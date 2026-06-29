Quali sono le cause per cui un'auto non parte e come possono essere risolti dei piccoli problemi quotidiani che possono dare fastidio all'avvio

Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

123RF Quali possono essere le cause se non parte l'auto

Nel panorama dell’ingegneria automotive moderna, l’atto di avviare un veicolo a motore termico viene spesso percepito dall’utente come un’azione banale, quasi scontata. Tuttavia, la rotazione della chiave nel blocchetto di accensione o la pressione del pulsante Start/Stop innescano una sequenza coreografica di eventi fisici, chimici ed elettronici che richiedono la perfetta sincronizzazione di molteplici macro-sistemi.

Quando un motore non si avvia, ci si trova di fronte a un’interruzione di questa catena cinematica o logica. Dal punto di vista diagnostico, il problema non può essere liquidato con un approccio causale lineare; richiede invece un’analisi sistemica. Un propulsore ha bisogno di tre macro-elementi fondamentali per completare il ciclo di avviamento e stabilizzarsi al regime di minimo: un’adeguata velocità di trascinamento meccanico (fornita dal motorino di avviamento), una miscela aria-carburante stechiometricamente corretta o idonea alla temperatura di esercizio, e un’energia di accensione (termica per compressione nei motori Diesel, o elettrica tramite arco voltaico nei motori a ciclo Otto).

Per il professionista dell’autoriparazione e per il tecnico automotive, l’approccio al problema deve essere rigorosamente strutturato. Spesso, un sintomo apparentemente univoco può nascondere insidie multifattoriali: una caduta di tensione può essere causata da una batteria solfatata, ma anche da un assorbimento anomalo della rete di bordo (correnti parassite) o da una resistenza di contatto elevata dovuta all’ossidazione dei punti di massa sul telaio. Questo approfondimento tecnico si propone di sviscerare ogni singolo nodo della catena di avviamento, analizzando le cause chimiche, elettriche e meccaniche che determinano il breakdown del sistema, fornendo gli strumenti concettuali per una diagnosi accurata e priva di ambiguità.

Accumulatore e reti di distribuzione

Il cuore pulsante della fase di avviamento è la batteria (solitamente al piombo-acido, AGM o Gel nelle vetture dotate di sistema Start&Stop). Essa deve essere in grado di erogare una corrente di spunto elevatissima, denominata CCA (cold cranking amps), che può variare dai 400 agli oltre 900 Ampere a seconda della cubatura e del frazionamento del motore.

La causa più comune di mancato avviamento risiede nella degradazione interna dell’accumulatore. Durante la normale scarica, sulle piastre di piombo si formano cristalli amorfi di solfato di piombo. Se la batteria rimane scarica per periodi prolungati o subisce cicli di carica incompleti (tipici dei brevi tragitti urbani), questi cristalli si ricristallizzano in una forma stabile e indurita. Questo fenomeno, noto come solfatazione, riduce drasticamente la superficie attiva delle piastre, aumentando la resistenza interna dell’accumulatore. Di conseguenza, sebbene la tensione a vuoto possa apparire nominalmente corretta (circa 12,6V), sotto il carico gravoso del motorino di avviamento la tensione crolla istantaneamente sotto la soglia critica degli 8-9V, rendendo impossibile il trascinamento del motore e mandando in blocco le centraline elettroniche per undervoltage.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda l’integrità dei cablaggi e delle connessioni di potenza. I morsetti della batteria sono soggetti a corrosione galvanica e ossidazione, che si manifesta con la formazione di una polvere biancastra (solfato di piombo o di rame). L’ossido introduce una resistenza parassita nel circuito. Questo significa che al motorino di avviamento arriverà una bassa tensione, insufficiente per generare la coppia necessaria a vincere l’inerzia e l’attrito idrodinamico del motore. La stessa problematica si riscontra nei punti di massa del veicolo, dove il cavo negativo si collega al telaio o al blocco motore; se questi punti subiscono infiltrazioni di umidità o corrosione, il circuito di ritorno ad alta corrente si interrompe.

Problemi con il motorino di avviamento

Il motorino di avviamento è un motore elettrico a corrente continua a eccitazione in serie o a magneti permanenti, progettato per sviluppare una coppia motrice estremamente elevata per brevi periodi. Il suo compito è far ruotare l’albero motore a una velocità minima (circa 100-150 giri/min per i motori a benzina, 200-250 giri/min per i Diesel) utile a innescare i primi cicli di combustione spontanea o comandata.

Il solenoide svolge una doppia funzione: meccanica ed elettrica. Quando riceve il segnale a 12V dal blocchetto di accensione (terminale 50), sposta la leva a forcella che spinge il pignone del motorino ad ingranarsi con la corona dentata del volano motore. Contemporaneamente, chiude un grosso contatto in rame che permette alla corrente principale della batteria di alimentare il motore elettrico. I guasti tipici includono:

incollaggio dei contatti interni : l’elevato passaggio di corrente crea micro-archi voltaici che, nel tempo, erodono e saldano i contatti o creano una patina isolante di carbone. Il sintomo classico è un “clic” metallico deciso, ma il motorino non gira;

: l’elevato passaggio di corrente crea micro-archi voltaici che, nel tempo, erodono e saldano i contatti o creano una patina isolante di carbone. Il sintomo classico è un “clic” metallico deciso, ma il motorino non gira; interruzione degli avvolgimenti di tenuta o di attrazione: se le bobine interne al solenoide sono interrotte o in cortocircuito a causa delle alte temperature, la forza magnetica generata non è sufficiente a vincere la resistenza della molla di richiamo, impedendo sia l’innesto meccanico che il contatto elettrico.

All’interno del motore elettrico, le spazzole di grafite sfregano costantemente sul collettore a lamelle per trasferire la corrente all’avvolgimento rotorico. Con il tempo e l’utilizzo, le spazzole si usurano, riducendosi in lunghezza. Quando la pressione delle molle di richiamo non è più sufficiente a garantire il perfetto contatto elettrico, si generano archi distruttivi che bruciano il collettore, interrompendo il flusso di corrente. Un altro punto critico è rappresentato dalle boccole o dai cuscinetti dell’albero rotante: se si usurano, l’albero subisce un disallineamento radiale. Sotto sforzo, il rotore viene attratto magneticamente verso lo statore fino a toccarlo (fase di “impuntamento”), causando un enorme cortocircuito interno con assorbimento anomalo di corrente e incapacità totale di rotazione.

Alimentazione e pressurizzazione

Un motore non può avviarsi se i cilindri non ricevono un volume di carburante atomizzato idoneo a formare una miscela infiammabile. La diagnostica di questo sistema varia sensibilmente tra motori a iniezione diretta (sia benzina che Diesel Common Rail) e sistemi a iniezione indiretta.

Nei serbatoi moderni è alloggiata una pompa elettrica sommersa, comandata da un relè o da un modulo elettronico dedicato (driver PWM). Il suo compito è inviare il carburante verso il vano motore a una pressione costante (generalmente tra i 3 e i 6 bar). Se le spazzole interne della pompa si bloccano in un “punto morto”, la pompa non si avvia alla rotazione della chiave (mancanza del caratteristico ronzio iniziale). Inoltre, la presenza di contaminanti, acqua o sedimenti nel serbatoio può ostruire il pre-filtro a rete o il filtro principale, riducendo drasticamente la portata volumetrica. In queste condizioni, l’aria intrappolata nel circuito crea fenomeni di vapor lock o semplicemente impedisce agli iniettori di disporre della massa di carburante necessaria all’avviamento.

Nei motori Diesel moderni, la pompa ad alta pressione (HP) richiede una pressione minima nel circuito di accumulo (rail) di circa 150-250 bar solo per consentire alla centralina motore (ECU) di autorizzare l’apertura elettrica degli iniettori piezoelettrici o a solenoide. Se si verifica una delle seguenti anomalie, l’avviamento è inibito:

eccessivo reflusso degli iniettori : se le valvole di tenuta interne di uno o più iniettori sono usurate, gran parte del carburante inviato dalla pompa HP trafila direttamente nel circuito di ritorno al serbatoio, impedendo il raggiungimento della pressione di soglia nel rail;

: se le valvole di tenuta interne di uno o più iniettori sono usurate, gran parte del carburante inviato dalla pompa HP trafila direttamente nel circuito di ritorno al serbatoio, impedendo il raggiungimento della pressione di soglia nel rail; guasto al regolatore di pressione (MPROP) o al sensore di pressione: se l’ECU riceve un segnale errato o fuori range dal sensore di pressione del rail, per motivi di sicurezza non comanda l’apertura degli iniettori, poiché non è in grado di calcolare il tempo di iniezione corretto.

Il sistema di accensione

Nei motori a ciclo Otto (benzina/GPL/Metano), l’avviamento richiede l’introduzione di un’energia termica localizzata tramite una scintilla elettrica. Nei motori Diesel, sebbene l’accensione avvenga per compressione, l’elettronica gioca un ruolo parimenti fondamentale.

La centralina di controllo motore è un sistema cieco se privato dei suoi “occhi”: il sensore di posizione dell’albero motore (CKP, Crankshaft Position Sensor) e il sensore di posizione dell’albero a camme (CMP, Camshaft Position Sensor). Il sensore CKP, solitamente di tipo induttivo o a effetto Hall, legge una ruota fonica solidale all’albero motore per determinare il regime di rotazione e il Punto Morto Superiore (PMS) dei pistoni. Il sensore CMP individua invece la fase del ciclo (aspirazione, compressione, espansione, scarico).

Se uno di questi sensori si guasta, o se la distanza rispetto alla ruota fonica (air gap) è errata a causa di accumuli di sporco magnetico, la ECU non riesce a calcolare il momento esatto in cui generare la scintilla (anticipo di accensione) e l’ordine di attivazione degli iniettori (fase di iniezione).

In assenza del segnale CKP, molte centraline interrompono preventivamente l’alimentazione alla pompa del carburante e alle bobine di accensione, determinando un persistente trascinamento a vuoto del motorino senza alcuna parvenza di avviamento. Nelle vetture moderne si utilizzano sistemi ad accensione diretta con bobine singole posizionate direttamente sopra la candela (COP, Coil-on-Plug). Ogni bobina funge da trasformatore elevatore di tensione, convertendo i 12V del circuito primario in oltre 20.000-30.000 Volt nel circuito secondario. Un cortocircuito interno agli avvolgimenti dovuto allo stress termico o un difetto del driver di potenza interno alla ECU (transistor IGBT) annulla la generazione dell’alta tensione. Di conseguenza, le candele non riescono a vincere la rigidità dielettrica della miscela aria-carburante compressa nella camera di scoppio, impedendo la formazione del canale di plasma (la scintilla).

Meccanica interna, distribuzione e sistemi di antiavviamento

Un motore può disporre di ottima corrente e di una perfetta alimentazione, ma se mancano i prerequisiti geometrici e meccanici per la compressione dei gas, la combustione non può autosostenersi.

La sincronizzazione meccanica tra pistoni e valvole è demandata alla cinghia o alla catena di distribuzione. Se la cinghia subisce l’asportazione dei denti di presa o se la catena si allunga eccessivamente a causa dell’usura dei pattini tenditori, il motore va “fuori fase”. Nel peggiore dei casi, le valvole di aspirazione o di scarico rimangono aperte durante la fase di compressione e vengono colpite dai pistoni in ascesa. Il danno meccanico che ne consegue (valvole piegate) azzera completamente la pressione all’interno della camera di scoppio. Al tentativo di avviamento, il motore girerà in modo insolitamente veloce e “leggero”, poiché il motorino di avviamento non deve vincere la resistenza pneumatica della compressione dei cilindri.

Un’ultima causa, di natura prettamente software/elettronica, riguarda il sistema antifurto Immobilizer. All’interno dell’impugnatura della chiave di accensione è integrato un transponder passivo (RFID). Quando si inserisce la chiave, un’antenna toroidale posta attorno al blocchetto di accensione emette un campo magnetico che alimenta il transponder, il quale risponde inviando un codice univoco crittografato. Se la chiave subisce un forte shock meccanico che danneggia l’antenna interna, o se la centralina dell’Immobilizer perde la sincronizzazione del codice rolling code con la ECU del motore, il sistema interviene bloccando le linee di pilotaggio degli iniettori o dell’accensione. Sul quadro strumenti rimarrà accesa la spia dedicata (solitamente un lucchetto o una chiave inglese), e il motore girerà a vuoto senza alcuna possibilità di avviarsi, nonostante l’hardware meccanico ed elettrico sia in perfetto stato di funzionamento. In situazioni di questo tipo, è molto probabile che occorra rivolgersi a un elettrauto.