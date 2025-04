I segnali di precedenza sono cartelli fondamentali per assicurare la sicurezza degli automobilisti lungo le strade: il nostro quiz per conoscerli e riconoscerli

Fonte: 123RF Segnali di precedenza: come riconoscerli

I segnali di precedenza fanno parte della segnaletica stradale di prescrizione e regolano il diritto di passaggio tra veicoli in prossimità di incroci, confluenze, restringimenti o situazioni particolari di traffico. Sono fondamentali per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.

Quali sono i segnali di precedenza?

I principali segnali di precedenza che rientrano in questa categoria sono:

Dare precedenza

forma: triangolare con vertice in basso;

colore: bordo rosso e sfondo bianco;

significato: obbliga il conducente a dare la precedenza ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra;

dove si trova: in prossimità di incroci dove la strada attraversata ha priorità.

Stop (Fermarsi e dare precedenza)

forma: ottagonale;

colore: rosso con scritta bianca “STOP“;

significato: obbliga a fermarsi sempre e dare la precedenza, anche in assenza di altri veicoli;

dove si trova: in incroci con scarsa visibilità o elevato rischio.

Strada con diritto di precedenza

forma: rombo giallo con bordo bianco su pannello rettangolare;

significato: indica che la strada su cui si viaggia ha priorità agli incroci successivi;

dove si trova: all’inizio di strade principali o statali.

Fine del diritto di precedenza

forma: uguale al precedente, ma attraversato da una barra nera diagonale;

significato: indica che la strada non ha più diritto di precedenza nei successivi incroci;

dove si trova: in uscita da una strada prioritaria.

Precedenza nei sensi unici alternati

forma: rotonda;

colori: sfondo bianco con due frecce, una nera (grande, verso l’alto) e una rossa (piccola, verso il basso);

significato: dà precedenza al conducente che vede il segnale, rispetto ai veicoli in senso opposto;

dove si trova: in restringimenti stradali o ponti a una corsia.

Dare precedenza nei sensi unici alternati

forma: rotonda;

colori: sfondo bianco con due frecce, una rossa (grande, verso l’alto) e una nera (piccola, verso il basso);

significato: obbliga a dare precedenza ai veicoli che provengono in senso contrario;

dove si trova: negli stessi punti del precedente, ma nel senso opposto.

Intersezione con diritto di precedenza (a “T” o ad angolo)

forma: rettangolare con sfondo blu;

simboli: linee bianche che indicano la conformazione dell’incrocio, con la strada principale in grassetto;

significato: informa il conducente della presenza di un incrocio dove ha la precedenza;

dove si trova: prima di intersezioni, specialmente su strade secondarie o a basso traffico.

Come si riconoscono

I segnali di precedenza sono immediatamente riconoscibili grazie a:

forma e colore distintivi (es. triangolo per “dare precedenza”, ottagono per “stop”, rombo per “diritto di precedenza”);

distintivi (es. triangolo per “dare precedenza”, ottagono per “stop”, rombo per “diritto di precedenza”); simbologia coerente , che rappresenta visivamente la situazione stradale;

, che rappresenta visivamente la situazione stradale; posizionamento strategico: vengono installati in prossimità di incroci, svincoli o restringimenti dove il flusso del traffico deve essere regolato.

Comprendere e rispettare i segnali di precedenza è essenziale per la sicurezza stradale. Ogni segnale indica un comportamento preciso, pensato per evitare incidenti e garantire un passaggio ordinato e sicuro tra veicoli. Che si tratti di fermarsi a uno “stop” o di sapere quando si ha la precedenza, ogni segnale è una guida chiara per una circolazione consapevole.

