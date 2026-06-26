Patente sospesa per pochi giorni: come funziona la sospensione breve, quando scatta, quali infrazioni riguarda e perché divide gli automobilisti italiani

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123RF Sospensione breve della patente: perché la nuova misura rischia di pesare poco sulla sicurezza stradale

La sospensione breve della patente introduce una sanzione accessoria legata al punteggio del documento di guida e immediatamente applicabile. In pratica chi ha già perso punti e continua a commettere violazioni può restare senza patente per alcuni giorni. Non si aspetta che il conducente arrivi a zero punti, ma si introduce uno stop immediato alla possibilità di guidare.

Codice della Strada alla mano, la sospensione breve si applica solo al conducente con meno di 20 punti sulla patente e che commette una delle infrazioni previste dall’articolo 218-ter.

Che cos’è la sospensione breve della patente

La sospensione breve è una sanzione accessoria collegata al saldo punti della patente. Si aggiunge alla multa e alla decurtazione dei punti quando il conducente, al momento dell’accertamento, ha un punteggio inferiore a 20. La durata cambia in base al livello residuo: 7 giorni per chi ha meno di 20 punti ma almeno 10, 15 giorni per chi ha meno di 10 punti.

Se dalla violazione deriva un incidente stradale, la durata raddoppia. In questo caso si passa a 14 giorni per chi aveva tra 10 e 19 punti, oppure a 30 giorni per chi era sotto quota 10. La norma considera incidente anche la fuoriuscita autonoma dalla sede stradale, senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo.

La misura è stata inserita nel Codice della Strada con l’articolo 218-ter dedicato alla sospensione della patente in relazione al punteggio. La sua natura è diversa dalla sospensione ordinaria. In alcuni casi non serve attendere un provvedimento del prefetto: la patente viene ritirata dall’agente o dall’organo di polizia e conservata dall’ufficio o comando da cui dipende l’accertatore, per poi essere restituita al termine del periodo previsto.

A chi si applica questa sanzione

La sospensione breve riguarda solo chi ha meno di 20 punti sulla patente. Chi ha ancora 20 punti o più, anche se commette una delle violazioni indicate dalla norma, non subisce questa misura accessoria. La maggior parte degli automobilisti conserva un punteggio pari o superiore a 20, anche grazie al meccanismo che premia la buona condotta con l’attribuzione progressiva di punti aggiuntivi. Di conseguenza, la sospensione breve non colpisce l’automobilista medio alla prima violazione grave, ma chi ha già una storia di decurtazioni.

Il legislatore vuole intervenire sui conducenti che hanno già dato segnali di scarsa disciplina. Chi ha meno di 20 punti ha per definizione perso parte del proprio credito di affidabilità alla guida. Se continua a commettere infrazioni pericolose, la risposta diventa più incisiva della sola decurtazione.

La critica che si legge nasce proprio qui. Se una misura di sicurezza riguarda una minoranza dei titolari di patente, può incidere sui comportamenti generali? Oppure rischia di diventare una sanzione severa per pochi e invisibile per molti?

Il nodo della contestazione e dell’identificazione

Con la sospensione breve della patente conta anche il modo in cui la violazione viene accertata. La norma richiede che il conducente sia identificato nel momento in cui è stata commessa la violazione o secondo i criteri chiariti dalle indicazioni. Non basta sapere in un secondo momento chi fosse alla guida se l’identificazione non rispetta le condizioni previste.

Qui si apre uno dei punti più delicati. Molte infrazioni stradali vengono rilevate con dispositivi automatici, telecamere, autovelox, tutor, varchi elettronici o sistemi che individuano il veicolo attraverso la targa. In questi casi il proprietario può essere chiamato a comunicare i dati del conducente, ma la sospensione breve non opera con la stessa automaticità della decurtazione dei punti. La misura nasce infatti per colpire situazioni in cui il conducente è identificato sul posto o nell’ambito dell’accertamento immediato.

Questo limite riduce molto l’impatto pratico della norma. Se l’obiettivo è punire in modo percepibile comportamenti pericolosi, ma una parte consistente delle violazioni viene accertata da remoto, la sospensione breve rischia di restare fuori da molti casi. L’automobilista colto con il cellulare in mano da una pattuglia può subire conseguenze immediate; chi viene intercettato solo da un sistema automatico può entrare in un percorso diverso.

I chiarimenti ministeriali hanno cercato di definire meglio il perimetro. L’identificazione del conducente è ritenuta valida anche quando l’accertamento formale avviene dopo la commissione della violazione, per esempio a seguito della ricostruzione di un incidente, purché il conducente sia stato identificato nel contesto dei rilievi. Resta però esclusa la possibilità di applicare la sospensione breve quando l’identificazione avviene senza quel collegamento immediato richiesto dalla disciplina.

Le infrazioni che possono far scattare lo stop

L’articolo 218-ter richiama una serie di comportamenti considerati pericolosi. Dentro l’elenco rientrano il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e divieto di sorpasso, la circolazione contromano, la mancata precedenza, il passaggio con semaforo rosso, il mancato rispetto dei passaggi a livello, alcune violazioni in materia di sorpasso, il mancato rispetto della distanza di sicurezza quando provoca collisione con grave danno, le manovre irregolari, il mancato uso del casco, delle cinture e dei sistemi di ritenuta, l’uso del cellulare alla guida, alcune violazioni sui tempi di guida e riposo, condotte vietate in autostrada, guida con tasso alcolemico vietato per specifiche categorie e mancata precedenza ai pedoni.

La norma punta su condotte che hanno un rapporto diretto con il rischio stradale: distrazione, mancato rispetto delle precedenze, inosservanza dei semafori, sorpassi pericolosi, guida contromano, uso scorretto dei dispositivi di sicurezza e comportamenti gravi in autostrada.

Il caso più simbolico è l’uso dello smartphone al volante. La distrazione da cellulare è una delle condotte più diffuse e difficili da reprimere. Anche il passaggio con il semaforo rosso rientra tra le violazioni più sensibili.

C’è però un limite numerico. Se i conducenti con meno di 20 punti sono una quota molto ridotta del totale, la misura ha un campo di applicazione ristretto. Questo non la rende inutile, ma ne ridimensiona la portata.

Il secondo limite riguarda l’accertamento. Le violazioni rilevate da dispositivi automatici, senza identificazione immediata del conducente, non si prestano all’applicazione della sospensione breve. In un sistema stradale sempre più controllato da telecamere, varchi e apparecchiature elettroniche, diventa un problema strutturale.

Il suo valore sta nella tempestività. Una sanzione che arriva mesi dopo l’infrazione spesso perde forza educativa. Il conducente paga, magari fa ricorso e dimentica. Una patente ritirata sul posto crea invece un nesso immediato tra comportamento e conseguenza.