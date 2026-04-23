Scopri perché il pedale del freno affonda, quali sono i rischi reali e la spesa per rimettere l’auto in sicurezza

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

123RF Un tecnico specializzato verifica l'integrità del sistema frenante per ripristinare la corretta pressione idraulica

Ti è mai successo che, frenando, il pedale vada fino in fondo senza opporre resistenza? È una situazione che mette i brividi, perché senti chiaramente che l’auto non sta rallentando, e la cosa ovviamente fa paura. Quando il pedale arriva a fine corsa, significa che l’olio dei freni non sta più spingendo le pastiglie dei freni con la forza necessaria per fermare le ruote.

Non è un problema di materiale d’attrito consumato, qui il guasto riguarda il circuito idraulico che non riesce più a generare la pressione necessaria a bloccare i dischi.

Posso continuare a guidare?

La mia risposta è netta: “Non ripartire per nessun motivo“. Anche se, dopo aver lasciato l’auto ferma, il pedale sembra aver ripreso la sua corsa naturale, si tratta di una condizione di estremo pericolo.

Un impianto frenante che ha manifestato una perdita di pressione non è più affidabile e non ripristina la sua efficienza senza un intervento tecnico specifico. Guidare in queste condizioni comporta rischi che non puoi sottovalutare:

la pressione nel circuito può venire a mancare improvvisamente durante la marcia;

nel circuito può venire a mancare improvvisamente durante la marcia; il calore prodotto dai freni può peggiorare istantaneamente il difetto idraulico;

prodotto dai freni può peggiorare istantaneamente il difetto idraulico; l’integrità del sistema è compromessa e non garantisce più gli spazi di arresto minimi;

minimi; un malfunzionamento durante un rallentamento improvviso porterebbe a un incidente.

Se il pedale ha toccato il fondo anche solo una volta, l’auto deve essere considerata fuori uso. Non correre rischi inutili, l’unico modo sicuro per movimentare il veicolo è tramite il soccorso stradale, portandolo direttamente in officina per un controllo dell’impianto.

Cosa è successo e quanto costa ripararla

Il difetto nasce da un’interruzione della pressione idraulica. Il colpevole può essere la pompa freni che non tiene più internamente, ma spesso il problema è una perdita esterna, come un tubo flessibile lesionato per la vecchiaia o un cilindretto freno posteriore consumato che perde olio.

In questi casi, il fluido fuoriesce dal circuito impedendo al sistema di andare in pressione e di azionare correttamente i freni. Ecco la stima della spesa complessiva per rimettere l’auto in sicurezza:

perdita dai cilindretti: la spesa totale è di circa 250 euro, questa cifra comprende la sostituzione di entrambi i cilindretti e del kit ganasce, che vanno cambiate obbligatoriamente perché l’olio fuoriuscito le imbratta rendendole inefficienti;

la spesa totale è di circa 250 euro, questa cifra comprende la sostituzione di entrambi i cilindretti e del kit ganasce, che vanno cambiate obbligatoriamente perché l’olio fuoriuscito le imbratta rendendole inefficienti; sostituzione pompa freni: il costo totale varia tra i 270 e i 450 euro. Il range è ampio perché dipende dalla qualità del ricambio e dalla complessità della lavorazione, che può richiedere molte ore di smontaggio per raggiungere il componente;

il costo totale varia tra i 270 e i 450 euro. Il range è ampio perché dipende dalla qualità del ricambio e dalla complessità della lavorazione, che può richiedere molte ore di smontaggio per raggiungere il componente; tubi flessibili: per la coppia di tubi anteriori la spesa si aggira tra i 100 e i 180 euro, compresa la manodopera per il montaggio.

A questi importi va sempre aggiunto il costo dello spurgo freni, che oscilla tra i 70 e i 100 euro. È un’operazione fondamentale per eliminare l’aria dall’impianto e, su molte vetture, va eseguita necessariamente tramite test di diagnosi per azionare le valvole del modulo ABS e garantire la corretta messa in strada.

Il consiglio del meccanico

Molti automobilisti ignorano che l’olio dei freni ha una scadenza precisa. Questo liquido è igroscopico, ovvero assorbe l’umidità dell’aria, con il tempo l’acqua accumulata nel circuito danneggia le parti interne e compromette la tua sicurezza. Per evitare di ritrovarti con il pedale a fondo corsa, ecco cosa devi fare:

rispetta le scadenze: sostituisci il liquido freni ogni due anni oppure ogni 60.000 chilometri;

sostituisci il liquido freni ogni due anni oppure ogni 60.000 chilometri; controlla il livello: una volta al mese verifica che l’olio nella vaschetta sia tra il minimo e il massimo;

una volta al mese verifica che l’olio nella vaschetta sia tra il minimo e il massimo; non rabboccare e basta: se il livello scende, non limitarti ad aggiungere olio, ma è necessario andare in officina perché c’è sicuramente una perdita nel sistema.

Effettuare il cambio dell’olio è un intervento necessario per preservare l’intero sistema frenante, come: la pompa, i cilindretti e il costoso modulo ABS.