Per prepararsi all'esame di teoria per la patente B è possibile utilizzare le simulazioni disponibili su siti e app: ottime per prendere confidenza con i quiz, imparare a gestire il tempo e comprendere gli errori fatti

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Il modo migliore per prepararsi all'esame di teoria della patente B? Fare tante simulazioni tramite computer o app per lo smartphone

Lo studio e l’esercizio sono gli elementi necessari per affrontare tutte le prove, compresa quella di teoria per la patente B. Questo esame mette spesso in agitazione e può sembrare più difficile per i numerosi argomenti da studiare e per la presenza dei quiz a risposta multipla da risolvere in un tempo determinato.

La difficoltà può derivare anche dal fatto di non sapere come e dove esercitarsi ma, anche qui, meglio non farsi prendere dal panico e cercare delle soluzioni pratiche per testare la propria preparazione e acquisire più confidenza con il tipo di prova.

Esame di teoria per la patente B: come funziona

L’esame di teoria, insieme a quello di pratica, fa parte delle prove necessarie per il conseguimento della patente B e vi si accede tramite la prenotazione alla Motorizzazione Civile o attraverso un’autoscuola, presentando i documenti necessari per sostenerlo.

L’esame, se non viene superato al primo tentativo, può essere ripetuto dopo almeno un mese. Se i due tentativi non dovessero andare a buon fine, occorrerebbe presentare di nuovo la domanda e sostenere i costi necessari per la procedura.

Con il superamento dell’esame di teoria si ottiene il foglio rosa, che permette di passare alle guide e prepararsi alla prova pratica. Il foglio rosa è valido un anno e consente fino a 3 tentativi per superare l’esame pratico e conseguire la patente di guida.

Come si svolge il quiz

L’esame di teoria comprende 30 domande sui vari argomenti, ai quali bisogna rispondere con la V di vero o la F di falso, nel tempo a disposizione di 20 minuti, con un massimo di 3 errori consentiti.

La prova si svolge con il metodo informatizzato, ovvero con la compilazione di un questionario elettronico mediante un computer con tecnologia touch screen, da sostenere presso gli uffici della Motorizzazione Civile della provincia di residenza.

Il candidato sarà riconosciuto all’inizio della prova da una webcam che lo inquadrerà durante tutta la durata dell’esame e per rispondere alle domande dovrà selezionare la soluzione ritenuta corretta sullo schermo, toccando il cerchio con all’interno la lettera “V” o “F”.

Sul monitor sarà presente il tempo residuo per lo svolgimento della prova e sarà possibile navigare all’interno del questionario, passare da una domanda all’altra, cambiare la risposta e consultare la scheda di riepilogo dell’esame.

Gli argomenti dell’esame

I quiz ministeriali disponibili per l’esame e sui quali è possibile esercitarsi sono più di 7.000 e riguardano ben 25 argomenti diversi. Nel corso del tempo si sono aggiornati con nuovi argomenti, includendo temi come i sistemi di assistenza alla guida (ADAS), gli angoli ciechi e le distrazioni che possono derivare dall’uso dei dispositivi mobili.

Questo l’elenco di tutti gli argomenti:

definizioni generali e doveri nell’uso della strada;

segnali di pericolo;

segnali di divieto;

segnali d’obbligo;

segnali di precedenza;

segnaletica orizzontale e segni sugli ostacoli;

segnalazioni semaforiche e degli agenti del traffico;

segnali di indicazione;

segnali complementari, segnali temporanei e di cantiere;

pannelli integrativi dei segnali;

limiti di velocità, pericolo e intralcio alla circolazione;

distanza di sicurezza;

norme sulla circolazione dei veicoli;

esempi di precedenza;

norme sul sorpasso;

fermata, sosta, arresto e partenza;

norme varie (ingombro della carreggiata, circolazione su autostrade e strade extraurbane principali, trasporto di persone, pannelli sui veicoli, etc.);

uso delle luci e dei dispositivi acustici, spie e simboli;

cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta per bambini, casco protettivo e abbigliamento di sicurezza;

patenti di guida, sistema sanzionatorio, documenti di circolazione, obblighi verso agenti, uso di lenti e altri apparecchi;

incidenti stradali e comportamenti in caso di incidente;

guida in relazione alle qualità e condizioni fisiche e psichiche, alcool, droga, farmaci e primo soccorso;

responsabilità civile, penale e amministrativa, assicurazione RCA e altre forme assicurative legate al veicolo;

limitazione dei consumi, rispetto dell’ambiente e inquinamento;

elementi costitutivi del veicolo, manutenzione ed uso, stabilità e tenuta di strada, comportamenti e cautele di guida.

Gli argomenti sono tanti e complessi: meglio organizzarsi con un piano di studio ben strutturato che preveda quiz specifici, tempo per ripassare, correggere gli eventuali errori e approfondire i temi dove si riscontrano maggiori difficoltà.

Come fare le simulazioni: siti e app per prepararsi

Studiare i vari argomenti, seguire le lezioni della scuola guida o leggere il manuale può non bastare: per comprendere come sono strutturate le domande, provare a superare i test e colmare eventuali lacune, non rimane che utilizzare i quiz messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per fare delle simulazioni della prova d’esame, disponibili su diversi siti e app.

Per chi non avesse a disposizione un pc o volesse esercitarsi anche mentre è fuori casa, esistono delle pratiche applicazioni per smartphone, compatibili con i sistemi operativi iOS e Android, che consentono di ottimizzare i tempi ed entrare sempre più in confidenza con le domande. Tra queste figurano per esempio Quiz Patente Ufficiale 2026 o Quiz Patente 2026 BRUM.

Tra le piattaforme più affidabili, oltre a quelle fornite dalle autoscuole, figurano MondoPatente, TuttoPatenti e Quiz Patente Online: si tratta di siti dover poter effettuare le simulazioni a titolo gratuito, svolgere quiz specifici per argomento e ripassare la teoria. Inoltre, sono completi di timer per prendere confidenza con il tempo che passa.

In questa fase di esercitazione, premia avere costanza e fare tante prove per affrontare il maggior numero possibile di quesiti.

Come studiare e affrontare la prova: la strategia e il metodo

Oltre a seguire le lezioni e ad esercitarsi con le simulazioni, per un risultato ottimale è bene studiare con strategia e seguire un metodo chiaro e preciso per ottimizzare tempo e sforzi.

La strategia per lo studio più efficace consiglia di leggere sul manuale l’argomento specifico e di provare a rispondere ai quiz relativi alla stessa materia, per passare poi alle simulazioni complete sui temi misti.

Analizzare sempre gli errori commessi e leggere anche gli approfondimenti proposti può fare davvero la differenza e aiutare a fissare bene in mente le risposte corrette, arrivando preparati e sereni all’esame.

Ed ora qualche consiglio utile per utilizzare al meglio le simulazioni:

leggere attentamente le domande;

rispondere velocemente a quelle in cui ci si sente sicuri e tornare successivamente su quelle più complesse;

se capita di bloccarsi su una domanda, cercare di non perdere tempo prezioso, andare avanti con le altre e ritornarci successivamente;

dopo ogni simulazione, riguardare gli errori specifici e cercare di comprendere le motivazioni per non commettere gli stessi sbagli.

Gli errori più comuni

Per prepararsi a dovere, può essere molto utile concentrarsi su quelli che sono gli errori più comuni: la struttura della domanda, le parole trabocchetto, gli argomenti più spinosi (le spie dell’auto, la segnaletica stradale, la distanza di sicurezza, i sorpassi e la precedenza).

Capita spesso, infatti, di sbagliare la risposta non perché non si è abbastanza preparati ma perché la domanda è stata interpretata in maniera appositamente complessa: confondendo tra gli obblighi e i divieti, tra le parole assolute come “solo” e “mai” e le negazioni, che spesso traggono in inganno.

Domande difficili per far sbagliare? No, piuttosto domande mirate a comprendere l’effettiva conoscenza del Codice della Strada, vista la grande responsabilità che comporta la guida di un mezzo per la propria e l’altrui incolumità.

Esame di teoria: no a trucchi e apparecchi elettronici

Prepararsi per un esame così importante è difficile ma, organizzandosi bene, studiando e arrivando alla data prefissata con serenità, può essere affrontato e superato in maniera agevole.

Un ultimo consiglio: meglio evitare trucchi e congegni per facilitarsi il compito.

La tecnologia avanza non solo per permettere di esercitarsi prima dell’esame ma anche per garantire la sicurezza durante la prova ed evitare che si possa copiare o che arrivino suggerimenti dall’esterno, con l’utilizzo di dispositivi tecnologici.

Oltre al controllo personale, infatti, durante l’esame entrano in funzione dei jammer, dispositivi che vanno a saturare le bande di frequenza e impediscono la trasmissione di dati wireless tra gli apparati elettronici.

Purtroppo, qualche furbetto che tenta di eludere il sistema si trova sempre e spesso finisce sulle pagine di cronaca per le soluzioni creative messe in campo per cercare di aggirare l’ostacolo. L’ultima riguarda un candidato beccato all’esame con l’auricolare: per lui gravi conseguenze per il compimento non di una semplice bravata ma di un vero e proprio reato, con il rischio di una multa salata, nel caso migliore, e di reclusione, in quello peggiore.