’insidia durante la guida e, dunque, preparano l’automobilista a mantenere un comportamento adeguato alla situazione che andrà ad affrontare. In poche parole, consentono ai conducenti di adottare comportamenti più prudenti, come ridurre la velocità, mantenere una distanza di sicurezza adeguata e prestare maggiore attenzione. La loro corretta interpretazione e osservanza sono essenziali per prevenire incidenti e garantire la sicurezza stradale.

Possiamo provare a sintetizzare le caratteristiche generali di questi segnali:

forma e colori : triangolo equilatero con il vertice rivolto verso l’alto, bordo rosso, sfondo bianco e simbolo nero al centro;

: posizionamento : generalmente a 150 metri dal pericolo su strade extraurbane, con variazioni in base alla tipologia di strada e condizioni specifiche;

: visibilità: devono essere chiaramente visibili e leggibili, con adeguata distanza di avvistamento in relazione alla velocità consentita.

Quando si possono incontrare

I segnali di pericolo, come abbiamo parzialmente anticipato, coprono una vasta gamma di situazioni per le quali si possono incontrare lungo le strade, tra cui:​

curva pericolosa : indica la presenza di curve con scarsa visibilità;

: indica la presenza di curve con scarsa visibilità; strettoia : avverte di un restringimento della carreggiata;

: avverte di un restringimento della carreggiata; caduta massi : segnala la possibilità di pietre sulla carreggiata;

: segnala la possibilità di pietre sulla carreggiata; passaggio a livello : indica la vicinanza di un attraversamento ferroviario;

: indica la vicinanza di un attraversamento ferroviario; bambini : avverte della presenza di zone frequentate da minori;

: avverte della presenza di zone frequentate da minori; animali vaganti : segnala la possibilità di attraversamento da parte di animali;

: segnala la possibilità di attraversamento da parte di animali; strada sdrucciolevole : indica condizioni di asfalto scivoloso;

: indica condizioni di asfalto scivoloso; forte vento laterale: avverte della presenza di raffiche di vento laterale.

Il nostro quiz patente

