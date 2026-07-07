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123RF Patente di guida, visita medica: costi, tempi e documenti

La visita medica per la patente serve a verificare che chi si mette al volante sia in grado di guidare senza trasformarsi in un rischio per sé, per i passeggeri e per gli altri utenti della strada. Il principio è scritto nel Codice della Strada. Per sostenere gli esami di idoneità alla guida occorre essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti mentre la guida senza patente, oppure con patente revocata o non rinnovata per mancanza di questi requisiti, espone a conseguenze molto pesanti.

La visita medica non riguarda soltanto chi prende la patente per la prima volta. Torna anche al momento del rinnovo, quando il documento è prossimo alla scadenza e deve essere confermata l’idoneità alla guida.

Perché la visita medica è obbligatoria

Lo Stato non si limita a verificare la preparazione teorica e pratica del conducente. Pretende anche che siano rispettate condizioni minime di salute, con particolare attenzione alla vista, all’udito, alla prontezza psicofisica e alla presenza di patologie che potrebbero compromettere la sicurezza.

L’articolo 119 del Codice della Strada stabilisce che non può ottenere la patente chi è affetto da una malattia fisica o psichica, da una deficienza organica o da una minorazione anatomica, funzionale o psichica tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore. Tradotto: non basta voler guidare, bisogna poterlo fare in condizioni compatibili con la circolazione stradale.

La visita serve per il primo conseguimento della patente, per il rinnovo periodico, per la revisione della patente e per l’estensione a una categoria diversa da quella già posseduta. Nel caso del conseguimento, la visita si inserisce nel percorso che porta all’esame di teoria, al foglio rosa e alla prova pratica. Nel caso del rinnovo l’obiettivo è accertare che il conducente conservi nel tempo le condizioni richieste per guidare.

Medico monocratico o Commissione medica locale, a chi rivolgersi

L’accertamento deve essere effettuato da medici abilitati ai sensi dell’articolo 119 del Codice della Strada. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti distingue tra medici monocratici, cioè medici che giudicano da soli, e Commissioni mediche locali, strutture composte da più medici che esprimono un giudizio collegiale.

Nella maggior parte dei casi ordinari, per una patente A o B senza particolari criticità, la visita viene svolta da un medico abilitato. Può trattarsi di un medico dell’Asl, di un medico militare, di un medico appartenente ad alcune amministrazioni o di un professionista che opera in sedi convenzionate, come autoscuole, agenzie di pratiche auto o delegazioni Aci.

La Commissione medica locale entra in gioco quando la situazione è più delicata. È il caso per esempio di patenti speciali, patologie rilevanti, minorazioni fisiche, dubbi sull’idoneità, revisioni disposte dall’autorità o categorie professionali che richiedono controlli più stringenti. Il Codice della Strada prevede l’intervento delle Commissioni mediche locali per situazioni legate all’accertamento dei requisiti psicofisici.

Come funziona la visita medica

Nel corso della visita il medico verifica l’identità del candidato o del conducente, controlla la documentazione, valuta l’eventuale presenza di patologie dichiarate o note e procede agli accertamenti essenziali.

Il punto più noto riguarda la vista. Guidare significa leggere segnali, interpretare distanze, riconoscere ostacoli, reagire a luci, pedoni e veicoli che arrivano da direzioni diverse. Una capacità visiva insufficiente non è un dettaglio: è un problema concreto di sicurezza. Il medico può anche verificare l’udito, le condizioni generali, l’eventuale uso di lenti o occhiali e la presenza di elementi che richiedono altre valutazioni. Quando emergono dubbi, la pratica può finire davanti alla Commissione medica locale dove il controllo diventa più approfondito.

Se l’esito è positivo, il medico conferma l’idoneità. Nel rinnovo, invia telematicamente la comunicazione al Ministero e il conducente riceve la nuova patente secondo la procedura prevista.

Quali documenti servono per il rinnovo

Per il rinnovo della patente servono la ricevuta di pagamento della visita medica, una foto recente formato tessera e la ricevuta del pagamento PagoPA per la tariffa N004, composta da 10,20 euro di diritti e 16 euro di bollo, per un totale di 26,20 euro. A questa cifra va sommato il costo della visita medica, che varia. In molti casi, rivolgendosi ad autoscuole, agenzie o delegazioni, il prezzo può salire perché comprende anche il servizio di gestione della pratica. Nella pratica, per una patente A o B, il costo del rinnovo è indicativamente tra 60 e 150 euro, a seconda di dove viene eseguita la visita e di quanto pesa il servizio di intermediazione. La visita attraverso un’Asl o medico abilitato può essere più economica mentre autoscuole e agenzie offrono maggiore comodità, ma a un prezzo più alto.

Non c’è comunque un prezzo unico nazionale per la visita medica. I costi cambiano in base alla struttura scelta, alla Regione, al medico, alla categoria della patente e alla presenza di eventuali accertamenti aggiuntivi.

Il pagamento può essere effettuato tramite il Portale dell’Automobilista, accedendo con SPID o CIE, oppure attraverso i canali abilitati al pagamento degli avvisi PagoPA.

Ogni quanto va rinnovata la patente

Per le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, cioè quelle più diffuse tra automobilisti e motociclisti, il rinnovo segue una scansione legata all’età. Fino ai 50 anni la validità è di 10 anni; dopo i 50 anni si passa a 5 anni; dopo i 70 anni a 3 anni; dopo gli 80 anni a 2 anni. Il Ministero conferma queste scadenze per le categorie ordinarie.

Per le patenti C1, C1E, C e CE, il rinnovo avviene ogni 5 anni fino ai 65 anni e ogni 2 anni dopo i 65 anni, con visita in Commissione medica locale oltre quella soglia. Per le patenti D1, D1E, D e DE, il Ministero indica rinnovi ogni 5 anni fino ai 70 anni, ogni 3 anni fino agli 80 e ogni 2 anni dopo gli 80, fermo restando che dopo i 60 anni le categorie D subiscono limitazioni operative.

La logica è evidente: più aumenta l’età, più ravvicinati diventano i controlli. Non è una punizione per gli automobilisti anziani, ma una misura di prevenzione.

Se il medico non ritiene il conducente idoneo, la procedura non si chiude con il rinnovo. In presenza di dubbi o problemi, il caso può essere rimesso alla Commissione medica local, che valuta in modo collegiale la situazione. L’esito non è necessariamente una bocciatura definitiva. In alcuni casi vengono limitazioni, adattamenti, obbligo di lenti, controlli più frequenti o una validità più breve della patente. In altri l’idoneità può invece essere negata.